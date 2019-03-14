«Пинал ногами и унижал»: в Геленджике судят молодую мать, нанесшую смертельный удар своему мужу во время очередных побоев

Вне сезона курортный Геленджик - обычный провинциальный городок. Вял, немноголюден и спокоен. Кажется, в этом черноморском раю, где под ласковый шелест прибоя мамочки укладывают своих детей, нет и не может быть зла. И все же для зла нет исключений. Геленджикский городской суд опробует новую для себя форму выяснения справедливости - суд присяжных.

КРИСТИНА + АХМЕД = ?

Семейную жизнь Кристины и Ахмеда трудно назвать безоблачной. Хоть многочисленные счастливые фотографии, которыми до сих пор заполнена страница молодой женщины в соцсетях, и говорят об обратном. Но примеров того, как часто мы обманываемся, видя эти беззаботные кадры личной фотохроники, масса. Взять хотя бы недавнюю историю из Подмосковья, где с виду благополучный отец семейства жестоко забил собственного сына и жену. Шокирующие подробности зверства тоже проиллюстрированы улыбающимися лицами из Инстаграма.

Кристине хотелось настоящей семьиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я всегда была против их союза, - рассказывает Ольга Николаевна, бабушка Кристины. Она воспитывала ее с детства, когда родители развелись и каждый начал налаживать свою семейную жизнь. - Ахмед приехал из Кабардино-Балкарии. Он был воспитан совершенно в других традициях. Но нашу девочку это не смущало, думала, притрутся. Она хотела семью, ей, как я сейчас понимаю, все время недоставало любви.

Мама и папа Кристины развелись, когда она была совсем ребенком. Девочку отправили на воспитание к бабушке пока сами строили личную жизнь.

Первый раз подтверждение своим тревогам Ольга Николаевна увидела, когда Кристина в домой пришла с подбитым глазом. Внучка с Ахмедом решили жить вместе и сняли квартиру.

- Я ее отцу сказала и перестала пускать этого Ахмеда на порог, - говорит пожилая женщина. - Несколько дней он не показывался, а потом начал являться. Кристина уже тогда решила, что отношениям их конец. Но горячий кавказский парень пошел к ее отцу просить прощения. Обернулось все так, что она спровоцировала, а он погорячился. Обманом выманил Кристину из дома, а потом она уже не вернулась, только ответила счастливым голосом, что у них все в порядке. Уж не знаю, приласкает, видимо, ее, вот она и тает.

Бабушка Ольга Николаевна воспитывала Кристину с детстваФото: Ева Мур

Сама Кристина не раз рассказывала близким, что все то время, сколько они встречались (с 2014 года) никаких черт религиозного фанатика или домашнего тирана в Ахмеде она не замечала. Неприятные перемены с ее любимым мужчиной начали происходить, когда они начали жить вместе. Летом 2017-го они стали семьей, а вскоре и родителями маленького Дамира. И с каждым годом семейная идиллия, к которой стремилась Кристина, рушилась на ее глазах.

- Они поженились, когда Кристина беременная была. Внучка хотела свадьбу настоящую, мы ее для них устроили, - продолжает бабушка. - Все оплатили мы, даже кольца им купили. Новоиспеченный зять был гол как сокол, несмотря на традиции и устои.

Зато дома Ахмед требовал от супруги подчинения. А она от него - мужского участия.

- Он часто оставляет меня с пустым холодильником, а сам где-то гуляет и приходит под утро пьяный, - делилась Кристина с сестрой Ахмеда Аминой (переписка имеется в распоряжении редакции - Авт.).

Та в ответ просила не нервировать брата и терпеть.

- Его даже мама боится иногда, - писала в ответ Амина. И предлагала ориентироваться на свой печальный опыт семейной жизни. - Вот мне, действительно, досталось. А тебе пока рано жаловаться...

