2019-03-14T19:29:41+03:00
Общество

«Пинал ногами и унижал»: в Геленджике судят молодую мать, нанесшую смертельный удар своему мужу во время очередных побоев

28-летнюю Кристину Шидукову обвиняют в тяжком умышленном преступлении
Ева Мур@kp_kuban
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Семья начала разваливаться, когда в ней появился ребенокСемья начала разваливаться, когда в ней появился ребенокФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Вне сезона курортный Геленджик - обычный провинциальный городок. Вял, немноголюден и спокоен. Кажется, в этом черноморском раю, где под ласковый шелест прибоя мамочки укладывают своих детей, нет и не может быть зла. И все же для зла нет исключений. Геленджикский городской суд опробует новую для себя форму выяснения справедливости - суд присяжных.

КРИСТИНА + АХМЕД = ?

Семейную жизнь Кристины и Ахмеда трудно назвать безоблачной. Хоть многочисленные счастливые фотографии, которыми до сих пор заполнена страница молодой женщины в соцсетях, и говорят об обратном. Но примеров того, как часто мы обманываемся, видя эти беззаботные кадры личной фотохроники, масса. Взять хотя бы недавнюю историю из Подмосковья, где с виду благополучный отец семейства жестоко забил собственного сына и жену. Шокирующие подробности зверства тоже проиллюстрированы улыбающимися лицами из Инстаграма.

Кристине хотелось настоящей семьи Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кристине хотелось настоящей семьиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я всегда была против их союза, - рассказывает Ольга Николаевна, бабушка Кристины. Она воспитывала ее с детства, когда родители развелись и каждый начал налаживать свою семейную жизнь. - Ахмед приехал из Кабардино-Балкарии. Он был воспитан совершенно в других традициях. Но нашу девочку это не смущало, думала, притрутся. Она хотела семью, ей, как я сейчас понимаю, все время недоставало любви.

Мама и папа Кристины развелись, когда она была совсем ребенком. Девочку отправили на воспитание к бабушке пока сами строили личную жизнь.

Первый раз подтверждение своим тревогам Ольга Николаевна увидела, когда Кристина в домой пришла с подбитым глазом. Внучка с Ахмедом решили жить вместе и сняли квартиру.

- Я ее отцу сказала и перестала пускать этого Ахмеда на порог, - говорит пожилая женщина. - Несколько дней он не показывался, а потом начал являться. Кристина уже тогда решила, что отношениям их конец. Но горячий кавказский парень пошел к ее отцу просить прощения. Обернулось все так, что она спровоцировала, а он погорячился. Обманом выманил Кристину из дома, а потом она уже не вернулась, только ответила счастливым голосом, что у них все в порядке. Уж не знаю, приласкает, видимо, ее, вот она и тает.

Бабушка Ольга Николаевна воспитывала Кристину с детства Фото: Ева Мур

Бабушка Ольга Николаевна воспитывала Кристину с детстваФото: Ева Мур

Сама Кристина не раз рассказывала близким, что все то время, сколько они встречались (с 2014 года) никаких черт религиозного фанатика или домашнего тирана в Ахмеде она не замечала. Неприятные перемены с ее любимым мужчиной начали происходить, когда они начали жить вместе. Летом 2017-го они стали семьей, а вскоре и родителями маленького Дамира. И с каждым годом семейная идиллия, к которой стремилась Кристина, рушилась на ее глазах.

- Они поженились, когда Кристина беременная была. Внучка хотела свадьбу настоящую, мы ее для них устроили, - продолжает бабушка. - Все оплатили мы, даже кольца им купили. Новоиспеченный зять был гол как сокол, несмотря на традиции и устои.

Зато дома Ахмед требовал от супруги подчинения. А она от него - мужского участия.

- Он часто оставляет меня с пустым холодильником, а сам где-то гуляет и приходит под утро пьяный, - делилась Кристина с сестрой Ахмеда Аминой (переписка имеется в распоряжении редакции - Авт.).

Та в ответ просила не нервировать брата и терпеть.

- Его даже мама боится иногда, - писала в ответ Амина. И предлагала ориентироваться на свой печальный опыт семейной жизни. - Вот мне, действительно, досталось. А тебе пока рано жаловаться...

