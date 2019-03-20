2019-03-19T10:53:34+03:00
Карта Кубани

В Адыгее отметили пятилетие воссоединения России с Крымом и Севастополем

Вместе с гостями и жителями республики в праздничном мероприятии принял участие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба республики АдыгеяФото: пресс-служба республики Адыгея
Изменить размер текста:

В республиканской столице на площади им. Ленина состоялся концерт мастеров искусств РА. Перед собравшимися на площади выступили известные эстрадные исполнители и творческие коллективы. Вместе с гостями и жителями республики в праздничном мероприятии принял участие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

На концерте также присутствовали председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, премьер-министр РА Александр Наролин, члены Кабинета министров РА, депутаты Госсовета-Хасэ РА, представители общественных организаций и молодежных объединений.

Фото: пресс-служба республики Адыгея

Фото: пресс-служба республики Адыгея

Напомним, в рамках фестиваля «Крымская весна» в Адыгее с 16 по 18 марта состоялись праздничные культурно-массовые мероприятия.

В течение трех дней во всех муниципальных образованиях были организованы концерты школьной и студенческой самодеятельности, в учебных заведениях и учреждениях культуры прошли тематические классные часы, встречи, круглые столы, книжные выставки, флэш-мобы и историко-познавательные квесты.

С участием спортшкол состоялись многочисленные спортивные мероприятия: открытое первенство Адыгеи по конкуру, велогонка, соревнования по различным видам спорта, мастер-классы и показательные выступления известных спортсменов.

Кроме того, сегодня на различных площадках Майкопа прошли выступления самодеятельных творческих коллективов. В рамках праздничных мероприятий в городском Доме культуры «Гигант» широкой публике был показан документальный фильм «Крым».

Кульминацией праздника стал концерт мастеров искусств на центральной площади, собравший несколько тысяч зрителей. В праздничной программе приняли участие прославленные творческие коллективы – ансамбли «Исламей», «Нальмэс», «Русская удаль», «Казачата», «Зори Майкопа», «Оштен», а также популярные эстрадные исполнители Республики Адыгея.

Фото: пресс-служба республики Адыгея

Фото: пресс-служба республики Адыгея

В интервью СМИ Глава республики Мурат Кумпилов отметил важность для России сегодняшнего праздника, ставшего народным.

«Воссоединение России с Крымом и Севастополем – это историческое событие. Благодаря волеизъявлению граждан и политической воле руководства Российской Федерации данные субъекты стали полноценной частью нашей страны. Здесь сегодня эффективно реализуются федеральные программы. И мы видим, как качество жизни крымчан улучшается, люди испытывают эмоциональный подъем и уверенно смотрят в будущее. Также хочу подчеркнуть, что Адыгея готова к расширению всестороннего сотрудничества с Крымом. В первую очередь, это касается синергического эффекта от дорожного строительства на Крымском направлении, связанного с открытием моста и увеличением туристических потоков. Кроме того, уже сегодня мы налаживаем культурные связи с полуостровом – наши творческие коллективы не раз посещали Крым и Севастополь», - сказал Мурат Кумпилов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Глава Адыгеи выступил с ежегодным отчётом о деятельности кабинета министров РА
Он рассказал о приоритетных направлениях работы исполнительных органов власти, обозначил основные показатели социально-экономического развития Адыгеи, указал на перспективные задачи
Новости 24
Жителей Кубани приглашают принять участие в конкурсе
На Кубани в ближайшие три года на сохранение лесов направят свыше 185 млн рублей
В Краснодаре на улице Черниговской установят новые дорожные знаки
Владе Йованович покинул пост тренера ПБК «Локомотив-Кубань»
В Краснодаре снесли незаконно установленный ларек «Шаурма»
В Сочи осудят мужчину, устроившего дебош на борту самолета
В Краснодарском крае в 2018 году на капремонт направили 3 млрд рублей
Клиенты ВТБ оформили более 500 тысяч новых кредитных «Мультикарт»
В Северском районе по факту бесследного исчезновения женщины СК завел уголовное дело
Джером Рэндл стал игроком ПБК «Локомотив-Кубань»
В Краснодаре пройдет экологический форум
На Кубани пустят дополнительные поезда на майские праздники
В Краснодаре продолжается крупнейший бизнес-тур по городам России АМОКОНФ
В Геленджике мужчину подозревают в изнасиловании знакомой
В Красноармейском районе реконструируют свиноводческий комплекс
В Апшеронском районе женщина украла автомобиль бывшего мужа и сдала его на металлолом
В Сочи осудят чиновника за злоупотребление должностными полномочиями
В Краснодаре стартует фестиваль «Золотая Маска в кино»
На Кубани экс-директор центра реабилитации инвалидов подозревается в превышении должностных полномочий
В Сочи сборная России по хоккею проведет два матча
В Щербиновском районе местный житель до смерти избил своего знакомого
В Успенском районе мужчина избил и ограбил 83-летнего пенсионера
В Краснодаре возбудили уголовное дело по факту исчезновения 44-летней женщины
«Ростелеком» в Сочи оказал телеком-поддержку конкурсу «Лидеры России»
В Сочи на границе в «Жигулях» нашли 340 пачек безакцизных сигарет
В Краснодаре на улице Свободной появилась новая котельная
Иностранца с поддельным паспортом задержали в Краснодаре
В Северском районе мужчина украл у знакомой 35 тысяч рублей и телефон
В Курганинском районе за стрельбу из автомата задержали жителя Адыгеи