В Краснодаре в многоэтажке строят квартиры… на техническом этаже

Многоэтажку на улице Промышленной, 33 в Краснодаре построили еще девять лет назад. Только самый последний, 17 этаж, был не заселен – это были технические помещения, непригодные для жилья. Тут проходят магистральные трубы, находятся вентиляционные шахты, узлы.

И вот вдруг под крышей дома закипела работа. Появились строители, которые стали тянуть трубы коммуникаций сюда, возводить новые стены, устанавливать батареи и даже счетчики на воду и сантехнику.

Жителей дома это насторожило – на техническом этаже вдруг начали строить квартиры. И люди выступили против его застройки. А до этого они подали в суд на владелицу технического - 17-го - этажа их дома. Ведь сама сделка купли-продажи помещений прошла без ведома жильцов.

Как оказалось, еще в конце 2017 года помещения на 17 этаже были проданы. Хозяйкой 1,5 тысячи квадратных метров в центре краевой столицы стала Нина Сапонова - супруга председателя ТСЖ «Покровский».

Причем выяснилось, что точно такая же история происходит и в соседних домах, которые возводила та же строительная компания, в документах которой фигурирует фамилия Сапонов. Везде 17-й этаж перестраивается.

Дело в том, что технический этаж находился в совместном владении всех собственников. И теперь они собираются в суде оспорить факт переоформления техэтажа в жилое помещение и отменить сделку по его продаже.

- В доме на 17-м этаже расположены нежилые помещения. На этом этаже находится только теплопункт, и никаких коммуникаций нет. Это не места общего пользования, - заявил журналистам председатель правления ТСЖ «Покров» Юрий Сапонов.

Народ решил привлечь к себе внимание вот таким баннеромФото: Александра ПОДУШКО

Жильцы утверждают, что вход на технический этаж от них закрыли, на этаже срезали коммуникации, сделали новую разводку труб под жилые помещения. Это, по их мнению, нарушило систему теплоснабжения здания.

- Мы обратились в прокуратуру, надзорный орган сейчас проводит проверку и разбирается в этом вопросе, - говорит один из жильцов дома по улице Промышленной, 33. - Параллельно написали заявление и в полицию, в суд подали иск в суд - требуем аннулировать право собственности посторонних лиц на 17-й этаж здания.

В Первомайском суде Краснодара пройдет заседание по этому делу – на нем жильцы многоэтажки надеются увидеть собственницу технического этажа и выяснить, каким образом она оформила на себя общее имущество собственников.

Аналогичный спор за 17-й этаж еще одного дома этого же жилого комплекса на улице Фабричной, 10, в декабре 2018 года суд решил в пользу жильцов.