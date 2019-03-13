Кубанцы получат компенсацию взносов за капремонт

В закон Краснодарского края, по которому жителям Кубани положены компенсации за капремонт, внесли изменения. Они уже вступили в силу и теперь тех, кто может рассчитывать на выплаты, стало больше.

- Компенсация положена теперь еще и одиноко проживающим и неработающим гражданам в возрасте от 70 до 80 лет, - пояснили в прокуратуре Краснодарского края. - А также тем, кому от 70 до 80 лет, кто не трудится, но еще и живет в семье, которая состоит из неработающих пенсионеров или неработающих граждан, достигших возраста 60 и 55 лет, или неработающих инвалидов I или II групп.

Эти люди имеют право на компенсацию взносов на капитальный ремонт в размере, не превышающим 50% от суммы в квитанции.

А вот на полную компенсацию вправе рассчитывать одиноко проживающие неработающие граждане, достигшие возраста 80 лет. А также неработающие жители региона, достигшие этого же возраста, проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста или нетрудоустроенных инвалидов I или II групп.

- Все указанные категории граждан должны являться собственниками жилых помещений в многоквартирных домах и постоянно в них проживать, -пояснили в прокуратуре.

Важно помнить, что льгота является компенсационной. То есть собственник жилья должен ежемесячно оплачивать начисленные взносы, а деньги ему вернут впоследствии. Их зачислят на банковский счет, который предоставляет гражданин, имеющий право на льготу.

БУДЬ В КУРСЕ

Как получить выплату

Чтобы получить положенную по закону компенсацию, необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Для этого нужно предоставить следующие документы:

- паспорт или любой документ, удостоверяющий личность, а также подтверждающий место жительства;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);

- документ о праве собственности на жилье;

- выписку из лицевого счета или копию домовой книги с данными обо всех зарегистрированных;

- документы, подтверждающие отсутствие трудовой деятельности у гражданина и проживающих с ним членов семьи (копии трудовых книжек, выписки из индивидуального лицевого пенсионного счета, которые выдает Пенсионный фонд и т. д.);

- выписку о банковских реквизитах и счете, куда будет зачисляться компенсация;

Также не забудьте взять с собой копии документов, подтверждающих начисление взноса за капремонт за месяц, предшествующий месяцу обращения за компенсацией, и квитанцию об оплате.

При этом стоит помнить, что подтверждать свое право на получение льготы необходимо каждые шесть месяцев.