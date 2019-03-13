Глава Адыгеи и директор АРИГИ обсудили планы Проектного офиса по изучению и сохранению адыгейского языка

Сегодня в Доме правительства РА Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел рабочую встречу с директором Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований (АРИГИ) им. Т. Керашева Адамом Тлеужем. В диалоге принял участие руководитель Администрации Главы РА и Кабинета министров РА Мурат Тхакушинов.

Открывая встречу, Глава Адыгеи подчеркнул, что она проходит накануне Дня адыгейского языка и письменности. Поэтому главой темой беседы стали вопросы привлечения научного и педагогического сообщества региона к сохранению и изучению родного языка.

Мурат Кумпилов напомнил, в республике в прошлом году был образован Совет по адыгейскому языку при Главе РА. На его заседании по предложению руководителя региона принято решение о создании на базе АРИГИ Проектного офиса по изучению и сохранению адыгейского языка. Его возглавил Адам Тлеуж. В состав Проектного офиса вошли специалисты регионального министерства образования и науки, министерства культуры, вузов, ученые-лингвисты, преподаватели адыгейского языка, методисты, представители общественных организаций.

«Новая структура призвана сформулировать концепцию и организовать комплексный подход по сохранению и изучению адыгейского языка, дать импульс культурно-образовательному прогрессу республики. И сегодня есть необходимый инструментарий, чтобы улучшить образовательный процесс, подготовить новые методические издания, учебники, популяризировать изучение адыгейского языка. Для этого также необходимо объединить усилия, синхронизировать действия научного сообщества и министерства образования и науки РА», - отметил Мурат Кумпилов.

В ходе встречи Адам Тлеуж поблагодарил руководство республики за внимание к деятельности института, созданные для этого условия, а также сообщил о проделанной работе в рамках созданного Проектного офиса.

В частности, в настоящее время создано 7 рабочих групп по различным направлениям деятельности: создание сертифицированных учебников, новых методик преподавания, переподготовка педагогов, техническое обеспечение, взаимодействие с общественностью, работа со СМИ, соцсетями.

Уже состоялось несколько заседаний данных групп. По мнению ученых, обучение адыгейскому языку должно быть непрерывным – от семьи до образовательных организаций. Помочь в этом должны новые методики и учебники, мобильные приложения, мультфильмы на адыгейском языке, которые скоро выйдут на экраны местного телевидения и будут размещены в интернете.

Как доложил Адам Тлеуж, все планируемые мероприятия войдут в дорожную карту. В ближайшее время завершится её формирование, затем документ будет вынесен на обсуждение членов Совета по адыгейскому языку при Главе РА для утверждения.

Глава Адыгеи оценил уже проведённый объем работы членов Проектного офиса. Мурат Кумпилов отметил важность продолжения деятельности по сертификации учебных программ, подготовке новых методических изданий для дошкольных учреждений, расширения акции «Адыгэ диктант», работы над выпуском серии мультфильмов «Фиксики» на адыгейском языке при согласовании с правообладателями. В настоящее время все 52 серии переведены, две готовы к выпуску, в последующем постепенно будут выходить новые серии.

Мурат Кумпилов поддержал и другие предложения Проектного офиса, при этом указал на необходимость использования нестандартных подходов при разработке новых методик, применения современных технологий для эффективного освоения подрастающим поколением родного языка.