Билеты на матчи Краснодар – Зенит и Краснодар – ЦСКА поступили в продажу
Стало известно весеннее расписание матчей футбольного клуба «Краснодар». На домашней арене до конца сезона «горожане» проведут еще пять игр. В ближайшем матче 31 марта «быки» примут махачкалинский «Анжи», а 6 апреля в Краснодар приедут «Крылья Советов».
Самыми интересными футбольными битвами весны в краевом центре станут матчи с ЦСКА и «Зенитом». А завершится сезон 26 мая игрой 30-го тура против казанского «Рубина».
Расписание домашних матчей «Краснодара» весной 2019 года
21-й тур. 31 марта, воскресенье. 19:00. Краснодар – Анжи
22-й тур. 6 апреля, суббота. 16:30. Краснодар – Крылья Советов
24-й тур. 20 апреля, суббота. 21:00. Краснодар – Зенит
26-й тур. 28 апреля, воскресенье. 19:00. Краснодар – ЦСКА
30-й тур. 26 мая, воскресенье. 14:00. Краснодар – Рубин
Билеты на четыре из пяти встреч уже можно приобрести онлайн на официальном сайте клуба и в кассах стадиона «Краснодар».
Билеты на матчи Краснодар – Зенит и Краснодар – ЦСКА будут продаваться на особых условиях. С 19 марта их могут купить владельцы абонементов или карт болельщика, но только по одному билету в одни руки. Один билет в руки будут продавать и с 1 апреля, когда стартуют открытые продажи в кассах.
Но при любом раскладе каждый болельщик должен будет предоставить свой паспорт, водительские права или свидетельство о рождении (для детей от 5 до 14 лет).
Болельщиков предостерегают от покупки билетов с рук и на различных сайтах. При попытке перепродажи билеты аннулируют.
Стоимость билетов на матчи Краснодар – Зенит и Краснодар – ЦСКА от 500 до 5000 рублей.
Что касается матчей против «Анжи» и «Крыльев Советов», на них онлайн можно приобрести до трех билетов на одну карту болельщика.
Кассы стадиона работают с 9:00 до 19:00 в будние дни, с 10:00 до 18:00 – по выходным. Адрес: улица Разведчика Леонова, 1. Справки по телефону: 8-861-210-89-80.
ИСТОЧНИК KP.RU
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