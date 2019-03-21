У многодетного отца-одиночки из Краснодарского края отбирают детей из-за лишнего веса

- Тезка, неси табуретки, - суетится, если в его физической форме вообще уместен этот глагол, отец многодетного семейства Андрей Сапельников.

На его зов прибегает шустрый парень, друг дочери, и предлагает мне разуться, прежде чем пройти в комнату. Несколько раз он заботливо спрашивает, удобно ли Андрей Петрович уселся.

- У меня межпозвоночная грыжа, еще ряд заболеваний хронических, о которых не принято говорить вслух, - смущенно объясняет мне хозяин дома.

Мама девочек Елена Сапельникова живет в Сочи и, судя по соцсетям, ищет любовьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В свои 53 года Андрей Сапельников весит 200 килограммов и с трудом передвигается по квартире. Несколько лет назад вместе с детьми он фактически бежал из Сочи, когда к ним в квартиру зачастили комиссии органов опеки. Одинокий отец дочерей - случай не рядовой! Но и в Кропоткине спокойной жизни не дали. В конце прошлого года его лишили-таки родительских прав на 17-летнюю Ксению, 16-летнюю Леру и 14-летнюю Дашу в Кропоткине. Часто ругаемые службы в его случае проявили похвальную бдительность.

Девчонки хоть и учатся без единой тройки, поют, читают книги. Но жилья своего нет — ютятся в съемном однокомнатном бараке в одной комнате с больным отцом.

- Из-за избыточного веса и хронических заболеваний он почти все время проводит в постели. В ней курит и ходит по нужде в ведро. Соответственно, не работает. При этом не имеет никакого медицинского заключения о своем истинном состоянии здоровья, - гласит решение суда. - И на все требования комиссии по делам несовершеннолетних отказывается его проходить. Доход семьи складывается из пособий на детей и помощи его престарелых родителей.

На странице мамы Лены в соцсетях она пишет о своих увлечениях. Это бескорыстные секс-знакомства в Сочи

- Мы жили с моей матерью в трехкомнатной квартире в Сочи (квартира принадлежит ей), когда жена ушла от меня, - говорит мужчина. - Младшей было тогда семь месяцев. Я работал на металлоломе пока не заболел.

О личности «своей бывшей» Андрей Сапельников говорит уклончиво, называя ее непутевой. Но страница Елены в соцсетях, с которой он до сих пор официально не разведен, более красноречива. В графе «увлечения» она фиксирует «бескорыстные секс-знакомства в Сочи». Мать четверых детей (у Елены есть еще сын от первого брака) нигде не работает и живет сейчас, по словам Андрея Сапельникова, за счет очередного своего кавалера. Однако права на выросших без нее дочерей сейчас переданы именно ей.

«Даша, потерпи!»

Младшей дочери Сапельникова в свои 14 лет от жизни досталось больше остальных членов семьи. Мать бросила ее, когда та была еще грудничком. Два года назад с Дашей, пять дней в неделю живущей в интернате для малоимущих (оказывается, школы для бедных — это вовсе не миф), случилась беда. У девочки появились вши. Лере, средней сестре в семье, кто-то посоветовал обработать голову Даши керосином. Дальше все было, как в страшном сне: девочка прислонилась к зажженой газовой плите и ее волосы вспыхнули факелом.

- Я помню, как она вбегает в комнату, кричит: «Папа, папа!», голова ее горит, - рассказывает отец. - Помню, как просто собрал все силы и бросился на нее, чтобы сбить огонь.

Дашу увезли в Краснодар с 30-процентными ожогами тела. Два месяца девочка провела в больницах, где ей искусственно восстанавливали лицо. К ребенку в это тяжелое время ходила только родная тетя, сестра Андрея.

- Ни мама, ни отец к ней ни разу не приехали, - охотно отвечает Вера Петровна на все вопросы «Комсомолки». - Врачи просто сотворили чудо тогда. Они взяли кожу у нее с бедра и вживили. Кожа прижилась на личике, это поразительно.

Вера Петровна (к слову, в недавнем прошлом старший научный сотрудник одного из краснодарских НИИ) частенько участвовала в жизни девочек. Но стать им матерью не захотела.

