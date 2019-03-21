2019-03-21T11:41:17+03:00
Спорт

В центре Краснодара 24 марта ограничат движение на время проведения велогонки

На старт выйдут более 100 спортсменов
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Велогонка пройдет по улицам Краснодара 24 марта Фото: krd.ruВелогонка пройдет по улицам Краснодара 24 марта Фото: krd.ru
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Краснодарцы уже давно привыкли к регулярным массовым забегам в центре города, но 24 марта по улицам столицы Кубани пройдет велогонка памяти Александра Карпенко.

- Александр Григорьевич — заслуженный спортсмен, тренер, преподаватель много сделал для развития велодвижения в городе и крае, гонка в его честь способствует формированию у юных участников уважительного, ответственного отношения к спортивным ценностям, — сказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

Более сотни спортсменов со всего края и Адыгеи будут соревноваться в двух возрастных категориях – 13-14 и 15-16 лет.

Старт гонки юниоров намечен на 11 часов, а в 11:45 пройдет парад участников, в ровно в полдень будет дан старт для старших юношей.

Гонка пройдет по улицам Краснодара. Старт и финиш – у главного входа в Кубанский государственный университет физической культуры. Маршрут проходит по улицам Буденного, Леваневского, Кузнечной, Седина. Протяженность маршрута — 1,3 км. Младшая возрастная категория проедет 16 кругов или 21 км, а старшие преодолеют на 10 км больше.

На время гонки примерно с 9 до 15 часов в центре Краснодара будет ограничено движение автомобилей, кроме того, от машин полностью расчистят улицы. Водителей просят быть внимательными к временным знакам, которые установят по маршруту гонки и заранее выбрать пути объезда.

Проезд будет закрыт по улицам:

Буденного и Кузнечной на участках от Базовской до Коммунаров;

Леваневского и Янковского и Седина от Головатого до Длинной;

Кроме того, эти участки с 20 часов 23 марта освободят от транспортных средств. Участники соревнований могут припарковаться на улице Седина на участке от Буденного до Длинной.

СПРАВКА «КП»

Карпенко Александр Григорьевич — мастер спорта СССР, Заслуженный тренер России, профессор, кандидата педагогических наук, в свое время был деканом факультета Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, возглавлял краевую федерацию велоспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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