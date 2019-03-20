2019-03-20T16:18:58+03:00
Спорт

Билеты на матчи Краснодар – Зенит и Краснодар – ЦСКА поступили в продажу

По одной карте болельщика можно купить только один билет на футбол
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Стадион Краснодар вмещает 35 тысяч зрителейСтадион Краснодар вмещает 35 тысяч зрителей
Изменить размер текста:

Стало известно весеннее расписание матчей футбольного клуба «Краснодар». На домашней арене до конца сезона «горожане» проведут еще пять игр. В ближайшем матче 31 марта «быки» примут махачкалинский «Анжи», а 6 апреля в Краснодар приедут «Крылья Советов».

Самыми интересными футбольными битвами весны в краевом центре станут матчи с ЦСКА и «Зенитом». А завершится сезон 26 мая игрой 30-го тура против казанского «Рубина».

Расписание домашних матчей «Краснодара» весной 2019 года

21-й тур. 31 марта, воскресенье. 19:00. Краснодар – Анжи

22-й тур. 6 апреля, суббота. 16:30. Краснодар – Крылья Советов

24-й тур. 20 апреля, суббота. 21:00. Краснодар – Зенит

26-й тур. 28 апреля, воскресенье. 19:00. Краснодар – ЦСКА

30-й тур. 26 мая, воскресенье. 14:00. Краснодар – Рубин

Билеты на четыре из пяти встреч уже можно приобрести онлайн на официальном сайте клуба и в кассах стадиона «Краснодар».

Билеты на матчи Краснодар – Зенит и Краснодар – ЦСКА будут продаваться на особых условиях. С 19 марта их могут купить владельцы абонементов или карт болельщика, но только по одному билету в одни руки. Один билет в руки будут продавать и с 1 апреля, когда стартуют открытые продажи в кассах.

Но при любом раскладе каждый болельщик должен будет предоставить свой паспорт, водительские права или свидетельство о рождении (для детей от 5 до 14 лет).

Болельщиков предостерегают от покупки билетов с рук и на различных сайтах. При попытке перепродажи билеты аннулируют.

Стоимость билетов на матчи Краснодар – Зенит и Краснодар – ЦСКА от 500 до 5000 рублей.

Что касается матчей против «Анжи» и «Крыльев Советов», на них онлайн можно приобрести до трех билетов на одну карту болельщика.

Кассы стадиона работают с 9:00 до 19:00 в будние дни, с 10:00 до 18:00 – по выходным. Адрес: улица Разведчика Леонова, 1. Справки по телефону: 8-861-210-89-80.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ФК «Краснодар»»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Паша не расист. Расисты те, кто увидел в его словах про Ари такой подтекст»: Генеральный директор бывшего клуба Погребняка вступился за футболиста
После интервью Павла Погребняка «КП», где футболист «Урала» высказался, что ему смешно, когда темнокожие иностранцы играют за сборную, его обвинили в расизме
Ирина Слуцкая: Чемпионат мира я буду смотреть с дочерью-фигуристкой
В Японии стартовал чемпионат мира по фигурному катанию. Накануне открытия «КП» поговорила с одной из самых титулованных фигуристок России двухкратной чемпионкой мира и 7-кратной чемпионкой Европы Ириной Слуцкой
Чемпионат мира по фигурному катанию 2019: пары, короткая программа, прямая онлайн-трансляция 20 марта 2019
Фигурное катание. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию ЧМ по фигурному катанию: чемпионат мира 2019 в Сайтаме, пары, короткая программа 20 марта 2019
Новости 24
В Краснодаре дети с инвалидностью по зрению выступят вместе со знаменитыми артистами
На Кубани курортный сбор будут взимать еще шесть муниципалитетов
На Кубани досрочно прекращены полномочия четверых депутатов
В Краснодаре пройдет велогонка-критериум памяти Александра Карпенко
На Кубани обнаружили подпольное казино
Абинский электрометаллургический завод теперь производит метизные изделия
Двух мужчин сняли с борта самолета Сочи-Москва
В Краснодаре осудят бывшего финансового директора ФК «Кубань»
Женщину-таксиста убил пассажир, а машину продал
В отношении "Троицкого йодного завода" введено наблюдение
Новым сотрудником администрации Краснодара стал Владислав Амерханов
В Краснодаре директора "Титаника" привлекли к ответственности за взяточничество
На Кубани в январе 2019 года средняя зарплата увеличилась почти на 7%
Кубанские врачи провели уникальную операцию и сохранили пациенту почку
В Темрюкском районе мужчина угнал машину работодателя
На Кубани в станице Саратовской газифицировали жилой микрорайон
Турнир знатоков географии посвятят «Золотому кольцу Боспорского царства»
В Краснодаре произошла авария с участием автомобиля и двух мотоциклов
Сочинский отель-замок Богатырь начинает семейные каникулы
ВТБ нарастил выдачу кредитов наличными в 1,5 раза
Кубанские учащиеся могут получить знания по финграмотности
На Кубани осудили двух мужчин за хранение наркотиков