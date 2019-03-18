Расписание чемпионата мира по фигурному катанию 2019 в Японии
В японском городе Сайтама с 20 по 24 марта пройдет чемпионат мира по фигурному катанию. Расписание выступлений уже составлено и настоящим фанатам этого вида спорта придется просыпаться на неделе немного раньше обычного. Сильнейшие фигуристы планеты уже прибыли в Страну восходящего солнца и проводят последние тренировки перед выступлениями.
В составе женской сборной России – победительница последнего чемпионата Европы Софья Самодурова, а также Алина Загитова и Евгения Медведева.
В мужском одиночном катании нашу страну представляют Александр Самарин, Михаил Коляда и Андрей Лазукий, заменивший Максима Ковтуна, который снялся с турнира по медицинским показаниям.
В парном катании в составе сборной России дуэты Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Наталья Забияко – Александр Энберт и Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.
А в танцах на льду будем болеть за две пары – Александра Степанова и Иван Букин, а также Виктория Синицина – Никита Кацалапов.
Расписание чемпионата мира по фигурному катанию 2019 с 20 по 24 марта (по московскому времени)
20 марта
4:30 Пары. Короткая программа
9:05 Женщины. Короткая программа
21 марта
4:30 Пары. Произвольная программа
10:00 Мужчины. Короткая программа
22 марта
6:00 Танцы на льду. Ритм-танец.
11:30 Женщины. Произвольная программа
23 марта
6:30 Танцы на льду. Произвольный танец
11:30 Мужчины. Произвольная программа
24 марта
9:00 Показательные выступления
ИСТОЧНИК KP.RU