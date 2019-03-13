2019-03-13T16:30:25+03:00
Общество

«Да ты ведьма!»: В Анапе мать первоклассника обвинила учительницу… в колдовстве

Родительница в Верховном суде пытается доказать, что не по возрасту моложавая педагог высасывала из детей всю энергию [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Мать первоклассника (слева) продолжает утверждать, что не клеветала на педагога, поэтому готова идти до конца, чтобы обжаловать решение.Мать первоклассника (слева) продолжает утверждать, что не клеветала на педагога, поэтому готова идти до конца, чтобы обжаловать решение.
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Какие только дела не рассматриваются в стенах храма Фемиды. Вершители судеб за свою многолетнюю практику наслушались многого. Но с «колдовскими» материалами в Анапе сталкиваются редко.

С иском о защите своей чести и деловой репутации обратилась бывший учитель начальных классов школы №6 Светлана Яненко. Она - педагог с большим стажем, учит детей уже 26 лет.

- К ее работе никогда не было нареканий, к любому ребенку найдет подход! - хвалит педагога тоже уже бывший директор Ольга Михайлова.

Когда же Светлана услышала в свой адрес обвинения в колдовстве, долго думать не стала. Свое доброе имя решила восстановить через суд…

К гадалке не ходи

Сентябрь 2017 года. Светлана Васильевна готовилась к встрече с 1«Д». В прошлом учебном году она выпустила первый казачий православный класс. И вот в школе набрали второй поток. Родители первоклашек с нетерпением ждали начала занятий.

- Сына отдали в этот класс, потому что у нас в роду казаки. Я же вошла в родительский комитет. Летом с учительницей мы созванивались несколько раз, а уже с осени, когда начался учебный год, была постоянно с ней на связи, - рассказывает «КП» - Кубань» Ольга Беспалова. - Педагог знала, что я являюсь представителем издательского дома, который распространяет различную литературу (книги по психологии, философии, астрологии) и, видимо, подумала, что мне будут интересны ее увлечения. 1 сентября был странный звонок - она позвонила мне днем и спросила, где купить пентаграмму для ритуала. Я, конечно, опешила, но виду не подала.

Со временем, по словам Ольги, учительница стала рассказывать ей о различных ритуалах и обрядах, которые она проводила.

- Как я поняла, у них была какая-то группа, видимо, секта. Я, конечно, не хотела это слушать, но мне приходилось. Я была в зависимом положении, понимаете, мой ребенок у нее учился, - продолжает мать мальчика. - А перед Новым годом в рюкзак сыну она подбросила свечи, они были разных цветов, изготовила она их сама из церковных. А позже прислала на телефон инструктаж, что с ними делать. Мол, зажгите, чтобы очистить дом от негатива. В процессе переписки, выяснилось, что эти свечи «заговорены» еще и на любовь, на деньги. Я по своей глупости зажгла одну свечу. И тут произошла еще одна странность. У меня тогда был синусит, врач прописал лекарство и я случайно уколола палец шприцом. Сказала об этом педагогу, а она в ответ: «Это нормальное явление. Ты заплатила за обряд кровью». В ритуалах, с ее слов, используются также слюна и волосы.

«Ты не учишь, а колдуешь!»

Позже мать первоклассника нашла на странице в соцсетях у педагога личные снимки. На фото, по словам женщины, учительница вместе с друзьями-колдунами совершают обряд вокруг костра, а затем ходят по пепелищу, при этом на заднем фоне Ольга заметила босого ребенка.

После этого мать школьника рассказала о своих подозрениях четырем родительницам, они решили дать своим детям доучиться до конца года, а уже затем сменить класс. Но одна из мам, которая общалась с педагогом, поделилась тем разговором.

- Началась травля моего сына. Одна из родительниц сказала, что мой ребенок обзывается. Я хотела поговорить с ним, а тут выяснилось, что ничего такого не было. То есть это такая провокация, месть мне. Подобные конфликты были неоднократно, я попросила директора разобраться, - продолжает Ольга. - Приезжаю на очередное родительское собрание. И вдруг мне заявили, что сын должен быть переведен в другую школу. И это из-за того, что я была против странных увлечений педагога. Чтобы убедиться в своей правоте, я даже носила батюшке свечи, показывала фото педагога с танцами у костра, включала ему аудио с голосом учительницы. Он сказал, что это явление антихристианское, похоже на сатанизм.

Тогда вместе с другими родителями Ольга написала коллективные жалобы в прокуратуру и в управление образования. Свои подписи на листке поставили восемь родителей. После проверок, по словам Ольги, педагог и директор школы были уволены.