Встречались Ахмед с Кристиной долго, и ничего не наводило на мысль, что у этой любви будет такой финал Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Встречались Ахмед с Кристиной долго, и ничего не наводило на мысль, что у этой любви будет такой финалФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Именно она (при живых родителях, они не появились в суде, как когда-то проигнорировали свадьбу сына) сейчас признана потерпевшей по делу об убийстве Ахмеда. Несмотря на то что после похорон прошло уже восемь месяцев, в судебное заседание она приходит в неизменном трауре и бросает в сторону Кристины полные презрения взгляды.

- Мы никогда с ней не общались. Однажды она написала мне, что Ахмед ее бьет, а потом сказала, что пошутила, - неизменно отвечает она в суде.

Со стороны родни Ахмеда мезальянс тоже не поддерживали. Но (ради закрепления сына в экономически более благополучном регионе) с этим браком в итоге смирились. Вместе с тем с работой у мужчины все время что-то не клеилось, денег катастрофически не хватало.

- Я увидела, что Кристина и Ахмед буквально нищенствуют, и решила поселить их в своей квартире, - говорит мама Кристины Ирина имела свободную жилплощадь. - Платила за них коммуналку, заполняла холодильник едой. Покупала порой все, вплоть до предметов личной гигиены. Кавказского мачо это не смущало, кстати. Он и у бабушки Кристининой деньги занимал постоянно.

А молодые только еще больше ссорились.

- Ахмед как-то при нас начал на Кристинку бочку катить, - рассказывает отчим Кристины Сергей, - ни с чего, пустяк какой-то: сказала что-то не то, тарелку не так подала, не помню. Мне пришлось с ним серьезно поговорить. Предупредил, что мы этого не потерпим, выселим из квартиры. Обещал прекратить.

Свадьбу сыграли красивую Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Свадьбу сыграли красивуюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но спустя пару дней, в день рождения Кристины, с романтического вечера вдвоем она пришла с всклокоченными волосами и подбитым глазом.

- Уходила такая счастливая. Мы ей денег подарили, и они с Ахмедом решили отметить событие вдвоем. Нарядилась. А потом звонит часа в три ночи: «Бабушка, вызови такси. Я на другом конце города, он меня избил и забрал все карточки и наличность», - вспоминает со слезами Ольга Николаевна. - Я сказала ей тогда, если останешься с ним после ТАКОГО, ну уже не знаю... Хотела в полицию заявлять, Кристинка не дала. Стыдно ей было...

И действительно, молодая женщина, казалось, приняла твердое решение расстаться с Ахмедом. Но спустя время женские обиды улеглись, а муж умел извиняться.

- Пошла забирать вещи из собственной квартиры, а он там. И снова осталась, - качает головой бабушка.

До рокового дня оставалась неделя.

Бабушка винит себя, что не удержала тогда Кристину от этого шаткого примирения. А накануне трагедии внучка, как чувствовала, просилась к ней переночевать. Что-то назревало и она хотела всеми силами этого избежать.

ЖИЗНЬ РАЗДЕЛИЛАСЬ НА ДО И ПОСЛЕ

В пять утра 16 августа 2018 года Кристина прибежала к матери и отчиму, благо те живут в соседнем доме, вся в крови.

- Она кричала: «Ахмед, Ахмед...скорую», - рассказывает мама молодой женщины, - а мы понять не могли, кому скорую, ей или ему? У нее кровь носом шла, вся в ссадинах.

Родители вызвали медиков и рванули домой к молодым. На пороге их квартиры лежал Ахмед...

- Он бил меня ногами, хотел выбросить в окно, - истошно орала Кристина. - Я не знаю, как это произошло...

Экспертиза подтвердила, что Кристина была избита

Экспертиза подтвердила, что Кристина была избита

Позже выяснилось, что в отчаянии Кристина схватила первое, что попалось под руку - кухонный нож (скандал происходил на кухне) - и воткнула в обидчика. Удар оказался смертельным.

Что в очередной раз стало причиной конфликта, сказать трудно. Но всю ночь Ахмед учил Кристину уму-разуму...ногами по лицу. В полиции после случившегося эксперты зафиксировали побои на теле Кристины.

