«Есть бахилы? А если не найду?»: в Новороссийске родители 2-летней девочки выгнали из квартиры врачей скорой

Родители малышки выхвали скорую из-за высокой температуры у дочери. 7 марта единственная педиатрическая бригада Новороссийска примчалась на вызов в одну из высоток в центре города. Когда врачи вошли в прихожую, им предложили надеть уже использованные бахилы, чтобы не занести бацилы в комнату. Ведь в доме тогда находился еще 3-месячный ребенок. Медики отказали. По закону их главная задача – спасать человека, оказывая оперативную помощь, несмотря на бытовые, погодные и прочие условия. Надеть бахилы – значит потратить бесценное время, потому по закону бригада скорой не обязана даже разуваться.

Но родители стали возмущаться и вынесли 2-летнюю спящую дочку на осмотр в прихожую.

- Доктор попросила родителей разбудить дочь, ведь так качественный осмотр провести невозможно, - говорит главврач станции скорой медицинской помощи Новороссийска Светлана Андреева. – После этого ее и вытолкали за дверь. Не все граждане понимают разницу между экстренной медицинской помощью и обычным визитом участкового врача из поликлиники или амбулатории. Если вы обращаетесь в скорую, это значит, что помощь нужна срочно и безотлагательно. В такой ситуации важна каждая минута. Потраченное время на бахилы может стоить жизни. Если вызывают скорую и при этом просят надеть сменную обувь и тому подобное, значит, это вызов поликлинический и нет угрозы жизни пациенту.

По словам Светланы Андреевой, после осмотра медикам может понадобиться дополнительное оборудование, которое лежит в карете скорой. В таком случае им придется снимать бахилы, спускаться вниз, потом подниматься и с прибором в руках снова обуваться и т.д. Врачи не раз пробовали идти на компромисс с пациентами и надевали бахилы. Но в них опасно быстро передвигаться. Медикам приходится бегать по лестнице в многоэтажках, на бахилах можно поскользнуться и уронить приборы, лекарства и т.д.

…В итоге все закончилось тем, что фельдшера скорой вытолкали на лестничную площадку. Медик через дверь просила родителей впустить ее, чтобы осмотреть ребенка, но те послали ее куда подальше.

ФОТО: станция скорой медицинской помощи Новороссийска

- Если хозяевам важна чистота пола, то позаботьтесь об этом заранее, - продолжает Светлана Андреева. – Накройте полы старыми газетами. Хотя дом, откуда поступил вызов, был в центре, там вокруг плитка и асфальт, обувь медиков не была в грязи. Насчет инфекций и бацил, обувь не контактирует с больным, а врачи работают только в одноразовых перчатках. Кстати, повторный вызов из этой квартиры так и не поступил.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Нужно ли врачам скорой надевать бахилы?

- Отрегулировать законом все случаи невозможно, - говорит главврач краснодарской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Николай Госак. – Есть разъяснительное письмо из минздрава, что этот вопрос законом не регулируется. Если исходить из здравого смысла, когда человек вызвал скорую, то он ожидает только быстрой реакции и действий.

С точки зрения этики тоже вопрос сложный. По-моему, если причина вызова не может привести к смерти пациента, то лучше все-таки что-то обуть. Но в случае, когда человек может скончаться, надо просто вбегать к пациенту хоть в грязной или негрязной обуви.

У нас даже был случай в Краснодаре, когда человек поставил себе слишком большую дозу инсулина. Пациент стал впадать в гипогликемическую кому, когда сахар в крови сильно снизился. Врачи вкололи ему глюкозу и привели его в чувство. На следующий день родственники больного пожаловались, мол, врачи в квартире натоптали.

ОФИЦИАЛЬНО

Департамент организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности рассмотрел Ваше обращение и сообщает следующее.

В настоящее время обязанность работников скорой медицинской помощи надевать бахилы в квартирах пациентов не предусмотрена действующей нормативно-правовой базой.

Письмо минздрава РФ от 19 октября 2016 года N 14-3/3085226-7882.

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Ника Корт:

- Почему тогда врачи заставляют одевать бахилы, когда заходишь к ним в больницу? Так имейте уважение и вы, когда заходите к грудничкам домой и тащите всю грязь после дождя по всей квартиры! О какой тогда гигиене может идти речь? Мало ребенок болеет, так они еще заносят новые бактерии! Хватит их защищать!

Инна Лысенко:

- Сколько помню, всегда проходили в обуви. Время было, можно было бы и застелить полы. Представьте... Экстренный вызов, человеку плохо, дорога каждая секунда, а тут бахилы, в которых скользко. Надо медику бежать срочно за лекарством в машину, а тут эти бахилы. То ли рисковать жизнью и бежать вниз скользить, то ли тратить драгоценное время и снимать их. Значит, так нужна была помощь...

Николай Киселев:

- А по плевкам в подъезде пройтись, а потом в квартиру инфекцию занести это нормально? Тогда и мы не должны в больнице надевать бахилы и сменную обувь.

Иван-да-Марья:

- От врача, значит, новорожденный ребенок может заразиться? Хм, но вообще-то этот новорожденный находится в одной квартире с больной старшей сестрой. Причем, не исключено, что у девочки была вирусная инфекция. Родители бы лучше б об этом подумали...