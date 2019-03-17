2019-03-17T15:03:20+03:00
Общество

Краснодарец снялся в клипе группы «Пропаганда»

В апреле выходит новый клип группы на песню «Белое платье»
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба Группы "Пропаганда"ФОТО: пресс-служба Группы "Пропаганда"
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На кастинг пришли 400 кандидатов. Просматривали их на роль парня, похожего на ботаника. Подошли только двое. Они были совершенно разными, но оба выглядели классическими «ботанами». После проб выбрали молодого актера и музыканта из Краснодара – Петра Богатова.

- Накануне съемок Петр вдруг решил, что у него свое режиссерское видение и добавил к видеоряду красок: перекрасил волосы в любимый зеленый цвет, - говорит режиссер и продюсер клипа Сергей Иванов. - Когда утром его увидели - съемки были на грани провала. Пришлось экстренно перекрашивать волосы актера прямо на съемочной площадке в нормальный шатеновый оттенок.

ФОТО: пресс-служба Группы "Пропаганда"

ФОТО: пресс-служба Группы "Пропаганда"

В новом клипе «Пропаганды» пойдет речь о ЗОЖ. Общество навязывает стереотипы, где успешными становятся молодые и худые. Но история пары, показанной в клипе, рвет шаблоны и выходит за рамки тех ограничений, что, возможно, и красиво, но заставляет людей быть несчастными. И чем больше пропаганды здорового образа жизни, всевозможных диет и феминизма, тем больше несчастных людей становится вокруг.

ФОТО: пресс-служба Группы &quot;Пропаганда&quot;

ФОТО: пресс-служба Группы "Пропаганда"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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