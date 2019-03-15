«Краснодар» заработал семь миллионов евро за участие в Лиге Европы

«Краснодар» славно закончил свой путь в Лиге Европы. После драматичной игры с «Валенсией» 35 тысяч зрителей стоя аплодировали команде и скандировали: «Молодцы». В этом гуле утонули радостные вопли испанских комментаторов.

Грозные испанцы дрогнули и оказались на грани вылета после фантастического гола юного Магомеда-Шапи Сулейманова на 85-й минуте. Поведя в счете, футболисты «Краснодара» не стали тянуть время, изображать судороги, а окрыленные неслись забивать второй. Играть на отбой «горожане» просто не умеют.

Опытная «Валенсия», подкараулила ошибку и организовала спасительный для себя гол за 30 секунд до конца добавленного времени. Футболисты «быков» после свистка в слезах рухнули на газон, а болельщики, сорвавшие голоса, благодарили их за игру.

Это была славная охота. На групповом этапе «Краснодар» дважды обыграл турецкий «Акхисар», обменялся победами с бельгийским «Стандардом» и на своем поле одолел «Севилью».

От матча к матчу «горожане» становились все увереннее и ни разу не отступили от своей философии, даже если это стоило разгрома в Севилье.

После зимней паузы краснодарцы стали еще сильнее и умнее. В 1/16 финала немецкий «Байер» заставил «горожан» играть без мяча. Команда не испугалась имен, вытерпела три «сухих» тайма, показала отличную физическую форму и рекордный пробег в первом матче, а в Германии все тот же Магомед-Шапи Сулейманов забил со штрафного гол, который позволил южанам справделиво пробиться дальше и сыграть с «Валенсией».

О том, что было дальше, вы уже знаете – всего 30 секунд отделили «Краснодар» от исторического четвертьфинала.

Своей игрой в этой Лиге Европы команда Мурада Мусаева влюбила в себя всю страну. Ни одному болельщику в России совершенно не стыдно за такую команду в еврокубках. Хочется верить, что в следующем году «Краснодар» попробует себя в Лиге Чемпионов. К этому есть все предпосылки.

Участие «горожан» в Лиге Европы в сезоне 2018/19 принесло клубу семь миллионов евро без учета маркетинговых и рейтинговых выплат. За участие на групповом этапе «Краснодар» получил 2,62 млн евро, за четыре победы осенью еще 2,28 млн евро, за второе место в группе и выход в 1/16 призовые составили 1 млн евро и еще 1,1 млн евро принесло противостояние с «Валенсией» в 1/8 финала.