В каких домах Краснодара заменят лифты в 2019 году

Во многие лифты в краснодарских многоэтажках не только страшно, но и опасно заходить. Подъемные машины скрипят, в кабинах появились огромные щели, и кажется, что все вот-вот рухнет. Часть оборудования и вовсе уже изжило положенный срок эксплуатации. Ездить больше 30 лет лифты просто не могут. И вот древние кабины в краснодарских многоэтажках будут менять.

- Всего в этом году планируется заменить 363 лифта в 120 домах, - рассказали в администрации Краснодара. - Новое оборудование устанавливается в рамках региональной программы капремонта многоквартирных домов. В прошлом и позапрошлом годах мы уже поменяли часть кабин, но тогда столкнулись с одной проблемой - «Карачаровский механический завод» сильно задержал доставку оборудования, из-за этого работы по замене лифтов в городе затянулись. В этот раз сменили подрядчика. Новое лифтовое оборудование для города поставит «Щербинский лифтостроительный завод», договор с ним уже заключен.

БУДЬ В КУРСЕ

Где обновят подъемные устройства

Пос. Пашковский

ул. им. Шевченко, 8;

ул. Карасунская, 2;

ул. Краевая, 8, 9;

ул. Садовая, 10, 12, 13, 16, 20;

ул. Студенческая, 7, 11;

ул. Энергетиков, 6.

Пос. Березовый, ул. Целиноградская, 14.

Пос. Учебное хозяйство «Кубань», 1-е отделение, ул. Красная, 8.

пр. 1-й Заречный, 5, 7, 9, 10,11, 17.

пр. 1-й Онежский, 3, 5, 11, 17.

пр. 2-й Онежский, 2, 4.

пр. 3-й Онежский, 3, 5.

ул. 2-я Пятилетка, 6, корп. 1; 8, корп. 1, корп. 2.

ул. Алтайская, 8, 10, 14, 14, корп. А

ул. Брянская, 8.

ул. Волжская, 106, 108.

ул. Гидростроителей, 37, 45.

ул. Гимназическая, 101.

ул. Гражданская 3, 18.

ул. Дальняя, 1/12.

ул. Железнодорожная, 30.

ул. Зиповская, 22.

ул. им. 30 Иркутской Дивизии, 10, корп. 2; 14.

ул. им. 40-летия Победы, 35, корп. 2; 37, корп. 1; 41; 43; 146, корп. 9; 146/6, корп. 2.

ул. им. 70-летия Октября, 12, корп. 1, корп. 2; 22.

ул. им. Академика Лукьяненко, 95, корп. 1.

ул. им. Буденного, 344.

ул. им. Братьев Дроздовых, 29.

ул. им. Вавилова, 5, 7.

ул. им. Вишняковой, 1, корп. 7; 53.

ул. им. Гастелло, 54/1.

ул. им. Гоголя, 135.

ул. им. Дзержинского, 6, 12, 20.

ул. им. Димитрова, 133.

ул. им. Дмитрия Благоева, 48.

ул. им. Думенко, 14.

ул. им. Евдокии Бершанской, 3, 7, 19, 25.

ул. им. Захарова, 37.

ул. им. Калинина, 1/6.

ул. им. Карякина, 3.

ул. им. Кирова, 30, литера В; 47.

ул. им. Крупской, 109.

ул. им. Леваневского, 24, 27.

ул. им. Максима Горького, 129.

ул. им. Митрофана Седина, 175, 177.

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ул. им. Пушкина, 23.

ул. им. Седина, 138.

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ул. им. Суворова, 80.

ул. им. Тургенева, 140, корп. 2; 144.

ул. им. Фадеева, 421.

ул. им. Чапаева, 85, 111.

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