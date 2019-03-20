«Я от Яндекса ушел, от каршеринга ушел…»: в Сочи бомбилы перегоняют от аэропорта авто сервисов аренды, чтобы забрать себе клиентов

«Роза хутор, Адлер, аэропорт - недорого!» - первые слова, которые обычно слышит турист, который прилетел в Сочи. Гости города давно отметили, что таксисты ведут себя очень вызывающе и чуть ли не пристают к туристам, чтобы уговорить тех сесть в машину. Но когда появились мобильные приложения для вызова такси и каршеринги, местные бомбилы начали терять клиентуру. Ведь у частников расценки всегда на порядок выше. И, если местные жители знают реальный прайс, то приезжие командировочные либо туристы ведутся и готовы выкладывать неоправданно большие деньги.

Потому нелегалам было что терять. Когда денежные потоки потекли мимо, водилы скооперировались и стали отгонять каршеринговые авто подальше от аэропорта Сочи. Им так практически удалось убрать одного из конкурентов.

- Таксисты мне предложили доехать от аэропорта до центра Сочи за 3000 рублей, а на Красную поляну за 5000 рублей, - жалуются туристы. - Цены космические, поэтому я решил арендовать машину на каршеринге. Обычно поездка в центр мне выходила 300-350 рублей, а на Красную поляну – 700-750 рублей. Позже я выяснил, что таксисты специально перед прилетом рейсов с большим количеством пассажиров арендуют авто и отгоняют их подальше, чтобы народ не смог ими воспользоваться. И возвращаются аккурат к приземлению борта.

Другой турист Михаил рассказал, что один из таксистов раскрыл ему эту схему.

- Садятся 8-10 таксистов перед прилетом московских рейсов и увозят их подальше, - написал в посте Михаил. – Потом за этими бомбилами приезжает микроавтобус, который привозит их обратно. Затем таксисты снова садятся за каршеринговые авто. И так до тех пор, пока транспорта практически не останется. Если машин больше, чем таксистов, то остальные они бронируют в мобильном приложении. Вот это командная работа! Не знаю, правда это или нет, но ни одного каршерингового авто за последние 2 поездки в Сочи я не видел.

Корреспонденты «КП»-Кубань» позвонили одному из операторов аренды автомобилей, который сказал, что они пробовали блокировать аккаунты таксистов, но это не помогло.

- Блокировка доступа для бомбил не была эффективной, - говорит Екатерина Макарова, сотрудник пресс-служба «Белка кар». – На самом деле больших всплесков аренды машин мы не заметили. Поток заказов у местных таксистов всегда был больше. В Сочи всего около 200 каршеринговых машин, а бомбил около 1000. Позже мы усовершенствовали приложение с помощью функции «Радар». Она позволяет пассажиру забронировать машину, даже не долетев в пункт назначения. Например, садится клиент в самолет из Москвы, перед взлетом нашел возле аэропорта Сочи авто, забронировал его, и все. Если сделать это заранее, тогда ни один таксист не сможет отогнать наш автомобиль

СПРАВКА «КП»

На чем еще можно уехать от аэропорта Адлера?

Автобус. До центра Сочи проезд 75 рублей, до Красной поляны – 150.

Яндекс.Такси. Примерно 866 рублей до центра города, 1430 рублей до Красной поляны.

«Ласточка». До Розы Хутор 250 рублей, до Сочи – 105 рублей.

Такси аэропорта. До Сочи - 1000 рублей, до Красной поляны - 1800.