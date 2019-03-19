Боб Доневалд стал главным тренером ПБК «Локомотив-Кубань»

Профессиональный баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» объявил о назначении нового главного тренера команды. Им стал 51-летний американский специалист Боб Доневалд-младший.

- Боб Доневалд добивался серьезных успехов на уровне сборных и имеет опыт работы в НБА. Рассчитываем, что он поможет «Локо» добиться тех серьезных задач, которые стоят перед командой в Лиге ВТБ. Мы благодарим Владе Йовановича за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере. На определенном этапе он придал нам стабильности и добился вместе с «Локо» важных побед. Но на решающем отрезке сезона команда забуксовала и не показала результат. В последнее время нам не хватало нужных тактических решений, сплоченности и взаимопонимания, которые необходимы для побед в ключевых матчах, - рассказал президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев.

Боб Доневалд имеет 25-летний опыт тренерской работы в разных странах мира. В разные годы он возглавлял клубы Британской лиги, Китая, американской D-лиги лиги, сборные Украины и Китая, работал ассистентом в клубах НБА «Шарлотт», «Новом Орлеане» и «Кливленде». Последним местом его работы был китайский клуб «Цзилинь Тайгерс».

В 2010 году китайская национальная команда под его руководством добилась победы на Азиатских играх, а в 2011-м выиграла чемпионат Азии по баскетболу.

Ранее «Локо» объявил об отставке с поста главного тренера сербского специалиста Владе Йовановича. Он был назначен наставником команды в ноябре прошлого года уже по ходу сезона после отставки Саши Обрадовича.

Соглашение с сербским специалистом было рассчитано до конца сезона. При Йовановиче краснодарцы показывали неплохие результаты, вышли в четвертьфинал Еврокубка и обыграли «Химки» в Единой лиге ВТБ.

В марте жребий свел «Локомотив-Кубань» и УНИКС сразу в двух турнирах, но из четырех матчей в трех «железнодорожники» уступили, вылетели из Еврокубка и опустились на четвертую строчку в Единой лиге.