2019-03-12T14:49:35+03:00
Общество

Администрация кубанской станицы не выдает справку о составе семьи без договора на вывоз мусора

Местные жители говорят, что госуслугу не предоставляют без контракта с подрядчиком
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Артем КИЛЬКИНФОТО: Артем КИЛЬКИН
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Недавно на двери у входа в администрацию станицы Новокорсунской, что в Тимашевском районе, местные жители увидели объявление: «Справки о составе семьи, о личном подсобном хозяйстве и общественные характеристики будут выдаваться только при наличии заключенного договора на вывоз твердых бытовых отходов». Сначала все подумали, что кто-то шутит и объявление не настоящее. Но внизу красовалась подпись: «администрация Новокорсунского сельского поселения».

Позже само объявление опубликовал в соцсети один из жителей станицы.

- Мой муж поехал в администрацию, ему не дали справку о составе семьи, объяснив это тем, что он должен заключить договор с «Чистым городом»! – прокомментировала сообщение одна их жительниц Новокорсунской.

Объявление висит у входа в администрацию. ФОТО: Timashevsk News

Объявление висит у входа в администрацию. ФОТО: Timashevsk News

Хотя в администрации станицы нам сказали, что никому в выдаче справок не отказали. А само объявление носит рекомендательный характер.

- Такое объявление было, - говорит главный специалист общего отдела администрации Новокорсунского сельского поселения Ольга Ильина. – Оно носило только рекомендательный характер, никому в выдаче справок мы не отказываем и не отказывали. На территории станицы запрещено сжигать мусор и создавать свалки. Правилами благоустройства предусмотрено, что каждый житель должен заключить договор на вывоз ТБО. Мусоровоз приезжает в Новокорсунскую каждый четверг. Об этом мы сообщаем гражданам любыми доступными способами. Если человек еще не заключил договор, то мы предупреждаем, что за выброс мусора наступит административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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