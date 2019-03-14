2019-03-15T11:46:26+03:00
Общество

В «Орлёнке» создают кино и медиаработы

Во Всероссийском детском центре стартовала программа «Медиаобразование и кинопсихология – территория высоких смыслов в сфере кино и медиа»
Анна САФРОНОВА
Поделиться:
Фото: "Орленок"Фото: "Орленок"
Изменить размер текста:

В проекте участвует 270 детей 12-16 лет из 23 регионов страны. В процессе обучения мальчишки и девчонки учатся самостоятельно создавать видеосюжеты, новости, освоят специфику работы в различных отраслях СМИ. В этом году проекты орлят будут посвящены дипломатии и принципам мирного сосуществования государств.

- Мы живём в то время, когда буквально каждый человек, с доступом в Интернет, может стать источником абсолютно любой информации. Таковы реалии современного общества. В этом ключе мы видим свою задачу в том, чтобы дать ребятам возможность самовыражаться, а также привить вкус к качественным каналам информации, научить добывать, обрабатывать и передавать актуальный и достоверный контент, – прокомментировал директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

Орлята занимаются по трём направлениям медиа-индустрии. «Медиапроектирование» – здесь дети учатся генерировать идеи, писать сценарии, снимать и монтировать сюжеты.

«Инновационное телевидение» – в этом кластере ребята узнают, как создать свою телевизионную программу и выбирать целевую аудиторию.

«Социальные и фестивальные работы» – участники этого направления учатся создавать кадроплан и использовать психологические приёмы съёмки.

Также в рамках смены действует объединение «Детский пресс-отряд», в котором юные журналисты осваивают компетенции в отрасли радио, печатных СМИ и SMM, учатся делать фоторепортажи.

Финалом смены станет презентация медиа-продуктов (видеоролик, новостной сюжет, выпуск газеты, радиопередача, посты в соц-сетях), созданных в течении смены. Самые лучшие визуальные работы будут представлены на кинопоказе «Дебют» в рамках фестиваля «Свет Лучезарного ангела в «Орлёнке».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Борец с коррупцией отстаивал закон, а убили его по понятиям
В городе Воскресенске забили до смерти главу местного Центра противодействия коррупции. Журналист «КП» Владимир Ворсобин выехал в Воскресенск. Но то, что он там увидел - поразило его еще больше, чем мысль о коррупционерах-убийцах [видео]
«Сведу рога... и набью новые»: откровения тату-мастера о странных идеях клиентов, черных белках глаз и современной моде
Илья Губарев из Тольятти известен как первый в России человек с татуировками на белках глаз. Автор блога, шоумен поделился с «КП-Самара» занятными историями и наблюдениями
Новости 24
В Курганинском районе в мужчина продал таксисту краденые вещи
В Краснодаре в марте пройдут пешеходные экскурсии
В Краснодаре на Стасова убрали опасный башенный кран
Под Новороссийском перевернулся грузовик с апельсинами
Исследование ВТБ: мужчины тратят на треть больше женщин
На майские праздники в Сочи из Ростова-на-Дону запустят дополнительные поезда
Кубанская легкоатлетка получила «бронзу» на чемпионате мира
В Туапсинском районе задержали мужчину, который угнал автомобиль
В Кущевском районе двое инспекторов ДПС за взятку отпустили пьяного водителя
Житель Краснодара спустя два года публично извинился перед полицейским за клевету
На Кубани врачи спасли 22-летней пациентке единственную руку
В Новороссийске двое парней погибли при падении строительной люльки
На Кубани военные инженеры отработали действия во время паводка
В Краснодаре подвели итоги конкурсов «Педагог-психолог Кубани» и «Учитель здоровья»
Студенческие соревнования по парусному спорту пройдут в Сочи
Дебошир заплатил 1 миллион рублей за посадку самолета в Краснодаре
Новый Генплан Краснодара обсудят с местными жителями
Ирина Аллегрова приезжает в Краснодар с концертом
В Краснодаре на несколько вечеров изменится схема движения трамваев
На первом этапе Кубка мира кубанские акробатки завоевали «золото»
В Армавире назначили нового прокурора
В Краснодаре парень пойдет под суд за убийство продавщицы
В Краснодаре 40-летний мужчина украл из подъезда детскую коляску
В Краснодаре пройдет фестиваль «Крымская весна»
В Сочи на трассе столкнулись две легковушки
В Белореченске бывший полицейский получил условный срок за злоупотребление полномочиями