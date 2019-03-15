2019-03-15T12:15:54+03:00
Спорт

Фанат номер один: маленький болельщик «Краснодара» расплакался после проигрыша любимой команды

Эмоциональное видео сняли родители мальчика после матча [видео, фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Маленький Илья не пропускает ни одного матча «быков»Маленький Илья не пропускает ни одного матча «быков»
Изменить размер текста:

Этот нервный матч с «Валенсией» фанаты «Краснодара» запомнят надолго. Всю игру командам не удавалось поразить ворота соперника. Однако на 85-й минуте краснодарский вундеркинд Магомед-Шапи Сулейманов забил сумасшедший гол в дальнюю девятку. Почти все, кто смотрел игру, были уверены - «быки» победили. Но во время последней добавленной минуты Гедеш отправил мяч в наши ворота. До исторического четвертьфинала Лиги Европы «Краснодару» не хватило несколько секунд...

После игры болельщики «Краснодара» с трудом сдерживали эмоции. Но самый преданный фанат, четырехлетний Илья Чехутин, не пропускающий ни одного матча любимой команды, все-таки дал волю чувствам. Игру он смотрел не на стадионе. Купить билеты на такой горячий матч семья не успела. Потому вместе с мамой и папой, а также 10-летним братом Егором смотрели трансляцию по телевизору.

Семья Чехутиных болеют и на стадионе, и дома. Фото: instagram.com/nastya_chehutina

Семья Чехутиных болеют и на стадионе, и дома. Фото: instagram.com/nastya_chehutina

- Футбол он любит практически с рождения, еще разговаривать не умел. Мы ходили вместе с ним на стадион, если не получается - всегда смотрим дома. Дело в том, что старший брат ходит на занятия в академию «Краснодара», Илья тоже посещает детский час. Любовь к мячу у них большая - все вазы в доме разбиты, - смеется мама мальчика. - А этот ролик после вчерашнего матча, который вызвал ажиотаж, выложили случайно. Игра была напряженная. После окончания мы с мужем вышли на балкон свежим воздухом подышать, смотрим, а наш младший так расстроился, что не смог сдержать слез. Очень было обидно.

Самый преданный болельщик «Краснодара» Видео: instagram.com/chehutin.

Ролик с маленьким болельщиком разошелся в соцсетях и набирает популярность. Детские эмоции неподдельны, а то, что удалось запечатлеть на том самом кадре, говорит о чувствах маленького болельщика куда красноречивее любых слов.

- «Краснодар» выигрывайте чаще, не расстраивайте своих болельщиков, - написали фанаты, увидев ролик.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ФК «Краснодар»»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Краснодар - Валенсия 14 марта 2019: Прямая онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги Европы
Футбол, матч Краснодар - Валенсия. Прямая онлайн-трансляция 1/8 финала Лиги Европы состоится 14 марта 2019 на стадионе «Краснодар». Состав команд, статистика личных встреч [обновляется]
Новости 24
В Курганинском районе в мужчина продал таксисту краденые вещи
В Краснодаре в марте пройдут пешеходные экскурсии
В Краснодаре на Стасова убрали опасный башенный кран
Под Новороссийском перевернулся грузовик с апельсинами
Исследование ВТБ: мужчины тратят на треть больше женщин
На майские праздники в Сочи из Ростова-на-Дону запустят дополнительные поезда
Кубанская легкоатлетка получила «бронзу» на чемпионате мира
В Туапсинском районе задержали мужчину, который угнал автомобиль
В Кущевском районе двое инспекторов ДПС за взятку отпустили пьяного водителя
Житель Краснодара спустя два года публично извинился перед полицейским за клевету
На Кубани врачи спасли 22-летней пациентке единственную руку
В Новороссийске двое парней погибли при падении строительной люльки
На Кубани военные инженеры отработали действия во время паводка
В Краснодаре подвели итоги конкурсов «Педагог-психолог Кубани» и «Учитель здоровья»
Студенческие соревнования по парусному спорту пройдут в Сочи
Дебошир заплатил 1 миллион рублей за посадку самолета в Краснодаре
Новый Генплан Краснодара обсудят с местными жителями
Ирина Аллегрова приезжает в Краснодар с концертом
В Краснодаре на несколько вечеров изменится схема движения трамваев
На первом этапе Кубка мира кубанские акробатки завоевали «золото»
В Армавире назначили нового прокурора
В Краснодаре парень пойдет под суд за убийство продавщицы
В Краснодаре 40-летний мужчина украл из подъезда детскую коляску
В Краснодаре пройдет фестиваль «Крымская весна»
В Сочи на трассе столкнулись две легковушки
В Белореченске бывший полицейский получил условный срок за злоупотребление полномочиями