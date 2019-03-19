Каждый 38-й краснодарец не платит за газ

Газовики опубликовали черный список кубанских неплательщиков. В него попали те, кто игнорировал квитанции два месяца подряд. Всего в крае таких более 164 тысяч жителей, которые не выплатили 751 млн рублей. В Краснодаре планируют перекрыть подачу топлива 26 990 абонентам, почти каждому 38-му жителю крайцентра.

Самая маленькая задолженность, 1004 рубля 19 копеек, у хозяина дома в станице Елизаветинской. Казалось бы, мелочь. Но даже из-за этой суммы могут отключить газ. Самые крупные должники поселились на улице Бульварной - 116 291 рубль 64 копейки и Ставропольской - 125 481 рубль 87 копеек. Чемпионами по задолженности стали жители одного из домов на Ростовском шоссе - 198 874 рубля 72 копейки.

- Только в прошлом году из-за долгов лишились газа более 10 000 жителей Краснодарского края, - сообщает «Газпром межрегионгаз Краснодар». - Причем за отключение подачи топлива платит сам должник. И только когда он погасит все долги, можно будет подключить газ. И в этом случае тоже все расходы понесет абонент. Чаще всего цена этих процедур не выше, чем изначальная задолженность.

Отключать газ будут по закону в связи с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549 «Неоплата или неполная оплата потребленного газа в течение двух расчетных периодов подряд».

Тянуть с оплатой долгов не стоит. Ведь приостановка газоснабжения может привести к тому, что на абонентов подадут в суд. Если физлицо проигнорирует и решение служителей Фемиды, то за дело возьмутся приставы. Они могут арестовать имущество, банковские счета и даже ограничить выезд за границу.

ОФИЦИАЛЬНО

- Список опубликовали из-за того, что с начала года стала расти задолженность, - продолжают в «Газпром межрегионгаз Краснодар». - Документ мы обновляем каждого 15-го числа. Ознакомиться с ним можно у нас на сайте мргкраснодар.рф. Для оплаты можете использовать сервис оплата.мргкраснодар.рф.

Подробный список, кому вырубят газ в Краснодарском крае.