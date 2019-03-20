«МРТ Эксперт Сочи»: здесь привыкли быть первыми

В медицинском диагностическом центре «МРТ Эксперт Сочи» важное и приятное во всех отношениях событие: здесь установлен и начал обслуживать пациентов новый современный томограф. Обновку оценили по достоинству сами сотрудники, теперь очередь за пациентами. Но уже сегодня понятно, что новый аппарат заметно расширит диагностические возможности центра.

Томограф, не имеющий аналогов

В «МРТ Эксперт» Сочи привыкли быть первыми. Открывшись более десяти лет назад, этот центр стал единственным в то время негосударственным медицинским учреждением, оказывающим населению услуги по МРТ-диагностике в Сочи. Что, несомненно, порадовало жителей города: вместо необходимости ездить куда-то за десятки километров они получили этот вид обслуживания, что называется, с доставкой на дом.

Томограф

Позже сотрудники центра опять выступили в роли первопроходцев, начав обучение врачей и рентгенлаборантов по проведению МРТ-обследований и грамотному их считыванию. В «МРТ Эксперт» Сочи есть, кому выступить в роли наставников: все сотрудники постоянно учатся, повышают уровень своей квалификации, стараясь не отстать от современных требований профессии. А у одного из рентгенологов центра практический стаж составляет уже больше десяти лет.

К слову, сегодняшнее обновление оборудование – не первое в истории «МРТ Эксперт» Сочи: накануне Олимпиады 2014 года здесь не только провели ремонт помещения, но и заменили томограф на более мощный.

А установленный сегодня новый аппарат экспертного класса Philips Intera мощностью 1,5 TL, опять-таки, не имеет аналогов в Сочи. Во-первых, нигде в городе нет трубы такого диаметра – аппарат позволяет проводить обследование пациентам с объёмом талии до 150 см. Во-вторых, это томограф полуоткрытого типа, что очень важно для людей с боязнью замкнутого пространства – такая конструкция позволяет им чувствовать себя достаточно комфортно во время обследования.

С помощью этого аппарата получают трёхмерную модель внутренних структур максимально высокого качества, с минимальным уровнем погрешности и несколько быстрее, в сравнении с предыдущим.

И ещё одно преимущество. Новый томограф стационарного типа, установленный в помещении, заметно выигрывает в этом отношении: и оператор может свободно передвигаться вокруг него, и пациенты чувствуют себя спокойнее.

На самом современном уровне

За годы работы в диагностическом центре «МРТ Эксперт» Сочи проведено более 120 тысяч различных исследований, в том числе, эксклюзивных. Многие пациенты появляются здесь опять, когда возникает необходимость в новых исследованиях или надо отследить изменения состояния органов в динамике. И своим близким, друзьям они рекомендуют именно «МРТ Эксперт» Сочи. Что говорит только об одном: это – признак доверия профессионализму коллектива центра.

В центре лечатся пациенты из других городов

В центре не редкость пациенты и из других близлежащих городов. Кстати, группа медицинских компаний Эксперт, продолжая расширять географию своих услуг, не обходит вниманием и этот регион: в Майкопе и Энеме (Республика Адыгея) тоже успешно действуют диагностические центры этого профиля.

Базовые исследования в «МРТ Эксперт Сочи» проводятся на самом современном уровне. Здесь делается МРТ головы, магнитно-резонансная томография спины, брюшной полости, малого таза и суставов. Также исследуются патологии внутреннего слухового прохода, МРТ молочных желез у женщин, мужских наружных половых органов, для беременных – магнитно-резонансная томография плода (24-38 недель). Кроме того, с помощью МРТ-обследований специалисты центра помогают выявить такие недуги, как паркинсонизм, эписиндром, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз.

Исполнительный директор центра Дарья Володина

– Для получения объективной картины результатов МРТ-исследования мы тесно взаимодействуем как с местными врачами, так и со специалистами федеральной сети МРТ Эксперт ,– говорит исполнительный директор ДАРЬЯ ВОЛОДИНА. – При необходимости, организуем проведение консилиумов с участием наших коллег, что заметно повышает возможность получения максимально точного диагноза. Если проведения одного обследования недостает для получения уверенного результата, а у наших специалистов появляются какие-то сомнения, мы настоятельно рекомендуем пациенту пройти дополнительное исследование.

В приоритете – доверие пациентов

К маленьким пациентам в «МРТ Эксперт» Сочи особое отношение. Не секрет, что далеко не все дети, оказавшись в медучреждении, отличаются храбростью, тем более, при виде столь специфичного оборудования, как томограф. Сотрудники сочинского центра, прошедшие специальную подготовку по работе с детьми, на протяжении всего обследования, что называется, ведут за ручку каждого малыша. А как только процесс подходит к концу, каждый маленький герой обязательно получает какой-нибудь подарок и специальный диплом от центра. Так сказать, за проявленное мужество.

Отважному пациенту дают грамоту

В списке приоритетов сотрудники «МРТ Эксперт» Сочи всегда ставили и продолжают ставить на первое место доверие пациентов. Люди чувствуют это, и поэтому пациентов в центре становится с каждым годом всё больше.

«МРТ Эксперт» Сочи находится по адресу: ул. Кирова, д. 50 В, пом. 20.

Телефон для записи: +7(862) 444-04-03