Погода на Кубани на 16-17 марта: в выходные на регион обрушатся дожди

Накануне настроение жителям Кубани подпортил дождь, постепенно превратившийся в снег. В некоторых районах региона дороги замело настолько, что образовались пробки. Заторы появились в Горячем Ключе, под Армавиром, в Сочи и Геленджике. Из-за непогоды даже закрыли Молдавановский перевал. И, по словам синоптиков, очередной прогноз погоды не порадует тех, кто ждал начала весны с 1 марта.

Выходные в Краснодаре будут прохладными. В субботу, 16 марта, температура днем около 10 градусов тепла, ночью опустится до 4 градусов выше нуля. А вот на воскресенье, 17 марта, советуем придумать себе досуг дома - метеорологи обещают дождь. Столбики термометров днем покажут около 8 градусов тепла, ночью похолодает до двух градусов, в пригородах - около нуля.

Дождливо будет и на Черноморском побережье. В Сочи ливни будут лить вплоть до вторника, ветер слабый - около 5 метров в секунду, но температура днем выше 9 градусов тепла не поднимется. А вот в Анапе, Геленджике и Новороссийске осадки прогнозируют только в воскресенье, 17 марта. Температура днем 8-10 градусов тепла.

А вот уже со следующей недели на Кубани вновь наступит весенняя погодка. В краевом центре потеплеет до приятных +14-16 градусов. Но ближе к выходным жителям города придется снова заменить легкие куртки на теплые, так как ожидается понижение температуры. В целом по краю температура воздуха будет держаться на отметках +12-14 градусов.

По прогнозам метеорологов, регион до конца марта будет кататься на температурных качелях. А все из-за того, что над краем слишком часто меняются циклоны и антициклоны. Перепады закончатся ближе к апрелю.