2019-03-13T15:53:39+03:00
Общество

В Сочи продается кусок газона со стадиона «Фишт» за 10 000 рублей

Объявление опубликовал житель курорта
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
Снимок сделал еще во время реконструкции стадиона ФОТО: Наша газетаСнимок сделал еще во время реконструкции стадиона ФОТО: Наша газета
Изменить размер текста:

Недавно на аукционе продали 40-летнюю бутылку «Пепси» новороссийского пивзавода за 3000 рублей, хотя цена раритета на первых торгах достигала и 8 тысяч. Теперь хотят спустить с молотка и газон на стадионе «Фишт». По нему с мячом бегали мировые звезды футбола на чемпионате мира 2018.

Объявление на специализированном сайте выложил житель Сочи по имени Роман. Он опубликовал свое фото, на котором в руках держит кусок газона: «Продам кусок травы с поля стадиона Фишт. FIFA 2018 (искусственный, из-под флажка угловой зоны)». Цену, которую назначил продавец за совсем крошечный кусок газона – 10 000 рублей!

Парень уже удалил объявление ФОТО: Наша газета

Парень уже удалил объявление ФОТО: Наша газета

Правда, когда объявлением заинтересовались, мужчина его удалил. Поэтому неясно, нашлись ли покупатели такого сувенира. Но футбольные фанаты уже даже собрались писать жалобу в краевое министерство спорта, мол, чтобы там разобрались. Ведь негоже это торговать травой с «Фишта».

- Этот снимок был сделан еще во время реконструкции стадиона, - говорит руководитель стадиона «Фишт» Никита Минченко. – На фото заметны строительные коммуникации желтого цвета, которые обычно прокладывают по кромке поля. Никто кусок газона не отрывал, на фото он искусственный, а на стадионе лежит настоящее покрытие. Видимо, кто-то из подрядчиков так решил пошутить, когда еще реконструировали стадион.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Бутылку колы сорокалетней давности из Новороссийска продают на аукционе за 6000 рублей

Интересный лот появился на одном из сайтов-аукционов. Мужчина выставил на торги бутылку колы объемом 0,33 литра, которую произвели в 1980 году на пивзаводе Новороссийска. 39 лет газировку никто так и не открывал (читайте далее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Комсомольске-на-Амуре детский спектакль «Голубые и розовые» обвинили в пропаганде гомосексуализма
Школьников-артистов уже допросили сотрудники полиции, их интересовало, разговаривает ли режиссер постановки с детьми о нетрадиционных сексуальных отношениях
Новости 24
«Ростелеком» перевел на оптику более 500 организаций Кубани и Адыгеи
ВТБ открыл эскроу-счета на 1 млдр рублей
Власти Краснодарского края отреагировали на 7,5 тысячи жалоб в соцсетях
В Белореченском районе мужчина украл золотой перстень
В Краснодаре на Театральной площади ремонтируют фонтан
На Кубани из-за непогоды временно ограничат движение перед Молдавановским перевалом
В Краснодаре в поселке Российском из-за ДТП без света остались 900 человек
На Кубани работала подпольная лаборатория по изготовлению наркотиков
На Кубани пресекли ввоз 72 тонн зараженных апельсинов из Египта
На Кубани отечественная легковушка столкнулась с трактором
В Сочи пограничники задержали нелегальных мигрантов
В Краснодаре женщина-водитель сбила 6-летнего ребенка
В Краснодаре демонтируют забор на Ростовском шоссе
Водителей Кубани предупредили об опасной ситуации на дорогах
В Крымском районе мужчина задушил свою 40-летнюю супругу
Двух сотрудников департамента строительства администрации Сочи могут уволить за неэффективную работу