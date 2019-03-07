Дети России постигают в «Орлёнке» азы творческих профессий

В проекте принимают участие свыше 600 детей из разных регионов страны. Все они победители и участники региональных творческих конкурсов и фестивалей.

На смене работают студии прикладного творчества: декоративная роспись, текстильный дизайн, декор, а также гончарное дело. Ребята могут усовершенствовать свои умения и научиться новым, освоить навыки актёрского мастерства, вокала, хореографии и различным формам изобразительного искусства.

Также у ребят есть возможность побывать на мастер-классах по истории искусства, которые проводят для них педагоги Центра, и научиться способам развития креативного мышления.

Орлята, интересующиеся тележурналистикой и кинематографией, могут попробовать свои силы в Медиацентре, обучаясь по направлениям: медиапроектирование, инновационное телевидение, социальные и фестивальные работы. Всю смены они будут работать в составе съёмочных групп и создадут собственный медиа-продукт. Самые лучшие картины и сюжеты будут показаны на фестивале «Свет Лучезарного ангела в «Орлёнке».

- Для того чтобы ребенок жил гармоничной и радостной жизнью, ему необходимо самовыражаться. Наша задача, помочь как можно большему количеству детей раскрыть свой внутренний потенциал и направить творческую энергию ребят в созидательное русло, – прокомментировал директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

Финальным событием смены станет детская театрализованная постановка «Волшебник Изумрудного города», созданная по одноимённой сказке Александра Волкова.