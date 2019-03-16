2019-03-16T20:01:37+03:00
Общество

В горах Сочи фестиваль BoogelWoogel собрал 25 000 человек

Он пройдет в течение всех выходных [фото]
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban
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Высокогорный карнавал проходит уже четвертый год подрядВысокогорный карнавал проходит уже четвертый год подрядФото: Артем ФИЛАТОВ
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На Красной Поляне в Сочи начался уже традиционный фестиваль BoogelWoogel. Тысячи людей в нарядных костюмах спускались со склонов, собирая восторженные овации.

Всего на мероприятие собрались более 25 000 человек. Они приехали не только из разных уголков России но из Беларуси, Израиля, США, Эстонии и Германии.

Высокогорный карнавал проходит уже четвертый год подряд. И армия его поклонников только растет.

Костюмы были на любой вкус Фото: Артем ФИЛАТОВ

Костюмы были на любой вкусФото: Артем ФИЛАТОВ

— Мы рады вновь принять самый веселый праздник на наших склонах. Подобные события вносят изрядную долю оживления в и без того насыщенную развлекательную программу курорта. Для многих наших гостей участие в бугельпийских мероприятиях стало доброй традицией, — отметил официальный представитель курорта Антон Ставенко. - В прошлом году участниками горнолыжного спуска в купальниках стали 1 017 участников, в этом заявки подали уже более 2000 человек

Свое участие заявили 2 000 человек Фото: Артем ФИЛАТОВ

Свое участие заявили 2 000 человекФото: Артем ФИЛАТОВ

Фишкой этого карнавала организаторы решили исполнить главную мечту Крокодила Гены. Во время фестиваля в горы Сочи прилетит волшебник на голубом вертолете и подарит всем 500 эскимо. А учитывая количество гостей, мороженого будет гораздо больше.

Фестиваль завершится 17 марта. Посмотреть на этот праздник можно в нашей фотогалерее.

Видя успех праздника, его устроители хотят устроить Олимпиаду чудачеств и развлечений в горах Сочи уже летом.

BoogelWoogel в Сочи Видео: vk.com/boogelwoogel.

ИСТОЧНИК KP.RU

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