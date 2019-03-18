«За плохое здрасте - забор покрасьте»: в Новороссийске водители маршруток, которые хамят пассажирам, наводят порядок в городе

За общественный транспорт в городе-герое взялись не на шутку. Водители маршруток не только отчитываются в соцсетях о работе, но теперь еще и участвуют в благоустройстве. Это «наказание» за хамство пассажирам, нарушение ПДД и беспорядок в салоне транспорта.

- Управление транспорта и связи каждый день проводит дисциплинарный комитет, - рассказал в своем инстаграме замглавы администрации Новороссийска Александр Яменсков. – На них мы рассматриваем жалобы на обслуживание общественного транспорта. 13 марта сделали выговор 4 водителям по маршрутам: 34, 21, 15 и 8. Они регулярно нарушали ПДД, конфликтовали с пассажирами и не следили за порядком автобусов.

17 марта нарушители приняли участие в субботнике. В центре города на улице Советов, они красили забор. Видимо, чтобы поддержать своих коллег, к ним присоединились и другие водители добровольно.

- Надеюсь, этот поступок - не показательное действие со стороны водителей, а они действительно осознали свою вину и в будущем жалобы в их адрес не поступят, - закончил Александр Яменсков.

Напомним, с конца февраля водители муниципального транспорта делают видеоотчеты. Так жители города фиксируют, когда начинается и заканчивается работа маршрутки.

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