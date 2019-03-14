2019-03-14T16:47:40+03:00
Общество

«Опять испортили панелями»: в отреставрированном здании 19 века в Краснодаре планируют открыть поликлинику

Постройка не относится к культурному наследию, но входит в границы исторического поселения [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Недавно на здании установили вентилируемый фасад.Недавно на здании установили вентилируемый фасад.Фото: Евгения ХИЛЬКО
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С каждым месяцем исторический центр кубанской столицы теряет свои былые очертания. Бирюзовое здание, радовавшее глаз горожан на углу улиц Гоголя и Рашпилевской, исчезло. Яркие кирпичи постройки сначала скрыл слой бетона, а спустя несколько месяцев поверх установили современные панели. Вот только метаморфозы многие жители Краснодара не оценили.

- Было красиво. Кирпичи можно было очистить, а само здание - подлатать. Зачем зашивать все в этот пластик? - возмущались многие горожане. - В Европе пытаются сохранить старые здания, это же культурное наследие. А мы не бережем...

Вот таким здание выглядело еще четыре года назад.

Вот таким здание выглядело еще четыре года назад.

Как пояснили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края, эта историческая постройка не является памятником архитектуры.

- Здание это практически разваливалось - там были огромные трещины. Нынешняя реставрация, по словам собственника, единственный вариант, который поможет сохранить здание, - объяснил «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель ведомства Роман Семихатский.

Владелец говорит, что было проведено множество экспертиз, по результатам которых специалисты разрешили только торкретирование - нанести на поверхность слой бетона. В связи с тем, что сам технологический процесс непростой, дом долгое время находился в неприглядном виде. А уже недавно установили вентилируемый фасад.

Из-за того, что технологический процесс работ непростой, дом долгое время находился в неприглядном виде.

Из-за того, что технологический процесс работ непростой, дом долгое время находился в неприглядном виде.

- Когда объект не относится к культурному наследию, владелец может реставрировать здание, но только по согласованию с мэрией, - продолжает Роман Семихатский. - Отмечу, что 1 марта был утвержден проект предмета охраны и границ территории исторического поселения, предусматривающий ограничения на застройку центральной части города. И как раз это здание входит в границы исторического поселения. Если бы работы по реставрации согласовывались только сейчас, то мы бы добро на это не дали. Поскольку регламентировано - в центре города не может быть вентилируемых фасадов или сайдинга.

Но в данном случае, документы были подписаны задолго до. А потому заставить переделать фасад уже не получится.

- Это здание было построено в конце 19 века, - говорит «КП» - Кубань» кубанский историк, советник Российской академии архитектуры и строительных наук Виталий Бондарь. - По закону это должна была быть не реставрация, а ремонт с сохранением уличных фасадов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в ближайшее время в исторической постройке планируют открыть государственную поликлинику. Однако, когда заработает медучреждение, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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