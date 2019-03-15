В Краснодаре хирург пойдет под суд за смерть пациентки после пластической операции на животе

На известного в Краснодаре пластического хирурга Богдана О. (имя изменено - Авт.) уголовное дело возбудили еще год назад. На столе у следователей оказалось сразу два заявления на 37-летнего врача. После операций, которые проводил врач, пострадали сразу две пациентки, одна из которых умерла. Его обвинили в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

А произошли трагедии в 2017 году. Мужчина тогда работал в одной из частных клиник города. Своим пациенткам он предлагал самые разные услуги: пластика груди и лица, липосакция, челюстно-лицевые операции. Как говорится, на все руки мастер. О своей работе он рассказывал в соцсетях, делился снимками результатов «до и после», часто сообщал об акциях - «грудь за 150 000. Торопитесь!»

Один из таких постов заметила краснодарка Елена. Женщина захотела себе пышный бюст. Цена вопроса была дешевле, чем в других центрах, потому она обратилась к хирургу. В январе 2017 года Богдан сделал операцию по увеличению груди. Вот только последствия вмешательств оказались ужасными. У девушки развился пневмоторакс. Простым языком, это скопление воздуха в пространстве между листками, окружающими легкие. У пациентки появилась боль в груди, невыносимо было дышать.

Елене был причинен тяжкий вред здоровью. И первое время у правоохранителей были основания полагать, что к такому результату привело отсутствие у Богдана нужной квалификации. А значит не имел право проводить пластические операции на груди. Но в процессе расследования выяснилось, что образование у него все-таки было.

Врач свою вину не признает.

- Обычно в таких случаях следователь назначает комиссионную судебно-медицинскую экспертизу, в том числе, чтобы поставить перед экспертами вопрос о том, действительно ли действия врача привели к тяжкому вреду здоровья пациента. Эта ситуация не стала исключением, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова. - Экспертиза показала, что прямой связи в данном случае нет. Потому уголовное преследование по этому эпизоду прекратили.

В мае 2017 года произошла еще одна трагедия. Тогда мужчина сделал женщине пластику живота. За операцию пациентка отдала порядка 200 тысяч рублей.

- Хирург понимал, что для оказания платной высокотехнологичной медицинской помощи необходимо предварительно госпитализировать пациентку и провести клинико-лабораторное обследование, - говорит Наталья Трифанова. - Но обвиняемый, зная, что женщина относится к пациентам с высоким фактором риска развития тромбоэмболии, не назначил медикаментозную профилактику тромбоэмболических осложнений.

В итоге после операции у пациентки ухудшилось состояние. У нее развилась тромбоэмболия легочных артерий. И 12 мая 2017 года пациентка скончалась. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Расследование уголовного дела закончено. Материалы переданы в суд, перед которым в скором времени предстанет знаменитый хирург. Богдану грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет. Не исключено, что суд может приговорить врача к реальному сроку. За решетку медика могут посадить на срок до шести лет и дополнительно заставить выплатить штраф в размере до 500 000 рублей.

Что удивительно, сейчас обвиняемый перешел работать в другую клинику. Несмотря на уголовное дело, руководство частного центра приняло нового сотрудника.

- Сейчас он на операции, - сказал администратор в клинике.