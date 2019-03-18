В Краснодаре КамАЗ повредил газопровод

Инцидент произошел накануне вечером. В Краснодаре на улице Российской, 794/1 КамАЗ повредил газопровод низкого давления, который проходит над проезжей частью.

Подача газа по этой ветке была прекращена. Без блага цивилизации остались жители сразу четырех домов, расположенных на улицах Российской и Беговой.

По технике безопасности к восстановительным работам можно приступать лишь в светлое время суток. Потому в течение ночи на месте происшествия дежурила аварийная бригада «Краснодаргоргаза».

- В 06:35 рабочие начали ликвидировать последствия аварии. На объекте задействовали три единицы спецтехники, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе администрации города.

Сейчас газовики демонтируют поврежденный участок газопровода. Вернуть голубое топливо в дома краснодарцев планируют к 15:00.

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Куда звонить?

Телефоны круглосуточной аварийно-диспетчерской службы АО «Краснодаргоргаз»: 04 и 8 (861) 268-89-38.