Задушил и бросил в овраге: пропавшую в Краснодаре таксистку убил знакомый

Стали известны подробности убийства 32-летней Натальи Шеповаловой, которая пропала 12 марта. Женщина перестала выходить на связь с 12 марта, после чего ее объявили в розыск и возбудили уголовное дело об убийстве. Ее тело обнаружили спустя несколько дней поисков. Выяснилось, что Наталью убил знакомый ей мужчина. У нее остались двое детей.

- Благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям с участием следователя-криминалиста следственного управления по краю при оперативной поддержке сотрудников полиции установлена причастность к исчезновению женщины ее 31-летнего знакомого, который был задержан, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СК.

Наталья работала в одной из краснодарских служб такси. Вечером она забрала пассажиров у автовокзала «Краснодар-1» и отправилась в Северский район на своей «Лада Гранта».

В тот же вечер она заехала к своему знакомому в поселок Афипский и рассказала, что собирается 13 марта поехать в станицу Смоленскую. В путь они отправились вдвоем.

Мужчина решил, что у Натальи с собой есть крупная сумма денег и накинулся на нее. Задушив свою знакомую, он собрал все, что было в машине, а ее тело вывез в лес около села Шабановского и бросил его в овраг. После этого он, как ни в чем не бывало, продал ее автомобиль местным жителям.

Подозреваемого удалось задержать правоохранителям, он указал место, где оставил тело Натальи.

- В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - добавили в краевом СУ СК.

Вероятно, ему будут предъявлены обвинения в умышленном убийстве из корыстных побуждений и угоне автомобиля – следователи дадут оценку всех действий фигуранта. Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Кубани найдено тело пропавшей таксистки

Женщину последний раз видели на автовокзале «Краснодар-1» 12 марта, откуда она с пассажирами на своем авто «Лада Гранта» поехала в Северский район.

Следователи выяснили, что после этого ее автомобиль купили местные жители у знакомого Натальи. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (читайте далее)