Встречались Ахмед с Кристиной долго, и ничего не наводило на мысль, что у этой любви будет такой финалФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Именно она (при живых родителях, они не появились в суде, как когда-то проигнорировали свадьбу сына) сейчас признана потерпевшей по делу об убийстве Ахмеда. Несмотря на то что после похорон прошло уже восемь месяцев, в судебное заседание она приходит в неизменном трауре и бросает в сторону Кристины полные презрения взгляды.

- Мы никогда с ней не общались. Однажды она написала мне, что Ахмед ее бьет, а потом сказала, что пошутила, - неизменно отвечает она в суде.

Со стороны родни Ахмеда мезальянс тоже не поддерживали. Но (ради закрепления сына в экономически более благополучном регионе) с этим браком в итоге смирились. Вместе с тем с работой у мужчины все время что-то не клеилось, денег катастрофически не хватало.

- Я увидела, что Кристина и Ахмед буквально нищенствуют, и решила поселить их в своей квартире, - говорит мама Кристины Ирина имела свободную жилплощадь. - Платила за них коммуналку, заполняла холодильник едой. Покупала порой все, вплоть до предметов личной гигиены. Кавказского мачо это не смущало, кстати. Он и у бабушки Кристининой деньги занимал постоянно.

А молодые только еще больше ссорились.

- Ахмед как-то при нас начал на Кристинку бочку катить, - рассказывает отчим Кристины Сергей, - ни с чего, пустяк какой-то: сказала что-то не то, тарелку не так подала, не помню. Мне пришлось с ним серьезно поговорить. Предупредил, что мы этого не потерпим, выселим из квартиры. Обещал прекратить.

Свадьбу сыграли красивуюФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но спустя пару дней, в день рождения Кристины, с романтического вечера вдвоем она пришла с всклокоченными волосами и подбитым глазом.

- Уходила такая счастливая. Мы ей денег подарили, и они с Ахмедом решили отметить событие вдвоем. Нарядилась. А потом звонит часа в три ночи: «Бабушка, вызови такси. Я на другом конце города, он меня избил и забрал все карточки и наличность», - вспоминает со слезами Ольга Николаевна. - Я сказала ей тогда, если останешься с ним после ТАКОГО, ну уже не знаю... Хотела в полицию заявлять, Кристинка не дала. Стыдно ей было...

И действительно, молодая женщина, казалось, приняла твердое решение расстаться с Ахмедом. Но спустя время женские обиды улеглись, а муж умел извиняться.

- Пошла забирать вещи из собственной квартиры, а он там. И снова осталась, - качает головой бабушка.

До рокового дня оставалась неделя.

Бабушка винит себя, что не удержала тогда Кристину от этого шаткого примирения. А накануне трагедии внучка, как чувствовала, просилась к ней переночевать. Что-то назревало и она хотела всеми силами этого избежать.

ЖИЗНЬ РАЗДЕЛИЛАСЬ НА ДО И ПОСЛЕ

В пять утра 16 августа 2018 года Кристина прибежала к матери и отчиму, благо те живут в соседнем доме, вся в крови.

- Она кричала: «Ахмед, Ахмед...скорую», - рассказывает мама молодой женщины, - а мы понять не могли, кому скорую, ей или ему? У нее кровь носом шла, вся в ссадинах.

Родители вызвали медиков и рванули домой к молодым. На пороге их квартиры лежал Ахмед...

- Он бил меня ногами, хотел выбросить в окно, - истошно орала Кристина. - Я не знаю, как это произошло...

Экспертиза подтвердила, что Кристина была избита

Позже выяснилось, что в отчаянии Кристина схватила первое, что попалось под руку - кухонный нож (скандал происходил на кухне) - и воткнула в обидчика. Удар оказался смертельным.

Что в очередной раз стало причиной конфликта, сказать трудно. Но всю ночь Ахмед учил Кристину уму-разуму...ногами по лицу. В полиции после случившегося эксперты зафиксировали побои на теле Кристины.

