Глава Адыгеи и руководитель ПАО «Россети» обсудили перспективы развития энергокомплекса региона

В Доме правительства РА состоялась встреча Главы РА Мурата Кумпилова с Председателем Правления ПАО «Россети» Павлом Ливинским, который прибыл в республику с рабочим визитом.

Обсуждались вопросы развития электросетевого комплекса республики. Участие во встрече принял депутат Госдумы РФ от Адыгеи Владислав Резник.

Открывая диалог, Глава Адыгеи поблагодарил руководство ПАО «Россети» за эффективное сотрудничество и отметил значимость совместной деятельности для развития экономики республики.

«Адыгея – один из перспективных регионов. Мы лидируем по темпам роста привлечённых инвестиций за 2018 год. Активно идет жилищное строительство, создается социальная инфраструктура. Дальнейшее развитие Адыгеи, выполнение обозначенных в Послании Президента страны задач, привлечение новых инвестиций во многом зависят от доступности энергетической инфраструктуры – своеобразного индикатора делового климата. Уже сегодня мы испытываем энергодефицит. И перспективный спрос на энергетические мощности значительно превосходит существующие возможности. Поэтому мы заинтересованы в тесном и конструктивном взаимодействии с компанией «Россети» для выполнения ранее достигнутых договорённостей и реализации новых проектов», – подчеркнул Глава РА.

В свою очередь Павел Ливинский отметил сложившееся конструктивное взаимодействие между ПАО «Россети» и Республикой Адыгея, что является основной для решения общих задач.

«Рад, что мы обсудили все «узкие места», вопрос закрытых центров питания, где отсутствие электроэнергии сдерживает развитие и ввод новых объектов в инфраструктуре, жилищном строительстве на территории Республики Адыгея. Наметили конкретные планы по инвестиционным и ремонтным объектам – с включением в соответствующие программы – для того, чтобы ликвидировать существующие сложности, и сетевой комплекс Адыгеи и Кубани не был сдерживающим фактором для роста и процветания Республики Адыгея», - сказал Председатель Правления ПАО «Россети» Павел Ливинский.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что значительный прирост потребности в электроэнергии формируется за счет планируемого развития промышленных парков, комплексного жилищного строительства, прежде всего в Майкопе и Тахтамукайском районе. Существенно возросли энергопотребности горной части Адыгеи, где создается туристский кластер.

Развитие электросетевого комплекса республики также влияет и на эффективность реализации национальных проектов, выполнение задач по строительству и вводу доступного жилья, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, выпуску конкурентоспособной продукции, развитию экспортного потенциала и формированию условий для прорывного развития территории субъекта. Отметим, в настоящее время объем годового потребления электроэнергии в республике составляет около 1,5 млрд. кВт/ч при ежегодном приросте порядка 3-4%.

В ходе встречи стороны достигли ряда договоренностей по синхронизации деятельности в развитии электроэнергетики республики.