«Да ты ведьма!»: В Анапе мать первоклассника обвинила учительницу… в колдовстве

Какие только дела не рассматриваются в стенах храма Фемиды. Вершители судеб за свою многолетнюю практику наслушались многого. Но с «колдовскими» материалами в Анапе сталкиваются редко.

С иском о защите своей чести и деловой репутации обратилась бывший учитель начальных классов школы №6 Светлана Яненко. Она - педагог с большим стажем, учит детей уже 26 лет.

- К ее работе никогда не было нареканий, к любому ребенку найдет подход! - хвалит педагога тоже уже бывший директор Ольга Михайлова.

Когда же Светлана услышала в свой адрес обвинения в колдовстве, долго думать не стала. Свое доброе имя решила восстановить через суд…

К гадалке не ходи

Сентябрь 2017 года. Светлана Васильевна готовилась к встрече с 1«Д». В прошлом учебном году она выпустила первый казачий православный класс. И вот в школе набрали второй поток. Родители первоклашек с нетерпением ждали начала занятий.

- Сына отдали в этот класс, потому что у нас в роду казаки. Я же вошла в родительский комитет. Летом с учительницей мы созванивались несколько раз, а уже с осени, когда начался учебный год, была постоянно с ней на связи, - рассказывает «КП» - Кубань» Ольга Беспалова. - Педагог знала, что я являюсь представителем издательского дома, который распространяет различную литературу (книги по психологии, философии, астрологии) и, видимо, подумала, что мне будут интересны ее увлечения. 1 сентября был странный звонок - она позвонила мне днем и спросила, где купить пентаграмму для ритуала. Я, конечно, опешила, но виду не подала.

Со временем, по словам Ольги, учительница стала рассказывать ей о различных ритуалах и обрядах, которые она проводила.

- Как я поняла, у них была какая-то группа, видимо, секта. Я, конечно, не хотела это слушать, но мне приходилось. Я была в зависимом положении, понимаете, мой ребенок у нее учился, - продолжает мать мальчика. - А перед Новым годом в рюкзак сыну она подбросила свечи, они были разных цветов, изготовила она их сама из церковных. А позже прислала на телефон инструктаж, что с ними делать. Мол, зажгите, чтобы очистить дом от негатива. В процессе переписки, выяснилось, что эти свечи «заговорены» еще и на любовь, на деньги. Я по своей глупости зажгла одну свечу. И тут произошла еще одна странность. У меня тогда был синусит, врач прописал лекарство и я случайно уколола палец шприцом. Сказала об этом педагогу, а она в ответ: «Это нормальное явление. Ты заплатила за обряд кровью». В ритуалах, с ее слов, используются также слюна и волосы.

«Ты не учишь, а колдуешь!»

Позже мать первоклассника нашла на странице в соцсетях у педагога личные снимки. На фото, по словам женщины, учительница вместе с друзьями-колдунами совершают обряд вокруг костра, а затем ходят по пепелищу, при этом на заднем фоне Ольга заметила босого ребенка.

После этого мать школьника рассказала о своих подозрениях четырем родительницам, они решили дать своим детям доучиться до конца года, а уже затем сменить класс. Но одна из мам, которая общалась с педагогом, поделилась тем разговором.

- Началась травля моего сына. Одна из родительниц сказала, что мой ребенок обзывается. Я хотела поговорить с ним, а тут выяснилось, что ничего такого не было. То есть это такая провокация, месть мне. Подобные конфликты были неоднократно, я попросила директора разобраться, - продолжает Ольга. - Приезжаю на очередное родительское собрание. И вдруг мне заявили, что сын должен быть переведен в другую школу. И это из-за того, что я была против странных увлечений педагога. Чтобы убедиться в своей правоте, я даже носила батюшке свечи, показывала фото педагога с танцами у костра, включала ему аудио с голосом учительницы. Он сказал, что это явление антихристианское, похоже на сатанизм.

Тогда вместе с другими родителями Ольга написала коллективные жалобы в прокуратуру и в управление образования. Свои подписи на листке поставили восемь родителей. После проверок, по словам Ольги, педагог и директор школы были уволены.

- Мой сын рассказывал, что вместе с учительницей они варили зелья на уроке. В стакан с водой кидали яблоки. Для чего это, не знаю. Не хочу тревожить ребенка расспросами. От других детей родители о подобном не слышали, - говорит мама еще одного ученика Анна Устинова. - Свечки нам, правда, не подкидывали.