- Мой сын рассказывал, что вместе с учительницей они варили зелья на уроке. В стакан с водой кидали яблоки. Для чего это, не знаю. Не хочу тревожить ребенка расспросами. От других детей родители о подобном не слышали, - говорит мама еще одного ученика Анна Устинова. - Свечки нам, правда, не подкидывали.

Владимир Черниченкин водил к Светлане Васильевне своего сына.

- Странных вещей за ребенком не замечал, чувствовал он себя хорошо. Но мы семья православная, против колдовства. Сначала не поверили, что учительница этим занимается, а позже наши догадки подтвердил батюшка, посмотрев те «доказательства», которые собрала Ольга. С самой Светланой священнослужитель не общался, я тоже не звонил и не интересовался по этому поводу. Для меня и так все было ясно, чего ее спрашивать, - утверждает мужчина.

«Ногти не вырываю, на выходных занимаюсь гимнастикой»

В ответ на все обвинения Светлана Яненко лишь улыбается. У педагога, естественно, своя версия произошедшего.

- Когда мы только познакомились, у нас сложились приятельские отношения с Ольгой. Часто общались с ней на различные темы, - рассказывает Светлана. - А потом произошел случай, который, мне кажется, изменил ее отношение ко мне. Дети выбрали в классе атамана - проголосовали за мальчика, который сидел с ее сыном за одной партой. Ребята периодически ссорились, - я их рассадила. Попросила родителей поговорить с сыновьями. Ольга начала говорить, что того мальчика нужно лишить атаманского звания, подговаривала родителей, меня просила - «уберите его». Я отказала. Позже ей не угодил казак-наставник, за которого заступилась я. Думаю, ее это задело.

О том, что собрано целое «ведьминское досье», Светлана узнала лишь в марте. Родители переслали ей все сообщения из чата, куда писала мама первоклассника.

- Знаю, что она выставляла мои фото на каких-то сайтах и спрашивала: «Ей 50 лет. А не дашь. Почему?» Некая Маргарита Черная написала ей, что эта женщина, то есть я, занимается черной магией. Использует детей, откачивает энергию, чтобы омолодиться, - с улыбкой говорит Светлана. - И даже давала советы, типа понаблюдайте за детьми, не часто ли они болеют, не приходят ли со школы уставшие.

Эти скриншоты получали родители в чат в качестве доказательств, что педагог - ведьма.

Эти скриншоты получали родители в чат в качестве доказательств, что педагог - ведьма.

А что насчет фото?

- Я пару лет назад пробовала заниматься йогой. Но там нужно сильно трудиться, потому я перешла на цигун. Это щадящие гимнастические упражнения, которые помогают расслабить мышцы и избавиться от стресса, там нужно концентрироваться на своем состоянии, правильно дышать, - смеется учительница. - И да, мы вместе с товарищами и друзьями, выезжали на Сукко. Был вечер, мы жгли костер, а после устраивали хождение по углям. Кто же мог знать, что кто-то воспримет цигун как магический ритуал? Фото да, мои.

Эти фото учительницы во время цигуна родители восприняли как колдовской ритуал.

Эти фото учительницы во время цигуна родители восприняли как колдовской ритуал.

Не припомнит педагог и в своей программе уроки по зельеварению.

- В стаканчиках у детей была вода для уроков ИЗО. Яблоки или какие-то другие фрукты туда никто точно не кидал, - недоуменно продолжает Светлана. - А что касается свечек, то это правда. Я была в Неберджае, где находятся святые источники, пустынь Феодосия Кавказского.

Оттуда женщина привезла несколько цветных иерусалимских свечей для себя и для Ольги по ее заказу. Приехать за ними она не смогла, потому попросила положить в рюкзак сыну. Что Светлана и сделала.

- А после я очень хорошо помню, как она мне рассказывала, что жгла свечи и проколола палец. Дословно не повторю, но я ей ответила, что не переживай, ничего страшного, подумаешь, принесла себя в жертву. Конечно, сказано это было не серьезно. Скорее в шутку, - говорит Светлана. - Когда мы только начали общаться, Ольга сказала, что она - ведический астролог. И даже просчитывала там что-то мне, какие-то там планеты подсказали ей, что я тоже могу научиться астрологии, даже предлагала мне помочь с этим, но я настолько далека от этого. Максимум - прочитать гороскоп. Кстати, она же мне рассказала про обереги, в том числе про пентаграмму для защиты дома. После этого я у нее и поинтересовалась, где можно приобрести. Я так думаю, что работает этот символ как подкова над дверью.

После занятий учительница вместе со своими друзьями устраивала хождение по углям.

