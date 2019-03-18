Почтальона, которую искали два месяца, убили пенсионеры из-за 96 тысяч рублей

В Выселковском районе Краснодарского края следователи раскрыли жуткое убийство почтальона Евгении Жогиной. Поисками молодой женщины занимались и оперативники, и волонтеры. Ее портреты были расклеены во всех автобусах.

Сразу после новогодних праздников, 4 января, она должна была разнести пенсии жителям станицы Бузиновской и квитанции об оплате коммунальных услуг. Под отчет в отделении связи ей выдали 96 тысяч рублей... А потом она бесследно исчезла.

Расследованием пропажи почтальона с крупной суммой денег сразу занялся следственный комитет. В тот же день они возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

- Были проверены все адреса, по которым Евгения Жогина должна была в тот день пройти, - поясняют в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Ранее сообщалось, что по двум из них она доставила пенсии и квитанции.

Так следователи вышли на семейную пару - 29-ти и 30-летнего супругов.

- По версии следствия, около двух часов дня, 4 января, почтальон пришла к их дому на улице Пролетарской. Евгения Жогина должна была выдать хозяйке дома пенсию по потере кормильца (это пособие выдается, когда у безработной вдовы есть несовершеннолетний ребенок), - сообщили в ведомстве. - Женщина пригласила почтальона в дом, якобы позаботившись, чтобы та не мокла на улице под дождем.

В какой момент новый муж хозяйки дома предложил супруге совершить убийство почтальона, непонятно. Все обстоятельства выясняет следствие. Но только действовали они очень быстро.

- 29-летняя пенсионерка ударила почтальона молотком по голове, когда та прошла в одну из комнат. Муж помог ей убивать, накинув Евгении удавку на шею, - уточнили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Евгения Жогина работала в станичном отделении связи

37-летняя Евгения Жогина умерла в итоге от асфиксии. Преступники, поочередно сжимая шнур на ее шее, добились своего.

Уже безжизненное тело почтальона они закинули в багажник своей машины, сумку с деньгами прихватили с собой. И отвезли труп в лесополосу недалеко от собственного дома, присыпав его ветками.

Найденное тело женщины станет неопровержимым доказательством вины молодой пары пенсионеров. Детали совершения преступления следователи пока не разглашают. Сколько в итоге стоила жизнь человека, станет ясно позднее.

Сейчас парочке предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений (п.п.«ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти погибшей. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.