Владимир Черниченкин водил к Светлане Васильевне своего сына.

- Странных вещей за ребенком не замечал, чувствовал он себя хорошо. Но мы семья православная, против колдовства. Сначала не поверили, что учительница этим занимается, а позже наши догадки подтвердил батюшка, посмотрев те «доказательства», которые собрала Ольга. С самой Светланой священнослужитель не общался, я тоже не звонил и не интересовался по этому поводу. Для меня и так все было ясно, чего ее спрашивать, - утверждает мужчина.

«Ногти не вырываю, на выходных занимаюсь гимнастикой»

В ответ на все обвинения Светлана Яненко лишь улыбается. У педагога, естественно, своя версия произошедшего.

- Когда мы только познакомились, у нас сложились приятельские отношения с Ольгой. Часто общались с ней на различные темы, - рассказывает Светлана. - А потом произошел случай, который, мне кажется, изменил ее отношение ко мне. Дети выбрали в классе атамана - проголосовали за мальчика, который сидел с ее сыном за одной партой. Ребята периодически ссорились, - я их рассадила. Попросила родителей поговорить с сыновьями. Ольга начала говорить, что того мальчика нужно лишить атаманского звания, подговаривала родителей, меня просила - «уберите его». Я отказала. Позже ей не угодил казак-наставник, за которого заступилась я. Думаю, ее это задело.

О том, что собрано целое «ведьминское досье», Светлана узнала лишь в марте. Родители переслали ей все сообщения из чата, куда писала мама первоклассника.

- Знаю, что она выставляла мои фото на каких-то сайтах и спрашивала: «Ей 50 лет. А не дашь. Почему?» Некая Маргарита Черная написала ей, что эта женщина, то есть я, занимается черной магией. Использует детей, откачивает энергию, чтобы омолодиться, - с улыбкой говорит Светлана. - И даже давала советы, типа понаблюдайте за детьми, не часто ли они болеют, не приходят ли со школы уставшие.

Эти скриншоты получали родители в чат в качестве доказательств, что педагог - ведьма.

А что насчет фото?

- Я пару лет назад пробовала заниматься йогой. Но там нужно сильно трудиться, потому я перешла на цигун. Это щадящие гимнастические упражнения, которые помогают расслабить мышцы и избавиться от стресса, там нужно концентрироваться на своем состоянии, правильно дышать, - смеется учительница. - И да, мы вместе с товарищами и друзьями, выезжали на Сукко. Был вечер, мы жгли костер, а после устраивали хождение по углям. Кто же мог знать, что кто-то воспримет цигун как магический ритуал? Фото да, мои.

Эти фото учительницы во время цигуна родители восприняли как колдовской ритуал.

Не припомнит педагог и в своей программе уроки по зельеварению.

- В стаканчиках у детей была вода для уроков ИЗО. Яблоки или какие-то другие фрукты туда никто точно не кидал, - недоуменно продолжает Светлана. - А что касается свечек, то это правда. Я была в Неберджае, где находятся святые источники, пустынь Феодосия Кавказского.

Оттуда женщина привезла несколько цветных иерусалимских свечей для себя и для Ольги по ее заказу. Приехать за ними она не смогла, потому попросила положить в рюкзак сыну. Что Светлана и сделала.

- А после я очень хорошо помню, как она мне рассказывала, что жгла свечи и проколола палец. Дословно не повторю, но я ей ответила, что не переживай, ничего страшного, подумаешь, принесла себя в жертву. Конечно, сказано это было не серьезно. Скорее в шутку, - говорит Светлана. - Когда мы только начали общаться, Ольга сказала, что она - ведический астролог. И даже просчитывала там что-то мне, какие-то там планеты подсказали ей, что я тоже могу научиться астрологии, даже предлагала мне помочь с этим, но я настолько далека от этого. Максимум - прочитать гороскоп. Кстати, она же мне рассказала про обереги, в том числе про пентаграмму для защиты дома. После этого я у нее и поинтересовалась, где можно приобрести. Я так думаю, что работает этот символ как подкова над дверью.

После занятий учительница вместе со своими друзьями устраивала хождение по углям.

Суд разобрал - кто чудил, а кто врал

От постоянных нападок в свою сторону Светлана стала уставать, все чаще обращалась к врачу.

