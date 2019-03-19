500 000 рублей морального вреда присудили сыну туристки из Коми, сбитой поездом «Москва - Анапа»

Верховный суд Российской Федерации согласился с решением городского суда Печоры и постановил выплатить несовершеннолетнему сыну Натальи Капустиной, погибшей под поездом «Москва - Анапа», 500 тысяч рублей морального вреда.

Трагедия произошла в феврале прошлого года. 36-летняя Наталья Капустина, жительница Коми, возвращалась домой вместе с мужем и маленькой дочкой. В четвертом часу утра они торопились на поезд до родной Печоры, который отбывал со станции «Староминская» в Краснодарском крае.

После объявления о прибытии поезда муж Натальи вместе с ребенком вышел на перрон вокзала. Поезд прибывал с южной стороны, и чтобы подобраться к месту посадки, семье нужно было перейти железнодорожные пути. В суде было доказано, что они побежали к поезду по переходу. Фактически это был деревянный настил. Наталья шла последней. В какой-то момент она замешкалась, услышав рев другого, параллельно подходящего, поезда. И рванула обратно на перрон. Но поскользнулась и упала прямо перед подходящим по другому пути составу «Москва - Анапа». Прямо на глазах мужа и маленькой дочки он наехал на женщину. Наталья погибла на месте.

- Вина машиниста в гибели женщины не была доказана. И в возбуждении уголовного дела родственникам Натальи отказали, - говорится в материалах Печорского городского суда.

Вагоновожатый рассказал, как увидел пешеходов, двигающихся к другой платформе, применил экстренное торможение. Но скорость состава была такова, что остановить его перед несчастной женщиной не было никакой возможности.

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Зато вину компании в суде установили.

- Согласно расписанию движения поездов, прибытие пассажирского поезда, на который должны были сесть Капустина, Пархоменко и их дочь, прибывал с южного направления. Время его стоянки было небольшое. Значит, пассажиры должны были бежать, чтобы не опоздать на посадку. Между тем, по ближайшему к вокзалу пути в это время двигался скоростной поезд «Москва — Анапа», - гласит решение суда. - Значит, суд приходит к выводу о несоответствующей в полной мере безопасности организации движения поездов и посадки пассажиров на станции «Староминской» в Краснодарском крае.

Несмотря на первоначальные выводы краснодарских следователей на транспорте, которые утверждали, что 36-летняя Наталья нарушила правила безопасности и перешла железнодорожные пути не по переходу, в суде было доказано обратное. Кроме того, экспертиза показала, женщина не была пьяна и не собиралась заканчивать свою жизнь самоубийством.

У Натальи остался сын-школьник от первого брака. Именно на сторону интересов Даниила встали сразу все судебные инстанции. Его мама, по закону, была единственной кормилицей семиклассника. А боль от ее потери, решил суд, не измерить никакими деньгами.

- Взыскать с ОАО «Российские железные дороги» в пользу несовершеннолетнего в качестве возмещения вреда, причиненного смертью кормильца, денежную сумму, выплачиваемую единовременно, в размере 58 072 рублей 30 копеек, компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей, - гласит решение Печорского суда.

Более того, ежемесячно Даниилу будут выплачивать 6559 рублей 59 копеек до достижения им двадцати трех лет пока он будет учиться. Если потребуется, эти выплаты будут проиндексированы. 4 марта 2019 года это решение вступило в законную силу.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

В ОАО «Российские железные дороги» отказались комментировать решение суда.

- Оно будет исполнятся. Больше сказать нечего, - пояснили «КП» - Кубань» в пресс-службе компании.

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