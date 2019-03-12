Чемпионат мира по биатлону, индивидуальная гонка, женщины, 12 марта 2019. Прямая трансляция

Очередной комплект наград на чемпионате мира по биатлону в Швеции разыграют женщины. 12 марта в 17:30 состоится индивидуальная гонка с четырьмя огневыми рубежами на дистанции 15 километров.

Состав российской команды на индивидуальную гонку, по сравнению со спринтом и гонкой преследования, обновился наполовину. Впервые в Эстерсунде на старт выйдут Ульяна Кайшева и Лариса Куклина.

Как сообщают в пресс-службе Союза биатлонистов России, Евгения Павлова готовится к эстафете, а Ирина Старых завершила выступление на чемпионате из-за травмы.

Первой из россиянок на дистанцию отправится Екатерина Юрлова-Перхт, ей достался пятый стартовый номер. Ульяна Кайшева будет стартовать 49-й, Светлана Миронова — 64-й. Лариса Куклина уйдет в гонку последней под 95-м номером.

Пока у наших девушек нет медалей, но мы надеемся на повторение успеха 2015 года, когда в Контиолахти Екатерина Юрлова-Перхт стала чемпионкой мира в индивидуальной гонке. Действующая обладательница титула в этом виде немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер.

Прямая телетрансляция индивидуальной гонки на ЧМ-2019 у женщин

17:30 по московскому времени. Матч ТВ, Евроспорт.