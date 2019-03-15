Фанат номер один: маленький болельщик «Краснодара» расплакался после проигрыша любимой команды

Этот нервный матч с «Валенсией» фанаты «Краснодара» запомнят надолго. Всю игру командам не удавалось поразить ворота соперника. Однако на 85-й минуте краснодарский вундеркинд Магомед-Шапи Сулейманов забил сумасшедший гол в дальнюю девятку. Почти все, кто смотрел игру, были уверены - «быки» победили. Но во время последней добавленной минуты Гедеш отправил мяч в наши ворота. До исторического четвертьфинала Лиги Европы «Краснодару» не хватило несколько секунд...

После игры болельщики «Краснодара» с трудом сдерживали эмоции. Но самый преданный фанат, четырехлетний Илья Чехутин, не пропускающий ни одного матча любимой команды, все-таки дал волю чувствам. Игру он смотрел не на стадионе. Купить билеты на такой горячий матч семья не успела. Потому вместе с мамой и папой, а также 10-летним братом Егором смотрели трансляцию по телевизору.

Семья Чехутиных болеют и на стадионе, и дома. Фото: instagram.com/nastya_chehutina

- Футбол он любит практически с рождения, еще разговаривать не умел. Мы ходили вместе с ним на стадион, если не получается - всегда смотрим дома. Дело в том, что старший брат ходит на занятия в академию «Краснодара», Илья тоже посещает детский час. Любовь к мячу у них большая - все вазы в доме разбиты, - смеется мама мальчика. - А этот ролик после вчерашнего матча, который вызвал ажиотаж, выложили случайно. Игра была напряженная. После окончания мы с мужем вышли на балкон свежим воздухом подышать, смотрим, а наш младший так расстроился, что не смог сдержать слез. Очень было обидно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/697346" frameborder="0"></iframe> Самый преданный болельщик «Краснодара» Видео: instagram.com/chehutin.

Ролик с маленьким болельщиком разошелся в соцсетях и набирает популярность. Детские эмоции неподдельны, а то, что удалось запечатлеть на том самом кадре, говорит о чувствах маленького болельщика куда красноречивее любых слов.

- «Краснодар» выигрывайте чаще, не расстраивайте своих болельщиков, - написали фанаты, увидев ролик.