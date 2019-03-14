В «Орлёнке» создают кино и медиаработы

В проекте участвует 270 детей 12-16 лет из 23 регионов страны. В процессе обучения мальчишки и девчонки учатся самостоятельно создавать видеосюжеты, новости, освоят специфику работы в различных отраслях СМИ. В этом году проекты орлят будут посвящены дипломатии и принципам мирного сосуществования государств.

- Мы живём в то время, когда буквально каждый человек, с доступом в Интернет, может стать источником абсолютно любой информации. Таковы реалии современного общества. В этом ключе мы видим свою задачу в том, чтобы дать ребятам возможность самовыражаться, а также привить вкус к качественным каналам информации, научить добывать, обрабатывать и передавать актуальный и достоверный контент, – прокомментировал директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

Орлята занимаются по трём направлениям медиа-индустрии. «Медиапроектирование» – здесь дети учатся генерировать идеи, писать сценарии, снимать и монтировать сюжеты.

«Инновационное телевидение» – в этом кластере ребята узнают, как создать свою телевизионную программу и выбирать целевую аудиторию.

«Социальные и фестивальные работы» – участники этого направления учатся создавать кадроплан и использовать психологические приёмы съёмки.

Также в рамках смены действует объединение «Детский пресс-отряд», в котором юные журналисты осваивают компетенции в отрасли радио, печатных СМИ и SMM, учатся делать фоторепортажи.

Финалом смены станет презентация медиа-продуктов (видеоролик, новостной сюжет, выпуск газеты, радиопередача, посты в соц-сетях), созданных в течении смены. Самые лучшие визуальные работы будут представлены на кинопоказе «Дебют» в рамках фестиваля «Свет Лучезарного ангела в «Орлёнке».