После занятий учительница вместе со своими друзьями устраивала хождение по углям.

Суд разобрал - кто чудил, а кто врал

От постоянных нападок в свою сторону Светлана стала уставать, все чаще обращалась к врачу.

- Да хоть ты оборотень, хоть Медуза Горгона, не участвуй в этом, береги свои нервы, - посоветовал ей супруг.

Тогда она и решила написать заявление по собственному - в конце марта 18-го учительница ушла. Однако школьные разборки продолжились. Конфликт пытались уладить на родительских собраниях. На защиту Светланы тут же встали 26 родителей. Они пошли к директору и попросили перевести сына Ольги в параллельный первый класс, лишь бы педагог осталась.

- Ко мне обратилось большинство родителей учеников 1 «Д». Уладить конфликт не удалось, потому я предложила маме перевести ребенка в другой класс. Но она не захотела, - говорит экс-директор. - Буквально спустя месяц после этой шумихи, уволиться решила и я. Но это связано с семейными обстоятельствами, мне нужно было ухаживать за мамой. Это исключительно мое решение.

Сразу же после увольнения учительница подала иск в суд. В нем она написала, что Ольга Беспалова распространяла в Сети неправдивую информацию о ней. После произошедшего педагог осталась без работы и ей обратиться к неврологу. В качестве компенсации женщина попросила взыскать 300 000 рублей и опровергнуть лживые заявления. В судебных тяжбах Светлана не захотела участвовать - доверила свою судьбу адвокату.

- В суд была представлена переписка из чата родительского комитета в WhatsApp. Там моего доверителя откровенно поливали грязью, называя ведьмой, в качестве доказательств она копировала сообщения из личной переписки с учителем, скриншоты диалога с какими-то людьми, имеющими отношения к магии, по фото они якобы определили, что она ведьма, - говорит защитник Людмила Сулешко. - В суде ответчик заняла позицию о своей непричастности к распространению ложных сведений.

Свидетели - родители других детей - подтвердили, что Ольга прямо обвиняла учительницу в использовании черной магии, говоря об этом как об установленном факте.

- В суде меня, словно, не слышали. На все, что я заявляла, на все доказательства, которые принесла на заседание, председательствующий словно закрывал глаза. Было много не состыковок и путаницы. Видимо, изначально суд занял позицию истицы и толком не собирался разбираться в деле. В итоге решение было вынесено неверно, - объясняет Ольга.

Мы сделали запрос в суд. В ведомстве пояснили, что экспертиз документов и аудиозаписей, доказывающих причастность учительницы к черной магии, проведено не было.

- Ответчица не смогла предоставить фактов, подтверждающих, что педагог действительно ведьма, - написано в решении суда.

Потому суд решил - не колдунья и даже не ученица колдуна. Мать первоклассника обязали выплатить 150 тысяч рублей. Решение Фемиды она решила обжаловать. Компенсацию хоть и снизили до 70 тысяч, однако в остальном документ оставили без изменений.

- Я должна платить по 10 тысяч рублей каждый месяц. Хотя это мой доход, я предприниматель. Занимаюсь розничной торговлей, зимой не работаю, только летом. И меня оставляют, получается, без средств к существованию, - возмущена Ольга. - Приставы уже списали 10 тысяч с моей банковской карты.

Но на этом история не заканчивается. Мать школьника подала еще одну жалобу, правда, уже в Верховный суд. Ольга Беспалова продолжает утверждать, что не клеветала на педагога. Поэтому готова идти до конца, чтобы обжаловать решение.

Магический конфликт стал поводом не только для увольнения директор и учительницы. Сын Ольги с нового учебного года перешел в другую школу. Класс казачьей направленности распался.

Бывший директор сейчас находится дома, а Светлана Яненко трудится в другом учебном заведении Анапы.

- Возмущает то, какие сейчас бесправные учителя. Стоит сделать замечание ребенку, ты становишься врагом, которого обвинят во всех смертных грехах. Да еще и придумают разные небылицы, - вздыхает педагог.

Последнее слово, как говорится, за судом. Дело со средневековыми разборками отправилось в Москву. Но все же хорошо, что времена инквизиций давно в прошлом...

ЗВОНОК АТАМАНУ

- Мы знакомы с этой ситуацией, но абсолютно не компетентны давать ей оценку. Это задача суда. Даже не разбирались в этом. Там просто обиды мамы из-за того, что не назначили ее сына старостой. Весь класс против родительницы, которая пишет жалобы на педагога. Мы выезжали на место и все были довольны тем, какое образование дает учитель, нареканий на нее не было, - говорит атаман Анапского РКО Валерий Плотников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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