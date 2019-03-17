2019-03-17T22:38:00+03:00
Общество

В Сочи приземлился пассажирский самолет с поломкой крыла

На борту находилось 106 человек
Андрей ГОРЕЛОВ
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Лайнер успешно приземлился\ФОТО: международный аэропорт СочиЛайнер успешно приземлился\ФОТО: международный аэропорт Сочи
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Во время полета у Boeing 737-800, который летел из Москвы в Сочи, перед заходом на посадку начались технические проблемы. Летчики выяснили, что сломалась механика крыла. Из-за этого посадить самолет было сложнее. Об этом сообщили в сочинский международный аэропорт и оповестили пассажиров.

- После того, как экипаж лайнера рассказал нам о проблеме, оперативные службы аэропорта Сочи были приведены в полную готовность, они встречали самолет у места его остановки, - сообщает пресс-служба международного аэропорта Сочи. – Самолет успешно приземлился, никто из пассажиров не пострадал. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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