- Да хоть ты оборотень, хоть Медуза Горгона, не участвуй в этом, береги свои нервы, - посоветовал ей супруг.

Тогда она и решила написать заявление по собственному - в конце марта 18-го учительница ушла. Однако школьные разборки продолжились. Конфликт пытались уладить на родительских собраниях. На защиту Светланы тут же встали 26 родителей. Они пошли к директору и попросили перевести сына Ольги в параллельный первый класс, лишь бы педагог осталась.

- Ко мне обратилось большинство родителей учеников 1 «Д». Уладить конфликт не удалось, потому я предложила маме перевести ребенка в другой класс. Но она не захотела, - говорит экс-директор. - Буквально спустя месяц после этой шумихи, уволиться решила и я. Но это связано с семейными обстоятельствами, мне нужно было ухаживать за мамой. Это исключительно мое решение.

Сразу же после увольнения учительница подала иск в суд. В нем она написала, что Ольга Беспалова распространяла в Сети неправдивую информацию о ней. После произошедшего педагог осталась без работы и ей обратиться к неврологу. В качестве компенсации женщина попросила взыскать 300 000 рублей и опровергнуть лживые заявления. В судебных тяжбах Светлана не захотела участвовать - доверила свою судьбу адвокату.

- В суд была представлена переписка из чата родительского комитета в WhatsApp. Там моего доверителя откровенно поливали грязью, называя ведьмой, в качестве доказательств она копировала сообщения из личной переписки с учителем, скриншоты диалога с какими-то людьми, имеющими отношения к магии, по фото они якобы определили, что она ведьма, - говорит защитник Людмила Сулешко. - В суде ответчик заняла позицию о своей непричастности к распространению ложных сведений.

Свидетели - родители других детей - подтвердили, что Ольга прямо обвиняла учительницу в использовании черной магии, говоря об этом как об установленном факте.

- В суде меня, словно, не слышали. На все, что я заявляла, на все доказательства, которые принесла на заседание, председательствующий словно закрывал глаза. Было много не состыковок и путаницы. Видимо, изначально суд занял позицию истицы и толком не собирался разбираться в деле. В итоге решение было вынесено неверно, - объясняет Ольга.

Мы сделали запрос в суд. В ведомстве пояснили, что экспертиз документов и аудиозаписей, доказывающих причастность учительницы к черной магии, проведено не было.

- Ответчица не смогла предоставить фактов, подтверждающих, что педагог действительно ведьма, - написано в решении суда.

Потому суд решил - не колдунья и даже не ученица колдуна. Мать первоклассника обязали выплатить 150 тысяч рублей. Решение Фемиды она решила обжаловать. Компенсацию хоть и снизили до 70 тысяч, однако в остальном документ оставили без изменений.

- Я должна платить по 10 тысяч рублей каждый месяц. Хотя это мой доход, я предприниматель. Занимаюсь розничной торговлей, зимой не работаю, только летом. И меня оставляют, получается, без средств к существованию, - возмущена Ольга. - Приставы уже списали 10 тысяч с моей банковской карты.

Но на этом история не заканчивается. Мать школьника подала еще одну жалобу, правда, уже в Верховный суд. Ольга Беспалова продолжает утверждать, что не клеветала на педагога. Поэтому готова идти до конца, чтобы обжаловать решение.

Магический конфликт стал поводом не только для увольнения директор и учительницы. Сын Ольги с нового учебного года перешел в другую школу. Класс казачьей направленности распался.

Бывший директор сейчас находится дома, а Светлана Яненко трудится в другом учебном заведении Анапы.

- Возмущает то, какие сейчас бесправные учителя. Стоит сделать замечание ребенку, ты становишься врагом, которого обвинят во всех смертных грехах. Да еще и придумают разные небылицы, - вздыхает педагог.

Последнее слово, как говорится, за судом. Дело со средневековыми разборками отправилось в Москву. Но все же хорошо, что времена инквизиций давно в прошлом...

ЗВОНОК АТАМАНУ

- Мы знакомы с этой ситуацией, но абсолютно не компетентны давать ей оценку. Это задача суда. Даже не разбирались в этом. Там просто обиды мамы из-за того, что не назначили ее сына старостой. Весь класс против родительницы, которая пишет жалобы на педагога. Мы выезжали на место и все были довольны тем, какое образование дает учитель, нареканий на нее не было, - говорит атаман Анапского РКО Валерий Плотников.