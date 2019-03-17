Краснодарец снялся в клипе группы «Пропаганда»
На кастинг пришли 400 кандидатов. Просматривали их на роль парня, похожего на ботаника. Подошли только двое. Они были совершенно разными, но оба выглядели классическими «ботанами». После проб выбрали молодого актера и музыканта из Краснодара – Петра Богатова.
- Накануне съемок Петр вдруг решил, что у него свое режиссерское видение и добавил к видеоряду красок: перекрасил волосы в любимый зеленый цвет, - говорит режиссер и продюсер клипа Сергей Иванов. - Когда утром его увидели - съемки были на грани провала. Пришлось экстренно перекрашивать волосы актера прямо на съемочной площадке в нормальный шатеновый оттенок.
ФОТО: пресс-служба Группы "Пропаганда"
В новом клипе «Пропаганды» пойдет речь о ЗОЖ. Общество навязывает стереотипы, где успешными становятся молодые и худые. Но история пары, показанной в клипе, рвет шаблоны и выходит за рамки тех ограничений, что, возможно, и красиво, но заставляет людей быть несчастными. И чем больше пропаганды здорового образа жизни, всевозможных диет и феминизма, тем больше несчастных людей становится вокруг.
ФОТО: пресс-служба Группы "Пропаганда"
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ИСТОЧНИК KP.RU
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