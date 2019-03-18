2019-03-18T13:55:54+03:00
Происшествия

Почтальона, которую искали два месяца, убили пенсионеры из-за 96 тысяч рублей

Тело 37-летней Евгении Жогиной семейная пара спрятала в лесополосе
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Тело почтальона нашли в лесополосе. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краюТело почтальона нашли в лесополосе. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю
Изменить размер текста:

В Выселковском районе Краснодарского края следователи раскрыли жуткое убийство почтальона Евгении Жогиной. Поисками молодой женщины занимались и оперативники, и волонтеры. Ее портреты были расклеены во всех автобусах.

Сразу после новогодних праздников, 4 января, она должна была разнести пенсии жителям станицы Бузиновской и квитанции об оплате коммунальных услуг. Под отчет в отделении связи ей выдали 96 тысяч рублей... А потом она бесследно исчезла.

Расследованием пропажи почтальона с крупной суммой денег сразу занялся следственный комитет. В тот же день они возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

- Были проверены все адреса, по которым Евгения Жогина должна была в тот день пройти, - поясняют в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Ранее сообщалось, что по двум из них она доставила пенсии и квитанции.

Так следователи вышли на семейную пару - 29-ти и 30-летнего супругов.

- По версии следствия, около двух часов дня, 4 января, почтальон пришла к их дому на улице Пролетарской. Евгения Жогина должна была выдать хозяйке дома пенсию по потере кормильца (это пособие выдается, когда у безработной вдовы есть несовершеннолетний ребенок), - сообщили в ведомстве. - Женщина пригласила почтальона в дом, якобы позаботившись, чтобы та не мокла на улице под дождем.

В какой момент новый муж хозяйки дома предложил супруге совершить убийство почтальона, непонятно. Все обстоятельства выясняет следствие. Но только действовали они очень быстро.

- 29-летняя пенсионерка ударила почтальона молотком по голове, когда та прошла в одну из комнат. Муж помог ей убивать, накинув Евгении удавку на шею, - уточнили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Евгения Жогина работала в станичном отделении связи

Евгения Жогина работала в станичном отделении связи

37-летняя Евгения Жогина умерла в итоге от асфиксии. Преступники, поочередно сжимая шнур на ее шее, добились своего.

Уже безжизненное тело почтальона они закинули в багажник своей машины, сумку с деньгами прихватили с собой. И отвезли труп в лесополосу недалеко от собственного дома, присыпав его ветками.

Найденное тело женщины станет неопровержимым доказательством вины молодой пары пенсионеров. Детали совершения преступления следователи пока не разглашают. Сколько в итоге стоила жизнь человека, станет ясно позднее.

Сейчас парочке предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений (п.п.«ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти погибшей. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Меня душили и били до полусмерти»: Петербургский миллиардер впервые после похищения в Абхазии рассказал о 100 днях плена
Бизнесмен, за которого требовали 200 миллионов рублей, заявил, что голливудские блокбастеры меркнут на фоне его жизни, и объяснил, почему он находится в розыске Интерпола за вооруженный захват 40 человек [видео]
Новости 24
В Тихорецком районе прошла профилактическая акция «Кубань против рака»
Гендиректор «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко получил благодарность от губернатора Краснодарского края
На Кубани таксист пойдет под суд за убийство женщины
«Краснодар Водоканал» организовал акцию для абонентов в Международный день клиента
В Краснодаре объявлен конкурс народных чтецов «Тотального диктанта»
У жителя Калининского района нашли 200 грамм марихуаны
Двое представителей Кубани стали победителями в конкурсе «Лидеры России»
Краснодарцы присоединились к челленджу #trashtag по уборке мусора
На Кубани выдано 75 жилищных сертификатов пострадавшим от подтоплений семьям
Замглавы Ленинградского района заподозрили в работе по поддельному диплому
Кубанские легкоатлеты завоевали четыре медали на чемпионате мира
В Калининском районе пресекли деятельность наркопритона
На Кубани каскадеры построили "Ниву-колобок"
В Новороссийске гендиректора торговой организации подозревают в уклонении от уплаты налогов
В Сочи начинается международный турнир по теннису
На Кубани пройдет гастрономический фестиваль
На Кубани стартует период досрочной сдачи ЕГЭ
Под Новороссийском при ДТП из салона автомобиля вылетели парень с девушкой
На Кубани нашли тело почтальона, которая пропала с крупной суммой денег еще в январе
На подходах к Крымскому мосту установят сканеры для поездов
На Кубани стартовал месячник по наведению санитарного порядка
Под Сочи оползень заблокировал дорогу и нарушил электроснабжение
В Краснодаре КамАЗ повредил газопровод