Очевидно, что мужчине проще было установить удобные для себя порядки в семейной жизни, чем лишиться финансовой подпитки от тещи. Но Кристина мириться со статусом бессловесной куклы в руках Карабаса тоже не желала...

Их сын-грудничок, давно привык к таким ночным баталиям, в это время мирно спал в комнате.

СУД

В небольшой зал судебного заседания Кристина Шидукова вошла как на эшафот. Маленькая и худая, с тоненькой косичкой за спиной... Сложно представить ее хладнокровной убийцей, но именно по такой статье женщине предъявлено обвинение. Кристину обвиняют в умышленном убийстве собственного мужа. И вот уже 8 месяцев она находится под домашним арестом.

- У нее маленький ребенок, поэтому суд избрал такую меру пресечения, - поясняет «Комсомолке» адвокат молодой женщины Алексей Иванов. - Но мы настаивали на ее отмене. Свобода невиновного не должна ограничиваться.

Она не поднимает глаз на сестру своего убитого мужа и заливается слезами, когда Амина встает к трибуне, чтобы в очередной раз будто бы уличить Кристину во лжи.

- Она приходила сюда после смерти Ахмеда и спрашивала, где его обручальное кольцо золотое, - говорит бабушка. - А они их давно в ломбард заложили. Предложила ей квитанцию взять и выкупить. Не взяла.

Сестре мужа Кристина как-то рассказала о том, как он жесток к ней

Родственники Кристины уверены, что родня Ахмеда не зря заняла такую обличительную позицию.

- Их цель - Дамир! Они хотят лишить Кристину прав на ребенка!

Когда молодая мама думает о том, как она расскажет сыну обо всем случившемся, заливается слезами.

- Он поймет, что у меня не было выбора!

Ни кавказское имя, ни отцовскую фамилию менять ему она не собирается. И в глубине души продолжает любить своего Ахмеда, вспоминая счастливые с ним моменты.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

Адвокат Кристины Шидуковой Алексей Иванов считает, что следствие неверно квалифицировало преступление. Действия женщины были необходимой обороной.

- То, что произошло - это факт, - поясняет управляющий партнёр адвокатского бюро "Правовой статус". - Ей вменяется ч.1 ст. 105 «Умышленное причинение смерти». Но агрессивность Ахмеда Шидукова - это объективные обстоятельства, подтвержденные экспертизой. Побои Кристины зафиксированы экспертами. До этой трагедии ее не раз видели избитой, тому есть свидетельства и они озвучены в судебном заседании. Но по нашему мнению, когда человека методично избивают, совершенно естественно, что он будет защищаться. И если бы Кристина этого не сделала, она была бы на месте Ахмеда.

Амина отвечала, что знает, насколько Ахмед бывает не сдержан

По статистике, в женских исправительных колониях добрая часть заключенных сидит за убийство своих мужей или сожителей, с которыми они прожили в одной квартире 10-15 лет. Они готовили еду, прибирались, угождали своим партнерам, делали все, что могли. Но когда поняли, что остановить бегущего на них бизона не могут, то нашли в себе силы ответить, потому что понимали: иначе он их сейчас убьет. Женщины хватают в таких случаях все, что попадается под руку: «ударила ножом», «замахнулась сковородой», «нанесла удар скалкой», «запустила стеклянной пепельницей», «толкнула - ударился головой об угол столешницы», - все это спонтанные убийства. Но наши законы такие дела рассматривают чаще всего, как предумышленное убийство. Ни о самообороне, ни об убийстве по неосторожности или в состоянии аффекта речи не идет. Судьи и следователи считают, что если женщина прожила в браке 15 лет (гособвинитель в случае с Кристиной Шидуковой настойчиво просит свидетелей озвучить срок их длительных - 4 года - отношений) состояние аффекта у нее наступить не могло, слишком поздно. Вот 15 лет назад, при первом случае побоев, тогда да. Они не понимают, что у женщины может сорвать «стоп-кран» после 10 лет побоев, если она осознает, что сейчас ее могут убить.