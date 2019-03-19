Полпред Президента РФ в ЮФО провел совещание по обеспечению безопасности ТЭК

Сегодня состоялось заседание Совета при Полпреде Президента РФ в ЮФО, которое в режиме видеоконференции с руководителями субъектов ЮФО провел Полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов. Адыгею представлял Глава РА Мурат Кумпилов.

Также на заседание прибыли главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по РА СергейДрокин, заместитель премьер-министра РА Вячеслав Сапиев, министр экономического развития и торговли РА Анзаур Куанов, министр строительства, транспорта, ЖК и дорожного хозяйства РА Валерий Картамышев, заместитель министра МВД по РА Мурадин Брантов, заместитель прокурора РА Исмаил Чич, руководители энергоснабжающих организаций.

В ходе заседания рассматривались вопросы обеспечения энергетической безопасности в топливно-энергетическом комплексе ЮФО. Открывая диалог, Владимир Устинов отметил актуальность обсуждаемой темы и необходимость выполнения соответствующих поручений Президента РФ и Совета безопасности страны.

«В пределах Южного федерального округа находится около 600 значимых объектов ТЭК. Состояние законности в энергетической сфере характеризуется наличием существенных нарушений законодательства, носящих системный и повсеместный характер. Среди них – использование устаревших технологий и оборудования, недостаточный уровень охраны и антитеррористической защищённости, а также слабый производственный контроль за обеспечением безопасности объектов ТЭК», - отметил Владимир Устинов.

Полпред Президента РФ в ЮФО отдельно остановился на вопросах обеспечения безопасности эксплуатации объектов и сетей, обслуживающих жилищный фонд. Владимир Устинов напомнил о взрыве бытового газа в многоквартирном доме в г. Шахты, к чему привело несоблюдение мер безопасности. Владимир Устинов потребовал ускорить работу по расследованию этого происшествия, а также усилить профилактические мероприятия среди населения для предотвращения подобных случаев.

Кроме того, руководителям субъектов ЮФО поручено провести мониторинг состояния всех объектов ТЭК, в том числе на наличие бесхозных газораспределительных сетей, реализовать комплекс организационно-практических мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов ТЭК. Определенные задачи поставлены по устранению задолженности за потребленный в регионах газ и электроэнергию.

По итогам участия в заседании Глава Адыгеи отметил, что в республике постоянно действует межведомственная рабочая группа Антитеррористической комиссии РА по обеспечению антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. Особое внимание уделяется 23 объектам ТЭК, подлежащим категорированию. Из них 16 внесены в федеральный реестр объектов ТЭК, им присвоены реестровые номера.

На постоянном контроле находится состояние и работоспособность инженерно-технических средств охраны объектов ТЭК, в том числе всех видов ограждений, средств видеонаблюдения и коммуникации. Проводятся мероприятия по устранению выявленных недостатков. Обеспечен контроль за паспортами готовности объектов для своевременного начала отопительного сезона.

Глава Адыгеи также указал руководителям энергоснабжающих организаций на недопустимость затягивания сроков присоединения социальных, коммерческих объектов, а также индивидуальных домовладений к энергосетям.

Отдельные поручения Мурата Кумпилова касались продолжения работы по обеспечению бесперебойного и качественного предоставления услуг ЖКХ, предотвращению угроз аварийных ситуаций, снижению задолженности за газ и электричество. С этой целью в республике организованы регулярный обход должников, рейдовые мероприятия с приглашением СМИ, предоставляются возможности реструктуризации задолженности.

«Мы уделяем серьезное значение антитеррористической защищенности и обеспечению безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. Наравне с этим заботимся об увеличении энергомощностей и снижении энергодефицита. Для этого последовательно решаем вопросы реконструкции действующих и строительства новых подстанций, а также газораспределительных сетей. Развиваем альтернативные источники энергии. Эта комплексная работа влияет на безопасность и социально-экономическую стабильность региона, а также улучшение качества жизни населения», - отметил Мурат Кумпилов.