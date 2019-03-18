2019-03-18T21:52:27+03:00
Общество

Заряжена на богатство: жительница Краснодара поменяла имя на Жанну Успешную Миллиардершу

Менять имя женщина может хоть каждый месяц
Евгения СОРОКА
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Жанна Успешная Миллиардерша. Фото: соцсетиЖанна Успешная Миллиардерша. Фото: соцсети
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В России одной Миллиардершей стало больше. В списке Forbes ее нет, но стоит взглянуть на первую страницу паспорта и уже не придерешься.

41-летняя Жанна еще пару недель назад носила обычную фамилию - Зиберова, да и отчество было родное - Владимировна. Как пишет о себе сама женщина, она - финансовый советник, работает в одной из консалтинговых компаний. Приумножать свои богатства она решила нестандартным способом, сменив имя. Говорят же, как вы судно назовете, так оно и поплывет.

Недолго думая, Жанна пришла в краснодарский загс и написала заявление о перемене фамилии и отчества. Через несколько недель зарегистрировали гражданку по имени Миллиардерша Жанна Успешная. Теперь ее ждут успех, деньги и прочие скромные радости миллиардерской жизни.

Жанна Миллиардерша надеется привлечь к себе богатство со сменой имени. Фото: Соцсети

Жанна Миллиардерша надеется привлечь к себе богатство со сменой имени. Фото: Соцсети

Кстати, менять имя Жанна может хоть каждый месяц, лимита никакого нет. Единственное, что требуется в загсе, это твердое намерение сменить имя, заявление и оплаченная госпошлина. Для замены имени нужно будет заплатить 350 рублей. За внеплановую замену паспорта нужно выложить еще тысячу рублей и по 200 рублей за каждое новое свидетельство. Впрочем, это пустяк для Миллиардерши.

- Ранее в законодательстве был перечень оснований, по которым можно менять имя, сейчас никаких ограничений нет, - говорит руководитель ЗАГС по Краснодарскому краю Людмила Чумак.

Так что в любой момент можно стать хоть Терминатором хоть Котом Матроскиным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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