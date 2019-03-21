Чемпионат мира по фигурному катанию: мужчины, короткая программа, прямая онлайн-трансляция 21 марта 2019

В четверг, 21 марта, в японском городе Сайтама на чемпионате мира по фигурному катанию свою короткую программу представят мужчины. Накануне российские пары и девушки выступили прекрасно и занимают лидирующие позиции перед произвольной программой.

Россию в мужском одиночном катании представят три спортсмена - Александр Самарин, Михаил Коляда и Андрей Лазукин, который заменил Максима Ковтуна, снявшегося с соревнований по медицинским показаниями.

Специалисты называют главными претендентами на победу действующего чемпиона мира американца Нэтана Чена и двукратного олимпийского чемпиона, любимца местной публики Юдзуру Ханю. Нашим парням вполне по силам вмешаться в эту борьбу, все решится на льду.

Стартует короткая программа мужчин на чемпионате мира в Японии 21 марта в 10:00 по московскому времени. Андрей Лазукин выйдет на лед в 11:06, Александр Самарин в 14:04, а Михаил Коляда в 14:37.

Прямая онлайн-трансляция Чемпионата мира по фигурному катанию 2019 мужчины

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет на «Супер Арене». Как выступят наши мужчины, расскажем в прямой трансляции, начиная с 10:00 по московскому времени на сайте kp.ru.

Прямая видеотрансляция на – на телеканалах Eurosport 2 (с 10:30), «Матч! Арена», «Матч ТВ» (с 12:35)