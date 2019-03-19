В Сочи шесть леопардов готовят к выпуску в дикую природу, а одного к переезду в европейский зоопарк

Сочинский Центр восстановления леопардов на Кавказе работает уже 10 лет. Сейчас среди его обитателей 14 хищных кошек. Из них шесть готовят к выпуску в дикую природу - их чипируют, вакцинируют и обучают жизни в дикой природе без вмешательства человека. Последними процедуру чипирования прошли котята Агура и Аибга, а также самка Лаба.

Фото: Центр восстановления леопарда на Кавказе

— Центр существует уже 10 лет, и за эти годы мы смогли наработать уникальный опыт. Леопарды, выращенные у нас, достаточно уверенно проходят все необходимые тесты, в том числе самостоятельно добывают себе пропитание — охотятся на мелких и средних животных, - рассказывает руководитель Центра Николай Воронин.

Именно в Сочи впервые в мире была сформирована пара и получено потомство в вольерных условиях от леопардов, отловленных в природе во взрослом состоянии.

За шесть лет две пары дали потомство из 20 котят, 18 из которых выжили, а шесть были выпущены в дикую природу. К сожалению, самка Виктория погибла после неудачной охоты зимой, а Килли стал жертвой браконьеров. Еще четыре питомца были переданы европейским зоопаркам.

Сейчас к выпуску готовятся шесть леопардов. Планируется, что в этом году в естественную среду обитания отправится самка Багира, а в 2020-м году еще пять котят, родившихся летом 2018-го года.

- Основные аспекты в программе подготовки леопарда - умение охоться и избегать человека. Это достигается методами искусственного стимулирования естественных инстинктов хищника на протяжении всего периода их нахождения в Центре,- говорит Умар Семенов, заместитель директора Сочинского национального парка по реализации программы восстановления леопарда на Кавказе.

Трехлетняя самка Багира сейчас живет в режиме, максимально приближенном к диким условиям, контакт с человеком минимален. Она уже умеет охотиться и в ближайшее время пройдет оценку поведения, после чего будет принято окончательное решение о выпуске в естественную среду обитания. Это произойдет уже в апреле-мае. Ее новым домом может стать Кавказский заповедник или горы Северной Осетии.

В прошлом году Багира провалила тест, заинтересовавшись человеком, проявив несвойственную для хищника неосторожность. Теперь ученые ждут, что она будет избегать встречи с людьми.

Леопард Фишт Фото: Центр восстановления леопарда на Кавказе

А вот пятилетний переднеазиатский леопард Фишт, родной брат погибшей Виктории, наоборот привыкает к постоянному вниманию людей в специальном вольере. Его ждет переезд в один из зоопарков Европы, возможно, в Швецию. А потомство Фишта останется в Сочи и будет готовиться к выпуску в дикую природу.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Почетным донором стал восемнадцатилетний самец — переднеазиатский леопард Генерал. Этого хищника привезли в Сочи еще в 2009 году из Туркменистана. Но позже его исключили из программы восстановления леопарда из-за вируса иммунодефицита кошачьих. Однако ученым удалось взять у него донорский материал, который будет использован для искусственного оплодотворения. Для этого в Сочи были приглашены специалисты Австрийской компании по исследованию и искусственному оплодотворению, а также главные ветеринарные врачи Московского и Лиссабонского зоопарков.

— Несколько лет назад аналогичная процедура уже проводилась, но тогда, в 2012 году, она не увенчалась успехом. Стоял вопрос о целесообразности дальнейшего содержания Генерала, но мы проявили настойчивость, хищник был сохранен. Сегодня, благодаря международным коммуникациям и привлечению высококвалифицированных экспертов повторный опыт дал положительный результат, - говорит Умар Семенов.

Леопард Генерал Фото: Центр восстановления леопарда на Кавказе

Ученые были удивлены качеством материала, взятого у Генерала, ведь по леопардовым меркам Генерал — почтенный старец и вероятность сохранения у него репродуктивной способности была ничтожно мала. Это стало возможным благодаря правильному уходу в течение долгого времени.

— Следующим этапом станет подготовка самки к искусственному осеменению. Работа предстоит долгая и скрупулезная, но мы нацелены на успешный результат, - отметил руководитель Центра восстановления леопарда на Кавказе Николай Воронин.

В ближайших планах у сочинских специалистов обновление маточного поголовья с Шведским зоопарком.