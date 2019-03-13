Первые идеи детского проектного офиса воплощаются в «Орлёнке»

Три образовательные программы, созданные участниками детского проектного офиса в рамках 13 смены 2018 года, начали воплощаться во Всероссийском детском центре «Орлёнок». Они посвящены предпринимательству, дипломатии, организации досуга в среде сверстников.

- Дети - авторы проектов не просто разработали программы, они презентовали их в рамках Большого Совета нашего Центра, получили одобрение сверстников и педагогов, а теперь воплощают придуманное в жизнь. Мы впервые практикуем такой вариант работы. На наш взгляд, он очень продуктивный. Мы даём ребёнку возможность не только придумать смену своей мечты, но и провести её, взяв на себя серьёзную ответственность, – прокомментировал директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

В проектах участвуют 600 детей из 40-ка регионов страны. В ходе работы детского объединения бизнес-центр «Юный предприниматель» орлята знакомятся с основами создания бизнес-проектов в и учатся воплощать в их жизнь.

- Наш Бизнес Центр работает в направлении социального предпринимательства. Мы уже провели занятия для ребят по теории создания бизнес-проектов, поделились опытом написания бизнес-плана и приступаем к непосредственному воплощению идей. Вместе с ребятами мы начали создавать школу блогеров, решили открыть комнату для релаксации и квэст-площадку для сверстников, – сказала "орлёнок", автор проекта Эльвира Сафина.

Группа детей объединения «Логический переворот» знакомит сверстников с разнообразием логических игр и учит организовывать свой собственный досуг. Финальным событием этого направления станет логическая игра, которую орлята проведут для учащихся школ Краснодарского края.

- Мы очень серьёзно готовились к внедрению своего проекта, перевернули горы литературы, консультировались с педагогами. Но уже первые занятия показали, что ребятам интересны наши идеи. Спасибо «Орлёнку» за поддержку и неограниченные возможности, – поделилась Ирина Чигаева из Саранска

Так же орлята могут вступить в Детское дипломатическое объединение «Большими шагами навстречу миру», где пройдут занятия по дипломатии, узнают правила этикета и ведения международных переговоров, а также познакомятся с культурными особенностями народов мира. По идее авторов проекта, в конце смены дети подготовят видеообращение в Организацию Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО с призывом решать мировые проблемы мирным путём.

Детский проектный офис продолжит работу в 2019 году, войти в него может каждый орлёнок, желающий придумать и провести личный проект во Всероссийском детском центре.