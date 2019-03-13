13-летней Диане из Краснодара необходим дорогостоящий препарат

Диане 13 лет, и она очень любит фотографировать. У нее даже есть свой профиль в инстаграме, где девочка выкладывает креативные снимки с игрушечными питомцами Littlest Pet Shop. Вот только самой Дианочки на фото нет. У нее редчайшая болезнь - один случай на 800 тысяч человек. При рождении кожа у нее была воспаленная, багровая и просто слезала лоскутами. Поставить диагноз ребенку не смогли, лечили случайными препаратами, глушили симптомы… У Дианы развилась аллергия, гипертония, заболевания почек, желудка, девочка перестала расти и набирать вес, начался остеопороз, за которым последовало 30 операций. Потом отказали надпочечники, девочка перестала есть и ходить. Тогда у Дианы заподозрили синдром Комеля-Нетертона. Диагноз, о котором обычный человек и не слышал никогда! В России нужных лекарств для лечения такого редкого заболевания нет. Помочь смогли лишь врачи из Германии. За последние пять лет лечения Диана чувствует себя намного лучше. А чтобы избежать обострения заболевания, в конце 2017 году врачи в Университетской клинике Мюнстра предложили семье совершенно новое лечение - препаратом «STELARA». Тело стало заживать, прекратился озноб и прошла багровая болезненная краснота. И пока Диане делают эти уколы постоянно - болезни нет, перестают - все возвращается.

Для оплаты нового счета и запланированного на два года курса лечения необходимо 120 000 евро. Часть счета Диане оплатит «Русфонд», еще половину семье необходимо собрать самостоятельно, а это 5 550 000 рублей.

Как помочь Диане

- СМС на короткий номер 7522 со словом «Живи 500», где 500 - любая сумма пожертвования.

- Сбербанк Онлайн: Р/С 40703810129000000118 / ИНН 4401165180/ БИК 043469623. В назначении платежа укажите: Диана Туезова.