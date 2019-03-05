2019-03-15T11:39:38+03:00
Общество

«Орлёнок» - территория медиатворчества

Во Всероссийском детском центре стартовала образовательная программа «Медиаобразование и кинопсихология – территория высоких смыслов в сферах кино и медиа»
Анна САФРОНОВА
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Фото: "Орленок"Фото: "Орленок"
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Проект объединил мальчишек и девчонок от 12 до 16 лет, чьи достижения в области медиаискусства уже признаны на всероссийском уровне. Приехав в «Орлёнок», ребята погрузились в мир телевидения и кино, приступили к изучению полного цикла кинопроизводства и реализации телевизионных программ: от генерирования идеи и выбора целевой аудитории до дальнейшей дистрибьюции конечного продукта.

Орлята прокачивают свои профессиональные навыки выбрав один из курсов Медиацентра: «Медиапроектирование», «Инновационнное телевидение», «Социальные и фестивальные работы». Цель каждого направления – научить ребят креативно мыслить, проектировать идеи, разрабатывать сценарии, снимать и монтировать. Полученные знания помогут ребятам создать свои передачи или короткометражные ленты, которые затем будут представлены на фестивале творческих работ в конце образовательной программы.

- Главной темой воплощения медиапроектов в «Орлёнке», стала дипломатия и её основные принципы, необходимые для мирного соседства государств. Мы предложили орлятам исследовать именно эту область и выразить свои представления и знания о международных отношениях посредством современных медиаресурсов. Это перспективный и важный вопрос, ведь в ближайшем будущем эти ребята будут формировать информационное пространство нашей страны, – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Самым активным участникам смены будет присвоен статус «Медиамастер».

Организаторами проекта выступают: Международный центр «Центр реализации потенциала личности «Лидер Фильм», ВДЦ «Орлёнок».

ИСТОЧНИК KP.RU

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