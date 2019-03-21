В Новороссийске автобус №2 изменил маршрут, чтобы отвозить детей в школу

В городе-герое много лет жители Бугра (так называют местные один из районов Новороссийска, где вечные проблемы с транспортом) просили пустить автобусы для школьников с окраин. Но власти отказывали: мол, улицы слишком узкие, нет места для остановок, да и длинным автобусам там не протиснуться из-за припаркованных машин. Но проблему решили иначе – один из муниципальных маршрутов теперь 2 раза в день будет изменять направление, чтобы отвозить забирать детей из школы. Причем нововведение коснулось не только первой, но и второй смены.

- Мы составили новое расписание автобуса №2 с учетом расписания занятий в школах, - сообщил у себя в инстаграме замглавы администрации Новороссийска Александр Яменсков.

Чиновник выложил график движения транспорта. Автобус будет двигаться не по улице Свободы, а по улице Гладкова, где расположена школа №21. Из села Федотовка автобус поедет в 7:12 утра, затем заедет за детьми в район горы Кабахаха - 7:18, затем отправится в микрорайон «Сокол» в 7:23 и «Дачный» – 7:28. У школы автобус окажется уже в 7:33. Дальше будет следовать по обычному маршруту. Вторую смену транспорт подхватит в Федотовке в 12:50, у школы автобус окажется уже в 13:05. Первую смену у образовательного учреждения заберут в 14:00, а вторую – в 19:15.

ФОТО: администрация Новороссийска

- Перед тем, как составить маршрут, администрация опросила жителей окраин города, - сообщили в «Союзе перевозчиков Причерноморья». – Собрали мнения и пришли к такому расписанию. Остановку для детей поставят на пересечении улиц Гладкова и Клары Цеткин. По новому маршруту автобусы начнут работать с 25 марта.