- Брат сам во всем виноват. Он довел свою семью до такого состояния. А я уже на пенсии, куда мне в однокомнатную квартиру с тремя детьми?!

В суде, где ее отца лишали родительских, Даша сказала, что хочет жить с ним. А с матерью она не общается.

В суде по лишению прав их отца девочки сказали, что мама не участвовала в их воспитании. Между тем, они посвящали ей свои песниФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Больше всего мне ее сейчас жалко, - говорит дрожащим голосом отец. - В последний раз с ней разговаривал: «Манюня, потерпи, говорю!». Что-то с матерью у нее не клеится, что-то все не так доча делает.

Историю с Дашей отцу-одиночке тогда простили. Хотя следователи долго выясняли, не было ли то намеренным желание заживо спалить девочку?

ЛЕРА И КСЕНИЯ

Надо сказать, в школе станицы Казанской, где девочки учились пока их не отправили к матери в Сочи - Даша в 5-м, Лера и Ксения в 9-м классах — учителя хорошо о них отзываются. Дашка много читает, ее сестры отлично поют.

Мать ушла из семьи, когда младшей дочери было 7 месяцевФото: Евгения ОСТРАЯ

- Видно, что отец контролирует дочерей, но жилье, конечно, никуда негодное, - поочередно в суде давали показания каждый их классных педагогов девочек.

Например, никудышный, по мнению органов опеки, Сапельников бьет тревогу - Лера и Даша у мамы в Сочи уже полгода не ходят в школу! Мать объяснила это тем, что до сих пор... не нашла для них подходящую.

- У Лерки там какой-то кавалер появился, и, похоже, возвращаться она не собирается, - меняется в лице и без того черный их отец.

Старшая из сестер Ксения осталась с папой. Ехать к матери в Сочи Ксения, которую та бросила в 4-летнем возрасте, категорически отказалась. Через месяц у 17-летней девочки... свадьба?! Чтобы не попасть в детдом, ее отправили в ЗАГС.

Ксения хочет стать поваромФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Выйти замуж Ксюшке предложили в органах опеки, - человек-скала Андрей Сапельников опускает глаза. - У меня душа разрывается. Так не должно быть. Это неправильно. Но они сказали, это поможет ей избежать детдома.

Обе девочки, как и младшая Даша, давали показания в суде, что мать никогда не интересовалась их жизнью. И вряд ли стоило ожидать, что спустя время она вдруг воспылает к взрослым уже дочерям материнскими чувствами.

Валерия собирается поступать в медицинский колледжФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Ей понравилась строчка в судебном решении - алименты, - именно так трактует Сапельников молчаливое согласие родительницы принять на воспитание дочерей. - По три тысячи в месяц на каждую я должен ей теперь переводить, понимаете? Она ни копейки в них не вложила за эти годы, а моя жизнь - в унитаз. Кто я им теперь?!

Отец уже сменил грязную каморку, где пытался выживать с тремя дочерьми на 20 тысяч бабушкиной пенсии, на опрятный дом с белоснежными стенами и тремя комнатами в самом центре Кропоткина. Немного похудел, правда, не бросил курить. Говорит, что пытается зарабатывать.

Даша с профессией еще не определиласьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Если я больной, значит, детей можно отнимать? - казавшийся непреклонным, Андрей Сапельников готов на любой компромисс.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

С тем, чтобы нам разъяснили, зачем потребовались такие кардинальные меры — лишение родительских прав отца, который фактически уже вырастил дочерей, мы обратились в местные органы опеки.

- Вы же отдали дочек матери, которую за невнимание к собственным детям давно пора уже автоматически было лишить прав. Это желание избавиться от проблемы на конкретной территории? А там хоть трава не расти? И как же девочки научатся милосердию, если их отселяют от собственного беспомощного отца? Может, кому-то стоило взять подростков на поруки, научить вести быт, но дать жить одной, пусть и не самой финансово благополучной, семьей?!

Мы не имеем право давать персональную информацию о подопечных. А свою позицию уже высказали в суде, - заявила «Комсомолке» Елена Сазонова, специалист по работе с неблагополучными семьями в Крапоткине.

Однако мы рассчитываем, информация о том, что девочки не учатся уже полгода с момента своего переезда в Сочи, будет принята к сведению социальными службами обоих городов.