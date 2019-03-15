2019-03-15T09:54:53+03:00
Общество

«Комсомолка» наградила победительниц конкурса «Красавица в погонах-2019»

Девушки получили подарки от издательского дома и партнеров "КП"
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Слева направо: Юлия Балажий, Татьяна Чурикова, Светлана КапраловаСлева направо: Юлия Балажий, Татьяна Чурикова, Светлана КапраловаФото: Евгения ХИЛЬКО
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Вообще-то, мы планировали наградить девушек накануне международного женского дня – сам конкурс ведь был приурочен к 8 марта. Однако так случилось, что одна из победительниц не смогла купить билет в Краснодар из Сочи и обратно. Из-за праздников просто не было мест в поездах. Поэтому когда все туристы разъехались и начались рабочие будни, мы встретились с девушками в редакции «Комсомолки».

Конкурс «Красавица в погонах-2019» длился на нашем сайте три недели. За время голосования лидеры постоянно менялись. Успешные, умные и очень красивые – все участницы конкурса настолько хороши собой, что невозможно выбрать одну – самую-самую. Поэтому мы решили наградить первую тройку чаровниц, которые набрали больше всех голосов в нашем конкурсе.

За Юлию Балажий голосовали не только все инспектора ДПС Сочи, но и сотрудники ГИБДД из других уголков Кубани. Поддерживали девушку и в ее родном белгородском вузе, где Юлия училась. Ну и многочисленные друзья и знакомые.

Юлия Балажий

Юлия Балажий

Девушка работает в роте ДПС Сочи. Ее часто можно увидеть на дороге – Юлия Балажий следит за порядком на проезжей части. Службу несет наравне с мужчинами – с раннего утра и до позднего вечера. В редакции «КП» девушка призналась, что устает – ей приходится весь день быть на ногах, но несмотря на это работу свою очень любит. В конкурсе «КП» «Красавица в погонах -2019» она заняла почетное третье место.

На втором месте - майор полиции, старший преподаватель-методист Управления учебно-методической работы Краснодарского университета МВД России, кандидат социологических наук и просто красавица Светлана Капралова. Девушку поддерживал в конкурсе весь вуз и коллеги из правоохранительных структур.

Светлана Капралова

Светлана Капралова

Первое место у чаровницы из кубанского управления федеральной службы исполнения наказаний Татьяны Чуриковой. К голосованию за сотрудницу пресс-службы УФСИН Краснодарского края подключились не только ее коллеги в регионе, но и сотрудники системы со всей страны. Ставили лайки и жители Украины, Канады, Германии. Так что конкурс получился можно сказать международным.

Татьяна Чурикова

Татьяна Чурикова

- Когда на сайте объявили итоги голосования, я была в одной из колоний края – мы ездили туда с журналистами снимать сюжет. Когда заходишь на территорию учреждения, телефон необходимо сдавать. И когда через несколько часов мы вышли, у меня в мобильнике было столько пропущенных звонков, что я заволновалось – не случилось ли чего. Оказалось, коллеги и друзья звонили поздравить, - улыбается Татьяна Чурикова.

Победительницы конкурса получили подарки от «Комсомолки» и магазина галантереи и аксессуаров «Мир платков».

ИСТОЧНИК KP.RU

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