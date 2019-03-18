2019-03-18T13:02:45+03:00
Общество

«За плохое здрасте - забор покрасьте»: в Новороссийске водители маршруток, которые хамят пассажирам, наводят порядок в городе

Им сделали выговор и направили на субботник
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
Маршрутчики теперь за хамство будут участвовать в субботниках\ФОТО: Александр ЯменсковМаршрутчики теперь за хамство будут участвовать в субботниках\ФОТО: Александр Яменсков
Изменить размер текста:

За общественный транспорт в городе-герое взялись не на шутку. Водители маршруток не только отчитываются в соцсетях о работе, но теперь еще и участвуют в благоустройстве. Это «наказание» за хамство пассажирам, нарушение ПДД и беспорядок в салоне транспорта.

- Управление транспорта и связи каждый день проводит дисциплинарный комитет, - рассказал в своем инстаграме замглавы администрации Новороссийска Александр Яменсков. – На них мы рассматриваем жалобы на обслуживание общественного транспорта. 13 марта сделали выговор 4 водителям по маршрутам: 34, 21, 15 и 8. Они регулярно нарушали ПДД, конфликтовали с пассажирами и не следили за порядком автобусов.

17 марта нарушители приняли участие в субботнике. В центре города на улице Советов, они красили забор. Видимо, чтобы поддержать своих коллег, к ним присоединились и другие водители добровольно.

- Надеюсь, этот поступок - не показательное действие со стороны водителей, а они действительно осознали свою вину и в будущем жалобы в их адрес не поступят, - закончил Александр Яменсков.

Напомним, с конца февраля водители муниципального транспорта делают видеоотчеты. Так жители города фиксируют, когда начинается и заканчивается работа маршрутки.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Всэм привет, 6:01, я у конэчки, выезжаю»: в Новороссийске водители маршруток отчитываются в Инстаграме

Жители города-героя давно жаловались в администрацию, что общественный транспорт практически перестает ходить рано утром и поздно вечером (читайте далее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новороссийск: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Тихорецком районе прошла профилактическая акция «Кубань против рака»
Гендиректор «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко получил благодарность от губернатора Краснодарского края
На Кубани таксист пойдет под суд за убийство женщины
«Краснодар Водоканал» организовал акцию для абонентов в Международный день клиента
В Краснодаре объявлен конкурс народных чтецов «Тотального диктанта»
У жителя Калининского района нашли 200 грамм марихуаны
Двое представителей Кубани стали победителями в конкурсе «Лидеры России»
Краснодарцы присоединились к челленджу #trashtag по уборке мусора
На Кубани выдано 75 жилищных сертификатов пострадавшим от подтоплений семьям
Замглавы Ленинградского района заподозрили в работе по поддельному диплому
Кубанские легкоатлеты завоевали четыре медали на чемпионате мира
В Калининском районе пресекли деятельность наркопритона
На Кубани каскадеры построили "Ниву-колобок"
В Новороссийске гендиректора торговой организации подозревают в уклонении от уплаты налогов
В Сочи начинается международный турнир по теннису
На Кубани пройдет гастрономический фестиваль
На Кубани стартует период досрочной сдачи ЕГЭ
Под Новороссийском при ДТП из салона автомобиля вылетели парень с девушкой
На Кубани нашли тело почтальона, которая пропала с крупной суммой денег еще в январе
На подходах к Крымскому мосту установят сканеры для поездов
На Кубани стартовал месячник по наведению санитарного порядка
Под Сочи оползень заблокировал дорогу и нарушил электроснабжение
В Краснодаре КамАЗ повредил газопровод