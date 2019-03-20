2019-03-20T14:35:52+03:00
Происшествия

Задушил и бросил в овраге: пропавшую в Краснодаре таксистку убил знакомый

Мужчина бросил тело жертвы в овраге и продал ее машину
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Наталья пропала 12 мартаНаталья пропала 12 марта
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Стали известны подробности убийства 32-летней Натальи Шеповаловой, которая пропала 12 марта. Женщина перестала выходить на связь с 12 марта, после чего ее объявили в розыск и возбудили уголовное дело об убийстве. Ее тело обнаружили спустя несколько дней поисков. Выяснилось, что Наталью убил знакомый ей мужчина. У нее остались двое детей.

- Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям с участием следователя-криминалиста следственного управления по краю при оперативной поддержке сотрудников полиции установлена причастность к исчезновению женщины ее 31-летнего знакомого, который был задержан, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СК.

Наталья работала в одной из краснодарских служб такси. Вечером она забрала пассажиров у автовокзала «Краснодар-1» и отправилась в Северский район на своей «Лада Гранта».

В тот же вечер она заехала к своему знакомому в поселок Афипский и рассказала, что собирается 13 марта поехать в станицу Смоленскую. В путь они отправились вдвоем.

Мужчина решил, что у Натальи с собой есть крупная сумма денег и накинулся на нее. Задушив свою знакомую, он собрал все, что было в машине, а ее тело вывез в лес около села Шабановского и бросил его в овраг. После этого он, как ни в чем не бывало, продал ее автомобиль местным жителям.

Подозреваемого удалось задержать правоохранителям, он указал место, где оставил тело Натальи.

- В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - добавили в краевом СУ СК.

Вероятно, ему будут предъявлены обвинения в умышленном убийстве из корыстных побуждений и угоне автомобиля – следователи дадут оценку всех действий фигуранта. Расследование уголовного дела продолжается.

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Женщину последний раз видели на автовокзале «Краснодар-1» 12 марта, откуда она с пассажирами на своем авто «Лада Гранта» поехала в Северский район.

Следователи выяснили, что после этого ее автомобиль купили местные жители у знакомого Натальи. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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