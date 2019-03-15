Краснодарские травмотологи спасли молодой маме ее единственную руку

Проблемы с рукой у 22-летней Алины Макаровой из хутора Новоленинского Тимашевского района начались сразу же после рождения сына Тимофея.

- Сначала была легкая тянущая боль, которой я не придала значение. Думала, тогда, что это все из-за малыша, которого постоянно держу. Дело в том, что у меня одна рука. С самого рождения у меня гипоплазия левой руки (недоразвитость - Авт.). Потому я решила, что это просто из-за дополнительной нагрузки, - рассказывает «КП» - Кубань» Алина.

А через несколько дней, проснувшись, девушка увидела, что ее запястье сильно опухло, все горело. Тогда Алина забила тревогу. Оставив сына с бабушкой, она поехала к врачу и сделала МРТ, после которого медики настояли на том, чтобы девушка обратилась к онкологу, причем, как можно скорее. После дополнительных исследований Алину отправили на консультацию в краевую клиническую больницу №1.

Опасения врачей подтвердились - у девушки диагностировали опухоль лучевой кости сустава. Заболевание, по словам медиков, было уже на поздних стадиях, когда наиболее вероятное решение проблемы - ампутация конечности. Но, учитывая ситуацию молодой мамы, травмотологи решили сделать все возможное, чтобы спасти руку.

Консилиум перед операцией. Фото: Пресс-службы ККБ №1.

- Требовалось удалить всю кость, поскольку сохранять там было уже нечего, все было полностью разрушено. Учитывая запущенность заболевания, сделать одномоментную реконструкцию было невозможно.А установка ее же кости имела высокую вероятность инфицирования, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» заведующий травматолого-ортопедическим отделением №2 НИИ-ККБ №1 Александр Шевченко. - Для того, чтобы снизить риски со стороны онкологического заболевания и возможных осложнений, было принято решение провести лечение в два этапа.

Сначала врачи удалили опухоль вместе с пораженным участком и установили пластиковый имплант. Эта операция длилась около трех часов. Медики выполнили ювелирную работу, сохранив часть артерий, нервов и сухожилий.

Фото: Пресс-службы ККБ №1.

Спустя пару месяцев стало ясно - метастазов от удаленного новообразования нет. После этого хирурги приступили к восстановлению сустава. Трансплантат они взяли из малоберцовой кости ноги Алины.

- Я очень хорошо помню момент, когда я очнулась после операции и, первым делом, пошевелила рукой. Я не знала, можно это делать или нет. Но, почувствовав боль, успокоилась и улыбнулась - рука на месте, я ее чувствую. Не представляю, как бы я могла дальше жить без рук, - говорит Алина.

Со дня последней операции прошло четыре месяца. Девушка уверенно пишет, готовит и даже сама управляется с ребенком. Пациентка продолжает ходить на прием к врачам. Каждые два месяца ей делают снимки для того, чтобы контролировать, как приживается кость.

Алина уже уверенно пишет и рисует. Фото: Пресс-службы ККБ №1.

В апреле ей предстоит еще одно вмешательство - врачи удалят болты, которые сейчас установлены в руке. Сразу после этого ограничений в движении никаких не будет.

- 100% гарантии дать невозможно, но судя по результатам исследований, маловероятно, что девушки вновь может появиться опухоль, - добавляет Александр Шевченко.