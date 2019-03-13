В Сочи продается кусок газона со стадиона «Фишт» за 10 000 рублей

Недавно на аукционе продали 40-летнюю бутылку «Пепси» новороссийского пивзавода за 3000 рублей, хотя цена раритета на первых торгах достигала и 8 тысяч. Теперь хотят спустить с молотка и газон на стадионе «Фишт». По нему с мячом бегали мировые звезды футбола на чемпионате мира 2018.

Объявление на специализированном сайте выложил житель Сочи по имени Роман. Он опубликовал свое фото, на котором в руках держит кусок газона: «Продам кусок травы с поля стадиона Фишт. FIFA 2018 (искусственный, из-под флажка угловой зоны)». Цену, которую назначил продавец за совсем крошечный кусок газона – 10 000 рублей!

Парень уже удалил объявление ФОТО: Наша газета

Правда, когда объявлением заинтересовались, мужчина его удалил. Поэтому неясно, нашлись ли покупатели такого сувенира. Но футбольные фанаты уже даже собрались писать жалобу в краевое министерство спорта, мол, чтобы там разобрались. Ведь негоже это торговать травой с «Фишта».

- Этот снимок был сделан еще во время реконструкции стадиона, - говорит руководитель стадиона «Фишт» Никита Минченко. – На фото заметны строительные коммуникации желтого цвета, которые обычно прокладывают по кромке поля. Никто кусок газона не отрывал, на фото он искусственный, а на стадионе лежит настоящее покрытие. Видимо, кто-то из подрядчиков так решил пошутить, когда еще реконструировали стадион.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Бутылку колы сорокалетней давности из Новороссийска продают на аукционе за 6000 рублей

Интересный лот появился на одном из сайтов-аукционов. Мужчина выставил на торги бутылку колы объемом 0,33 литра, которую произвели в 1980 году на пивзаводе Новороссийска. 39 лет газировку никто так и не открывал (читайте далее).