В горах Сочи во время фестиваля BoogelWoogel 23-летний парень получил травму головы

На Красной Поляне накануне отгремел большой фестиваль BoogelWoogel. Тысячи людей в нарядных костюмах спускались со склонов, собирая восторженные овации. Всего на мероприятие собрались более 25 тысяч человек. Но без травм, к сожалению, не обошлось.

Один из участников фестиваля, 23-летний Егор Б. из Санкт-Петербурга, скатывался с горы на доске. Сам молодой человек - спортсмен, он профессионально занимается джибингом (скольжение на сноуборде по всевозможным фигурам из металла, пластика и дерева - Авт.), а потому умеют не только стоять на доске, но и выполнять трюки.

По замыслу Егор должен был проехать по снежной трассе и на финише упасть в бассейн с водой. Однако во время заезда что-то пошло не так. На большой скорости парень вылетел за пределы водоема и ударился головой о край железной скамейки около бассейна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/697858" frameborder="0"></iframe> В горах Сочи парень во время спуска с горы ударился о край скамейки. Видео: instagram.com/phototour.su.

О том, как она там оказалась, непонятно. По технике безопасности скамья не должна была стоять. Очевидцы говорят, что ее притащили зрители фестиваля, которые хотели с комфортом наблюдать за спуском участников фестиваля.

После инцидента молодого человека госпитализировали в больницу. У парня диагностировали перелом верхней челюсти. Кроме того, парень лишился восьми зубов.

Сразу после случившегося парня увезли в местную больницу. Фото: instagram.com/everyhourfourtwenty

- Сейчас чувствую себя нормально. Когда вернусь в родной город, обращусь в Военно-медицинскую академию для того, чтобы пройти полное обследование, - рассказал «КП» - Кубань» Егор Б. - Сразу же после случившегося организаторы мероприятия были со мной рядом. Остаются на связи они и сейчас. Мне пообещали полностью оплатить лечение и выплатить компенсацию. Так что претензий у меня нет. В следующем сезоне планирую вновь приехать на мероприятие, только хорошее слышал о фестивале. Всякое случается в жизни, и неприятности бывают. Но организаторы меня поддерживают.