В Сочи приземлился пассажирский самолет с поломкой крыла

Во время полета у Boeing 737-800, который летел из Москвы в Сочи, перед заходом на посадку начались технические проблемы. Летчики выяснили, что сломалась механика крыла. Из-за этого посадить самолет было сложнее. Об этом сообщили в сочинский международный аэропорт и оповестили пассажиров.

- После того, как экипаж лайнера рассказал нам о проблеме, оперативные службы аэропорта Сочи были приведены в полную готовность, они встречали самолет у места его остановки, - сообщает пресс-служба международного аэропорта Сочи. – Самолет успешно приземлился, никто из пассажиров не пострадал. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.