Очевидно, что мужчине проще было установить удобные для себя порядки в семейной жизни, чем лишиться финансовой подпитки от тещи. Но Кристина мириться со статусом бессловесной куклы в руках Карабаса тоже не желала...

Их сын-грудничок, давно привык к таким ночным баталиям, в это время мирно спал в комнате.

СУД

В небольшой зал судебного заседания Кристина Шидукова вошла как на эшафот. Маленькая и худая, с тоненькой косичкой за спиной... Сложно представить ее хладнокровной убийцей, но именно по такой статье женщине предъявлено обвинение. Кристину обвиняют в умышленном убийстве собственного мужа. И вот уже 8 месяцев она находится под домашним арестом.

- У нее маленький ребенок, поэтому суд избрал такую меру пресечения, - поясняет «Комсомолке» адвокат молодой женщины Алексей Иванов. - Но мы настаивали на ее отмене. Свобода невиновного не должна ограничиваться.

Она не поднимает глаз на сестру своего убитого мужа и заливается слезами, когда Амина встает к трибуне, чтобы в очередной раз будто бы уличить Кристину во лжи.

- Она приходила сюда после смерти Ахмеда и спрашивала, где его обручальное кольцо золотое, - говорит бабушка. - А они их давно в ломбард заложили. Предложила ей квитанцию взять и выкупить. Не взяла.

Сестре мужа Кристина как-то рассказала о том, как он жесток к ней

Сестре мужа Кристина как-то рассказала о том, как он жесток к ней

Родственники Кристины уверены, что родня Ахмеда не зря заняла такую обличительную позицию.

- Их цель - Дамир! Они хотят лишить Кристину прав на ребенка!

Когда молодая мама думает о том, как она расскажет сыну обо всем случившемся, заливается слезами.

- Он поймет, что у меня не было выбора!

Ни кавказское имя, ни отцовскую фамилию менять ему она не собирается. И в глубине души продолжает любить своего Ахмеда, вспоминая счастливые с ним моменты.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

Адвокат Кристины Шидуковой Алексей Иванов считает, что следствие неверно квалифицировало преступление. Действия женщины были необходимой обороной.

- То, что произошло - это факт, - поясняет управляющий партнёр адвокатского бюро "Правовой статус". - Ей вменяется ч.1 ст. 105 «Умышленное причинение смерти». Но агрессивность Ахмеда Шидукова - это объективные обстоятельства, подтвержденные экспертизой. Побои Кристины зафиксированы экспертами. До этой трагедии ее не раз видели избитой, тому есть свидетельства и они озвучены в судебном заседании. Но по нашему мнению, когда человека методично избивают, совершенно естественно, что он будет защищаться. И если бы Кристина этого не сделала, она была бы на месте Ахмеда.

Амина отвечала, что знает, насколько Ахмед бывает не сдержан

Амина отвечала, что знает, насколько Ахмед бывает не сдержан

По статистике, в женских исправительных колониях добрая часть заключенных сидит за убийство своих мужей или сожителей, с которыми они прожили в одной квартире 10-15 лет. Они готовили еду, прибирались, угождали своим партнерам, делали все, что могли. Но когда поняли, что остановить бегущего на них бизона не могут, то нашли в себе силы ответить, потому что понимали: иначе он их сейчас убьет. Женщины хватают в таких случаях все, что попадается под руку: «ударила ножом», «замахнулась сковородой», «нанесла удар скалкой», «запустила стеклянной пепельницей», «толкнула - ударился головой об угол столешницы», - все это спонтанные убийства. Но наши законы такие дела рассматривают чаще всего, как предумышленное убийство. Ни о самообороне, ни об убийстве по неосторожности или в состоянии аффекта речи не идет. Судьи и следователи считают, что если женщина прожила в браке 15 лет (гособвинитель в случае с Кристиной Шидуковой настойчиво просит свидетелей озвучить срок их длительных - 4 года - отношений) состояние аффекта у нее наступить не могло, слишком поздно. Вот 15 лет назад, при первом случае побоев, тогда да. Они не понимают, что у женщины может сорвать «стоп-кран» после 10 лет побоев, если она осознает, что сейчас ее могут убить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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