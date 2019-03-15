Локомотив – Краснодар 17 марта 2019: Прогноз на матч 20 тура чемпионата России по футболу

Футболисты «Краснодара» и московского «Локомотива» встретятся в воскресенье, 17 марта. Этот матч очень важен для обеих команд. Но для «быков» сейчас практически каждый матч как финал любого турнира. Ведь недавно черно-зеленые выбыли из Лиги Европы от «Валенсии». Кубок России тоже в этом сезоне завоевать не получится, зато есть все шансы стать чемпионом или хотя бы застолбить за собой 2 место, чтобы впервые в своей истории попасть в групповой этап Лиги Чемпионов. Сейчас каждое очко для подопечных Мурада Мусаева на вес золота. Ведь до «Локомотива» их отделяет всего три балла, и ситуация в борьбе может поменяться. Да и отпускать «Зенит» в большой отрыв тоже не стоит.

Последняя официальная встреча между соперниками состоялась в сентябре прошлого года, тогда «быки» победили на своем поле - 2:1. Тогда победный гол на 93-й минуте забил джокер Магомед-Шапи Сулейманов. Встречались команды и на межсезонных сборах. Тогда победу с минимальным счетом 1:0 одержал «Краснодар».

«Быки» не могут выиграть в последних 10 официальных матчах. Возможно, во встрече с «Локомотивом» эта серия прервется. Команда усилилась в межсезонье и выглядит на фоне остальных соперников самой функциональной.

«Локомотив» вылетел из Лиги Чемпионов, не пройдя дальше группы, где занял 4 место. Второй круг чемпионата начал с ничьи с «Крыльями Советов» и победил «Анжи».

Обе команды идут в числе лидеров – «Локомотив» с 32 очками на пятом месте, «Краснодар» имеет в активе на 3 очка больше и занимает второе место. Нас ждет интересный матч.

По версии букмекеров, наиболее вероятный исход матча – ничья. Коэффициент на победу «Краснодара» - 3,15, «Локомотива» - 2,30, на ничью – 3,30. Прогноз «КП» на матч 20 тура чемпионата России по футболу Локомотив - Краснодар – победа Краснодара со счетом 1:2