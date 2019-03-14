В Краснодаре пройдет фестиваль «Крымская весна»

На Кубани отметят пятую годовщину присоединения Крыма к России. Основные мероприятия состоятся в краевой столице. Фестиваль «Крымская весна» стартует уже в эту субботу, 16 марта.

В течение выходных на площадках Краснодара пройдут спортивные и культурно-массовые торжества, ярмарка, дегустации крымской кухни.

16-17 марта в 12:00 на Пушкинской площади Краснодара откроется ярмарка товаров из Крыма, пройдет дегустация крымских блюд. В это же время состоится и презентация туристических возможностей Крыма.

А в 16:00 начнется праздничный концерт, который завершится в 19:00 фейерверком.

16 марта на Театральной площади города в 12:00 начнется фестиваль спорта и здорового образа жизни.

В библиотеках краевого центра 18 марта состоятся исторические выставки и научно-популярные лекции.

Туристические компании края представят «Золотое кольцо Боспорского царства». Это маршрут по городам античного государства, которое находилось на территории современных регионов Юга России.

- Состоится даже автопробег. Он запланирован на 15-18 марта. Участники стартуют из Севастополя, проедут по Крымскому мосту, а затем заедут в Анапу, Новороссийск и Краснодар. Они возложат цветы к мемориалам и памятникам военной истории, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края