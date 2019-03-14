2019-03-14T16:29:47+03:00
Общество

В Краснодаре пройдет фестиваль «Крымская весна»

Стартует мероприятие уже 16 марта
Варвара ДЫМАлександра ПОДУШКО
Поделиться:
Праздник пройдет 16 мартаПраздник пройдет 16 мартаФото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

На Кубани отметят пятую годовщину присоединения Крыма к России. Основные мероприятия состоятся в краевой столице. Фестиваль «Крымская весна» стартует уже в эту субботу, 16 марта.

В течение выходных на площадках Краснодара пройдут спортивные и культурно-массовые торжества, ярмарка, дегустации крымской кухни.

16-17 марта в 12:00 на Пушкинской площади Краснодара откроется ярмарка товаров из Крыма, пройдет дегустация крымских блюд. В это же время состоится и презентация туристических возможностей Крыма.

А в 16:00 начнется праздничный концерт, который завершится в 19:00 фейерверком.

16 марта на Театральной площади города в 12:00 начнется фестиваль спорта и здорового образа жизни.

В библиотеках краевого центра 18 марта состоятся исторические выставки и научно-популярные лекции.

Туристические компании края представят «Золотое кольцо Боспорского царства». Это маршрут по городам античного государства, которое находилось на территории современных регионов Юга России.

- Состоится даже автопробег. Он запланирован на 15-18 марта. Участники стартуют из Севастополя, проедут по Крымскому мосту, а затем заедут в Анапу, Новороссийск и Краснодар. Они возложат цветы к мемориалам и памятникам военной истории, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Нет алых роз и траурных лент: Останки героя-морпеха, погибшего в 1942-м под Таганрогом, четвертый год хранятся в гараже
Поисковики и власти никак не могут определиться, где именно следует предать земле прах рядового Рудакова — на малой родине в Ростове-на-Дону или на месте обнаружения
Борец с коррупцией отстаивал закон, а убили его по понятиям
В городе Воскресенске забили до смерти главу местного Центра противодействия коррупции. Журналист «КП» Владимир Ворсобин выехал в Воскресенск. Но то, что он там увидел - поразило его еще больше, чем мысль о коррупционерах-убийцах [видео]
Новости 24
В Краснодаре парень пойдет под суд за убийство продавщицы
В Краснодаре 40-летний мужчина украл из подъезда детскую коляску
Жители одного из хуторов Усть-Лабинского района выступили против его переименования
В Краснодаре пройдет фестиваль «Крымская весна»
В Сочи на трассе столкнулись две легковушки
В Белореченске бывший полицейский получил условный срок за злоупотребление полномочиями
В Краснодаре проходит учение по ликвидации последствий ЧС
На Кубани стартует проект по повышению финансовой доступности
Финал конкурса «Лидеры России» стартовал в Сочи
В Сочи пьяный мужчина сообщил о бомбе в кафе
В Новороссийске провели учение «Лагуна-2019»
Первышов заявил о нехватке денег в городском бюджете для решения проблем
В Сочи выявили новую схему обналичивания денег
В Отрадненском районе заведующая детским садом фиктивно трудоустроила бабушку
В Кореновском районе под колеса иномарки попал 16-летний подросток
В Сочи открыли биржу труда для студентов и выпускников вузов
Мужчины денег не считают
В Краснодаре трамвай сошел с рельсов
В Краснодаре с высоты 18-этажного дома упали мать и сын
Депутат-коммунист инициирует в Госдуме закон о гарантиях трудоустройства молодежи
Центром южного дивизиона Уральского банка реконструкции и развития стал Краснодар
В OZ МОЛЛ пройдет концерт Юлианны Карауловой
В аэропорту Краснодара из-за тумана задержали 10 рейсов
ФК «Валенсия» перед игрой с «Краснодаром» пожаловалась на погоду
«Локомотив-Кубань» уступил казанскому УНИКСу и выбыл из Еврокубка
В Краснодаре потушили загоревшуюся бытовку