В Адыгее отметили пятилетие воссоединения России с Крымом и Севастополем

В республиканской столице на площади им. Ленина состоялся концерт мастеров искусств РА. Перед собравшимися на площади выступили известные эстрадные исполнители и творческие коллективы. Вместе с гостями и жителями республики в праздничном мероприятии принял участие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

На концерте также присутствовали председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, премьер-министр РА Александр Наролин, члены Кабинета министров РА, депутаты Госсовета-Хасэ РА, представители общественных организаций и молодежных объединений.

Фото: пресс-служба республики Адыгея

Напомним, в рамках фестиваля «Крымская весна» в Адыгее с 16 по 18 марта состоялись праздничные культурно-массовые мероприятия.

В течение трех дней во всех муниципальных образованиях были организованы концерты школьной и студенческой самодеятельности, в учебных заведениях и учреждениях культуры прошли тематические классные часы, встречи, круглые столы, книжные выставки, флэш-мобы и историко-познавательные квесты.

С участием спортшкол состоялись многочисленные спортивные мероприятия: открытое первенство Адыгеи по конкуру, велогонка, соревнования по различным видам спорта, мастер-классы и показательные выступления известных спортсменов.

Кроме того, сегодня на различных площадках Майкопа прошли выступления самодеятельных творческих коллективов. В рамках праздничных мероприятий в городском Доме культуры «Гигант» широкой публике был показан документальный фильм «Крым».

Кульминацией праздника стал концерт мастеров искусств на центральной площади, собравший несколько тысяч зрителей. В праздничной программе приняли участие прославленные творческие коллективы – ансамбли «Исламей», «Нальмэс», «Русская удаль», «Казачата», «Зори Майкопа», «Оштен», а также популярные эстрадные исполнители Республики Адыгея.

Фото: пресс-служба республики Адыгея

В интервью СМИ Глава республики Мурат Кумпилов отметил важность для России сегодняшнего праздника, ставшего народным.

«Воссоединение России с Крымом и Севастополем – это историческое событие. Благодаря волеизъявлению граждан и политической воле руководства Российской Федерации данные субъекты стали полноценной частью нашей страны. Здесь сегодня эффективно реализуются федеральные программы. И мы видим, как качество жизни крымчан улучшается, люди испытывают эмоциональный подъем и уверенно смотрят в будущее. Также хочу подчеркнуть, что Адыгея готова к расширению всестороннего сотрудничества с Крымом. В первую очередь, это касается синергического эффекта от дорожного строительства на Крымском направлении, связанного с открытием моста и увеличением туристических потоков. Кроме того, уже сегодня мы налаживаем культурные связи с полуостровом – наши творческие коллективы не раз посещали Крым и Севастополь», - сказал Мурат Кумпилов.