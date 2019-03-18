2019-03-18T15:56:36+03:00
Спорт

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию 2019 в Японии

Представляем вашему вниманию расписание выступлений спортсменов на чемпионате мира по фигурному катанию с 20 по 24 марта
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Алина Загитова уже прибыла в Японию на чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет с 20 по 24 мартаАлина Загитова уже прибыла в Японию на чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет с 20 по 24 мартаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В японском городе Сайтама с 20 по 24 марта пройдет чемпионат мира по фигурному катанию. Расписание выступлений уже составлено и настоящим фанатам этого вида спорта придется просыпаться на неделе немного раньше обычного. Сильнейшие фигуристы планеты уже прибыли в Страну восходящего солнца и проводят последние тренировки перед выступлениями.

В составе женской сборной России – победительница последнего чемпионата Европы Софья Самодурова, а также Алина Загитова и Евгения Медведева.

В мужском одиночном катании нашу страну представляют Александр Самарин, Михаил Коляда и Андрей Лазукий, заменивший Максима Ковтуна, который снялся с турнира по медицинским показаниям.

В парном катании в составе сборной России дуэты Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Наталья Забияко – Александр Энберт и Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.

А в танцах на льду будем болеть за две пары – Александра Степанова и Иван Букин, а также Виктория Синицина – Никита Кацалапов.

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию 2019 с 20 по 24 марта (по московскому времени)

20 марта

4:30 Пары. Короткая программа

9:05 Женщины. Короткая программа

21 марта

4:30 Пары. Произвольная программа

10:00 Мужчины. Короткая программа

22 марта

6:00 Танцы на льду. Ритм-танец.

11:30 Женщины. Произвольная программа

23 марта

6:30 Танцы на льду. Произвольный танец

11:30 Мужчины. Произвольная программа

24 марта

9:00 Показательные выступления

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Краснодаре в домах на Российской и Беговой восстановили газоснабжение
В Краснодаре на Стахановской запретят остановку и стоянку автомобилей
На Кубани руководитель комбината не платил зарплату подчиненным больше двух месяцев
В Краснодаре в луже затонуло такси
На Кубани высадят около 2,4 тысяч гектаров молодых виноградников
В Краснодаре мужчина снял с карты знакомой 8 тысяч рублей
Сочинские повара выступят на Всероссийском чемпионате Chef a la Russe в Москве
В Сочи за взятку задержали адвоката
На Кубани в 2019 году парк сельхозтехники незначительно сократился
В Тихорецком районе прошла профилактическая акция «Кубань против рака»
Гендиректор «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко получил благодарность от губернатора Краснодарского края
На Кубани таксист пойдет под суд за убийство женщины