Операция «Кот»: В Краснодаре автомеханики спасли пушистого, чья лапка застряла под капотом

Нередко братья наши меньшие попадают в сложные и опасные передряги, не надеясь на спасение со стороны людей. Однако находятся неравнодушные, готовые помочь пушистым.

Очередной такой случай произошел в одном из автосалонов города, куда на эвакуаторе привезли Toyota Land Cruiser Prado. Из-под капота доносилось истошное мяуканье. Как рассказал хозяин автомобиля, внутрь машины через колесо залез кот. Он пробрался поближе к радиатору, чтобы погреться, и уснул.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/698041" frameborder="0"></iframe> Автомеханики пытаются освободить кота из плена Видео: instagram.com/_childfree_.

Утром владелец сел за руль и начал заводить авто. В этот момент пушистого намотало на ремень генератора и зажало его лапу. Мужчина заглушил мотор, открыл капот, надеясь, вытащить кота, но тщетно - требовалась помощь. Хозяин иномарки вызвал эвакуатор и привез машину в автосалон.

- Хозяин был очень зол. Из-за застрявшей лапы животного автомобилем невозможно было управлять, потому владелец требовал поскорее вытащить пушистого, - рассказывает «КП» - Кубань» очевидец случившегося Екатерина Шумилова. - Очень долго доставали бедное животное. Мастерам пришлось разобрать полмашины, вытащить много деталей, чтобы освободить мохнатого пленника.

В итоге из капота достали грязную кошку, которая сразу же после спасения затихла. Сотрудники автосалона разглядывали животное, ошейника не обнаружили. Зато заметили, что у кошки очень сильно повреждена лапа. Тогда работники вызвали ветеринара. Осмотрев спасенную, врач объяснил, что животному нужно ампутировать лапу - она настолько повреждена, что кость уже нельзя восстановить, ее просто раздробило на мелкие осколки.

Кошке пришлось ампутировать поврежденную лапу.

- Кошку отвезли в клинику, где ей сделали операцию. Она находится на обезболивающих, но чувствует себя нормально, - говорит Екатерина. - Неделю она будет находиться в ветклинике. Кстати, операцию, лечение и стационар оплатили сами работники. Они все вместе сбросились на помощь пушистому - всего 5 500 рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/698042" frameborder="0"></iframe> Спасенной кошке обрабатывают лапы Видео: instagram.com/vikvet93/.

Сейчас кошке, имя которой пока не придумали, ищут хозяина. Более того, уже появились желающие забрать к себе спасенную пленницу и заказать ей протез.