Краснодар - Валенсия 14 марта 2019: Прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы

В Краснодаре билетов на этот матч просто не достать. Нет никаких сомнений, что вечером 14 марта на стадионе «черно-зеленых» будут заняты все 35 тысяч мест. В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» принимает «Валенсию».

Неделю назад соперники встречались в Испании на легендарной «Месталье». Итоговый счет 2:1 в пользу «Валенсии» оставляет «Краснодару» неплохие шансы на проход в четвертьфинал. Россиян устроит только победа со счетом 1:0 или с разницей в два и более мяча.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

В первом матче противостояния Родриго уже в первом тайме оформил дубль. Счет мог стать разгромным и до перерыва, но блестящий сейв Матвея Сафонов уберег «Краснодар» от катастрофы. Во второй тайме российская команда выровняла игру, а один гол смог отыграть Виктор Классон.

«Краснодар» на своем поле выиграл два из трех домашних матчей против испанских команд. Последняя победа состоялась осенью над «Севильей» на групповом этапе Лиги Европы (2:1), а единственное поражение два года назад нанесла «Сельта» в 1/8 финала турнира (0:2). С тех пор «Краснодар» в Лиге Европы на своем поле не проигрывал – пять побед, одна ничья.

У «Валенсии» три победы в шести матчах в России. Последняя случилась как раз в Краснодаре над «Кубанью» еще в 2013 году (2:0).

ФОРМА

После очной встречи соперники провели по одной игре в национальных первенствах. «Валенсия» на последних минутах вырвала выездную победу над «Жироной» (2:3) и продлила беспроигрышную серию до 13 матчей, а «Краснодар» упустил три очка в домашнем противостоянии с «Оренбургом» (2:2) и поставил клубный антирекорд - девять матчей подряд без побед.

В ответной игре «Краснодару» не помогут капитан Александр Мартынович и полузащитник Шарль Каборе, но отбыл дисквалификацию Маурисио Перейра и сможет помочь своей команде.

В составе «летучих мышей» не сыграют капитан Даниэль Парехо и защитник Факундо Ронкалья. Также вне заявки оказался защитник Эсекьель Гарай, зато в составе испанцев игрок сборной России Денис Черышев.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Для Дениса Черышева Краснодар особый город. 14 ноября 2012 года на стадионе «Кубань» он впервые вышел на поле в футболке сборной России. Произошло это в товарищеском матче с США, который завершился со счетом 2:2.

Денис Черышев и полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский на чемпионате мира в России в составе национальной команды смогли пройти сборную Испании в серии пенальти. В том легендарном для России матче нападающий «Валенсии» Родриго вышел на замену.

Испанский форвард отлично знаком со стадионом и академией «Краснодара», именно здесь базировалась его команда во время мундиаля и провела товарищеский матч против Туниса.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ВАЛЕНСИЯ - КРАСНОДАР 14 марта 2019

Букмекеры считают испанскую команду фаворитом встречи. Коэффициент на победу «Валенсии» - 2,30, на победу «Краснодара» - 3,05, на ничью - 3,45.

Предсказать исход этого противостояния сложно, но учитывая, что соперники предпочитают атакующий футбол и в последних матчах пропустили по два мяча, можно предположить, что сыграет ставка – обе забьют, коэффициент – 1,75.